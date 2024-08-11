Олимпиада-2024. Баскетбол. Женщины. Финал. Франция играет с США за золото, Австралия взяла бронзу в матче с Бельгией

Сегодня проходит финал олимпийского турнира по баскетболу у женщин.

Франция и США определят победителя турнира. Австралия обыграла Бельгию и завоевала бронзовые медали.

Париж, Франция

Баскетбол

Женщины

Плей-офф

Матч за 3-е место

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.