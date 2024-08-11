Олимпиада-2024. Баскетбол. Женщины. Финал. Франция играет с США за золото, Австралия взяла бронзу в матче с Бельгией
Сегодня проходит финал олимпийского турнира по баскетболу у женщин.
Франция и США определят победителя турнира. Австралия обыграла Бельгию и завоевала бронзовые медали.
Париж, Франция
Баскетбол
Женщины
Плей-офф
Матч за 3-е место
- Дата проведения
- 11 августа, 12.30, «АккорХотелс Арена»
- Бельгия жен
- Ванло (26 + 11 передач), Мессеман (23), Деларе (15), Линскенс (9 + 8 подборов), Раметт (0) – старт; Резимон (3), Йорис (3), Мэсси (2), Лисова-Мбака (0), Мэсси (0).
Финал
- Дата проведения
- 11 августа, 16.30, «АккорХотелс Арена»
- Франция жен
- Уильямс (8), Фоту (3), Вукосавльевич (2), Салаюн (2), Бадьен (0) – старт; Жоаннес (4), Шери (Шартро) (4), Лакан (2), Берньес (0), Мишель (0), Малонга (0), Рупер (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Вперёд трёхцветные 🇨🇵
Забыть, что у тебя всего 8 секунд в самой концовке на бросок - ну это надо постараться. Обидно за бельгиек