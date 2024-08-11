«Лев прыгнул. Гроссмейстерская победа. «Зенит» – чемпион!» Миллер о матче с «Динамо»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Газпром Алексей Миллер Евгений Латышонок Клаудиньо Вендел Максим Глушенков Педро дос Сантос Футбол

Алексей Миллер поделился эмоциями от матча «Зенита» с «Динамо».

Клуб из Санкт‑Петербурга победил «Динамо» (1:0) в матче 4-го тура Мир РПЛ. В концовке встречи вратарь сине‑бело‑голубых Евгений Латышонок отразил удар Муми Нгамале с пенальти. Петербуржцы лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.

– Каковы ваши впечатления от вчерашней победы?

– Запоминающаяся игра. Гроссмейстерская победа «Зенита».

– Вы имеете в виду роль тренера?

– Да, в том числе. И команды, конечно. Сергей Семак – отличный тренер. Он умеет выигрывать такие игры. На его счету невероятное количество побед и поэтому уже огромный опыт. Ведь золотой фонд команды заключается в том, что в разных матчах, в зависимости от игры, команда умеет побеждать по‑разному. В том числе по тактике первыми не допустить ошибки.

– То есть многое зависит от плана на игру?

– Да, конечно. Ведь план на вчерашний матч был построен не из предположения, что гости приедут за одним очком. А из тезиса: «Мы знаем, что вы знаете, что мы знаем, что вы приедете за одним очком». А это уже рефлексивные тактики.

А отсюда – правильно выбранные командные скорости на матч, заранее подготовленные возможные тактические перестроения во время игры. Хотите без Вендела?! Пожалуйста! Молниеносное тактическое перестроение и двухходовка: Клаудиньо – Педро, Глушенков в центре. И победный гол!

– А вы были уверены, что гол Глушенкова – это уже победа «Зенита»?

– Да, абсолютно.

– А если вдруг какой‑нибудь случайный кривой пенальти?

– Проницательные болельщики были уверены, что если и так, то Латышонок выручит, потащит, ведь Глушенков уже забил, а связка работает (смеется).

И Лев прыгнул! Всех с победой! «Зенит» – чемпион! – сказал председатель правления «Газпрома».

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67 комментариев
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Смешнее всего после этих побед читать мнения Миллера и Медведева))
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+115
Ух как разболтался кормилец льва на народном достоянии.
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Лев играл за Динамо и получил там ЗМ, хватит пороть чушь
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Можно мальчика забрать из подворотни. Подворотню из мальчика- никогда.
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Лев прыгнул, трибуны застонали.
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Лев прыгнул. Миллер пукнул.
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У меня нет никаких претензий к Зениту. Но гнутьё пальцев и мажорское чванство Миллера - бесит.
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Ответ Co11ady
Смешнее всего после этих побед читать мнения Миллера и Медведева))
Ещё мнение постоянного победителя Финляндии почему-то на эту тему не представлено, хотя он же тоже Медведев🤔
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-5
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🤡🤡🤡
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+23
Забил бы Нгамале пенальти, и не было бы победы, ни гроссмейстерской, ни какой
+24
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+12
Ответ Ковид 07.10.52
Ух как разболтался кормилец льва на народном достоянии.
В 52 - м, ковид настиг ?
+17
-6
+11
Может когда Миллера показывают после голов Зенит камера пытается поймать того самого прыгнувшего Льва но не успевает ? Или зачем сразу его всегда показывают ?
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Почему этот мифический лев,которого видит только Миллер,не прыгал в Лиге чемпионов?
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Ох уж этот лев. Как только выходит из карманного чемпионата в Европу так становится маленьким домашним котёнком.
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Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий удален модератором
Шуллер - это что такое? Фамилия твоя?)
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паразиты. научились сидеть на трубе и скупать бразильцев. на большего ума не хватает . были ни кем и остались никем .тьфу
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Лев прыгнул в убыток😏
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Новость про Зенит, а в комментах закомплексованные болельщики из столицы ))
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Мистер минус триллион …
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А вот интересно, если вдруг Газпрому придется затянуть пояса и урезать финансирование Зенита, Миллер будет финансировать клуб из своего кармана? Просто вчера после гола и по любому удобному случаю показывают именно Миллера. Понятно, он был бы владельцем клуба, гулял на свои... Но это не так. Соответствует ли его статус для клуба такому вниманию и освещению его реакций?
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Ответ ZenitFan
Лукоил тоже на народном достоянии деньги делает. Вот только у Газпрома вклад в бюджет государства в разы больше. И только не надо сказки говорит что Леня и Алекперов бизнес с нуля создали.
Этот вклад в бюджет с вами в одной комнате?
А то его чёт не видно. А видно, что Лукойл выплачивает дивы акционерам, а газпром летит в бездну, не платит дивы, но при этом закупает мальчиков за миллионы, пинающих мячик в мало кому нужном чемпионате без еврокубков
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Сказочный клоун,как и его босс.Сказки от закомплексованных 25 лет
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Во втором слове первая буква лишняя)
Было бы смешнее))
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Ответ Nikolay Stavrogin
Этот вклад в бюджет с вами в одной комнате? А то его чёт не видно. А видно, что Лукойл выплачивает дивы акционерам, а газпром летит в бездну, не платит дивы, но при этом закупает мальчиков за миллионы, пинающих мячик в мало кому нужном чемпионате без еврокубков
Малыш, дивиденды лукойла получило государство ? Нет. Так что ты мне тут втираешь ? Нефть качает народную, а деньги по карманам . И не только дивиденды, но и прибыль.
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Ответ Co11ady
Смешнее всего после этих побед читать мнения Миллера и Медведева))
И читают их фанаты Спартака, что в двойне странно…
+3
-1
+2
Позорище
+7
-5
+2
Ответ Al561
Забил бы Нгамале пенальти, и не было бы победы, ни гроссмейстерской, ни какой
Была бы гроссмейстерская ничья🙂. Но не факт. Динамо не выглядело способным победить. Рыхловаты. В защите отбивались добротно, но впереди мужиком был один Нгамале.
+2
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Обыграли слабого соперника, молодцы, к чему столько шумихи
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Миллер гордость Питера
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-2
+2
какой же он жалкий
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