«Лев прыгнул. Гроссмейстерская победа. «Зенит» – чемпион!» Миллер о матче с «Динамо»
Алексей Миллер поделился эмоциями от матча «Зенита» с «Динамо».
Клуб из Санкт‑Петербурга победил «Динамо» (1:0) в матче 4-го тура Мир РПЛ. В концовке встречи вратарь сине‑бело‑голубых Евгений Латышонок отразил удар Муми Нгамале с пенальти. Петербуржцы лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.
– Каковы ваши впечатления от вчерашней победы?
– Запоминающаяся игра. Гроссмейстерская победа «Зенита».
– Вы имеете в виду роль тренера?
– Да, в том числе. И команды, конечно. Сергей Семак – отличный тренер. Он умеет выигрывать такие игры. На его счету невероятное количество побед и поэтому уже огромный опыт. Ведь золотой фонд команды заключается в том, что в разных матчах, в зависимости от игры, команда умеет побеждать по‑разному. В том числе по тактике первыми не допустить ошибки.
– То есть многое зависит от плана на игру?
– Да, конечно. Ведь план на вчерашний матч был построен не из предположения, что гости приедут за одним очком. А из тезиса: «Мы знаем, что вы знаете, что мы знаем, что вы приедете за одним очком». А это уже рефлексивные тактики.
А отсюда – правильно выбранные командные скорости на матч, заранее подготовленные возможные тактические перестроения во время игры. Хотите без Вендела?! Пожалуйста! Молниеносное тактическое перестроение и двухходовка: Клаудиньо – Педро, Глушенков в центре. И победный гол!
– А вы были уверены, что гол Глушенкова – это уже победа «Зенита»?
– Да, абсолютно.
– А если вдруг какой‑нибудь случайный кривой пенальти?
– Проницательные болельщики были уверены, что если и так, то Латышонок выручит, потащит, ведь Глушенков уже забил, а связка работает (смеется).
И Лев прыгнул! Всех с победой! «Зенит» – чемпион! – сказал председатель правления «Газпрома».
А то его чёт не видно. А видно, что Лукойл выплачивает дивы акционерам, а газпром летит в бездну, не платит дивы, но при этом закупает мальчиков за миллионы, пинающих мячик в мало кому нужном чемпионате без еврокубков
Было бы смешнее))