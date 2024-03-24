Утренний дайджест: главные события субботы

1. После теракта в «Крокус Сити Холле» перенесли большинство спортивных мероприятий в России, планировавшихся на эти выходные. Спортсмены сдавали кровь. Товарищеский матч футбольных сборных России и Парагвая был отменен.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пожертвовала 500 тысяч рублей пострадавшим. «Зенит» направит все средства от матча с «Балтикой» на помощь семьям погибших и пострадавших.

2. В Екатеринбурге прошел матч второго раунда Кубка Гагарина – СКА победил «Автомобилист» (5:2) и сделал счет в серии 1-3. Роман Ротенберг так объяснил проведение игры: «Мы солдаты, лига дает приказ – играем. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть».

3. «Зенит» проиграл «Црвене Звезде» (0:1) в гостях в товарищеском матче. На игре в Белграде вывесили баннер «Москва. 22.03. Скорбим», сербы показали перфоманс «Братья навсегда», местная певица исполнила «Катюшу».

4. Илья Малинин (США) стал чемпионом мира по фигурному катанию, Юма Кагияма (Япония) – 2-й, Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 3-й.

Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США победили в танцах на льду, Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады – 2-е, итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри – 3-и.

5. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Флориду» (4:3 Б), Панарин сделал дубль и забил победный буллит (до заветных 100 очков остался 1 балл), Шестеркин достиг отметки 30 побед (в 3-м сезоне подряд). «Сент-Луис» справился с «Миннесотой» (5:4 ОТ), Бучневич набрал 0+3, Капризов – 0+2. Все результаты дня – здесь.

6. Сборная Англии дома уступила Бразилии (0:1) в товарищеском матче – единственный гол забил 17-летний форвард «Реала» Эндрик. Франция на своем поле проиграла Германии (0:2) – Тони Кроос отдал голевой пас уже на 7-й секунде первого матча после возвращения в сборную.

7. НБА. 31 очко Дивинченцо помогло «Нью-Йорку» победить «Бруклин» и другие результаты.

8. Касаткина, Павлюченкова, Александрова, Соболенко вышли в 3-й круг в Майами, Потапова, Самсонова, Кудерметова, Шнайдер, Тимофеева выбыли. У мужчин Медведев пробился в 3-й круг, Рублев выбыл.

9. Комментатора Василия Уткина похоронили в Балашихе, церемонию прощания посетили сотни человек.

10. Вингер «Реала» Родриго подал в суд на аргентинских фанатов, оскорблявших его на почве расизма: «Было бы приятно увидеть удивление на их лицах. Они думали, что могут писать все, что захотят».

11. UFC on ESPN 53. Дарья Железнякова единогласным решением судей победила Монсеррат Рендон и другие результаты.

Цитаты дня:

Сергей Семак: «Трагические события в Москве стали шоком для любого нормального человека. Огромное спасибо сербским фанатам за сопереживание нашему народу в непростое время»

Дюков о Промесе: «Если Квинси совершил правонарушение, он не должен играть в РПЛ. Но сложно сказать, действительно ли он сделал это. Вы видите решения в части санкций»

Владислав Третьяк: «Олимпиада без России неполноценна. МОК нарушает права человека – полностью в политике. Хоккеисты играют в Америке, а здесь нам не разрешают»

Жоан Лапорта: «У нас не очень хорошие отношения с «Реалом» из-за дела Негрейры. Им хочется говорить, что «Барса» влияет на судей, хотя это делают они»

Гореева о теракте в «Крокус Сити Холле»: «Весь биатлонный мир скорбит. Это просто ужасно»