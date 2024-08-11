Олимпиада-2024. Баскетбол. Женщины. Финал. Франция играет с США за золото, Австралия взяла бронзу в матче с Бельгией

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Сегодня проходит финал олимпийского турнира по баскетболу у женщин.

Франция и США определят победителя турнира. Австралия обыграла Бельгию и завоевала бронзовые медали.

Олимпиада-2024

Париж, Франция

Баскетбол

Женщины

Плей-офф

Матч за 3-е место

Бельгия жен – Австралия жен 81:85 (19:20, 17:17, 25:23, 20:25)
Дата проведения
11 августа, 12.30, «АккорХотелс Арена»
Онлайн матча
Бельгия жен
Ванло (26 + 11 передач), Мессеман (23), Деларе (15), Линскенс (9 + 8 подборов), Раметт (0) – старт; Резимон (3), Йорис (3), Мэсси (2), Лисова-Мбака (0), Мэсси (0).
Австралия жен
Магбегор (30 + 13 подборов), Уиткомб (14), Смит (13 + 12 подборов), Маджен (10), Мелбурн (0 + 7 передач) – старт; Тэлбот (6 + 7 подборов), Борлейз (5), Толо (5), Джордж (2).

Финал

Франция жен – США жен 25:25 (перерыв)
Дата проведения
11 августа, 16.30, «АккорХотелс Арена»
Онлайн матча
Франция жен
Уильямс (8), Фоту (3), Вукосавльевич (2), Салаюн (2), Бадьен (0) – старт; Жоаннес (4), Шери (Шартро) (4), Лакан (2), Берньес (0), Мишель (0), Малонга (0), Рупер (0).
США жен
Уилсон (6), Стюарт (5), Коллиер (3 + 8 подборов), Янг (2), Грэй (0) – старт; Грайнер (4), Плам (2), Коппер (2), Томас (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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32 комментария
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Последнее состязание игр, как же это печально
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Вот вообще ничего американкам не гарантировано тут. Затянули их француженки в этот хаос и бьются как львицы)
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Ванлоо конечно тянет ,хватит ли ее усилий
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Ответ Hayemaker
Франция с игры 2 из 16.
Чуть чуть подправили процентовку к концу четверти)
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Потрясающе. Сколько же промахов из-под кольца и просто свободных промахов
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Жесть, никогда не видел такое неадекватное количество промахов в матче столь высокого уровня
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тренер есть у американок?
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Вот это плюхнула трюху француженка где-то метров с 13-14.
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С логотипа пульнула. Карри одобряет
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Хрена себе с центра залетело - Карри позавидовал бы)
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Пошла перестрелка трюхами у девчат играющих за третье место.
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Давай Франция !
Вперёд трёхцветные 🇨🇵
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Дюрант стал 4-х кратным,а 42-летняя великая Дайана Таурази станет 6-ти кратной,это просто на века!
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Хорошее окончание карьеры для Лорен Джексон.
Забыть, что у тебя всего 8 секунд в самой концовке на бросок - ну это надо постараться. Обидно за бельгиек
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Переиграли австралийки бельгиек за счёт более удачных бросков и подбора на кольце. Особенно это было видно и сказалось в клатче.
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Ну как можно в последней атаке при минус 3 даже не бросить по кольцу, не уложившись во время???
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Глупейшая потеря похоронила Бельгию(
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Классная деваха у бельгиек 35 номер Ванлу. Мелкая, но столько страсти. Я за Бельгию за бронзу, но Магбегор уж больно хороша...
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Ответ Hayemaker
Кому как. Гандбол женский вообще не могу смотреть, а вот баскет заходит норм.
Вот конкретно этот финал, первая четверть, низкая результативеость, куча брака, суета сплошная. Если не знать, что за матч, можно подумать, что игра аутсайдеров, а не финал
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Ответ anatol&#8242;
Женский волейбол и гандбол отлично смотрится, футбол и баскетбол совсем на другом полюсе. Финал Олимпиады, а осилил минуты две
Кому как. Гандбол женский вообще не могу смотреть, а вот баскет заходит норм.
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Ответ anatol&#8242;
Женский волейбол и гандбол отлично смотрится, футбол и баскетбол совсем на другом полюсе. Финал Олимпиады, а осилил минуты две
потому что у баб данков нет, без них пресно и скучно
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Ответ exshepardjack
тренер есть у американок?
Тренер - женщин.
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Примитивный двухочковый баскетбол от США настолько убог, что Франция тупо стоит в своей краски в три человека и с давлением на отвратительных разыгрывающих, абсолютно ничего не даёт сделать США в атаке.
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Если американцы пришли в составе Уайта, Бэма и Леброна на финал, то французы всю команду притащили
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Грайнер за полторы минуты 4 очка набрала
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Франция с игры 2 из 16.
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И общий зачёт олимпиады. На прошлой олимпиаде вроде тоже всё решалось в финале баскетбола?
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