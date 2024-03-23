Жоан Лапорта: «У нас не очень хорошие отношения с «Реалом» из-за дела Негрейры. Они хотят говорить, что «Барса» влияет на судей, хотя это делают они»
Жоан Лапорта высказался об отношениях с президентом «Реала» Флорентино Пересом.
– Какие у вас сейчас отношения с Флорентино Пересом?
– Сегодня у нас не очень хорошие отношения с «Мадридом». Потому что он участвовал в деле Негрейры, и то, что он делает, является отклонением от нормы. Он попросил продлить срок расследования, но они ничего не найдут, потому что ничего нет.
Наша версия такая, какая она есть, и все противоречащие ей версии, которые озвучивались, не смогли быть доказаны, потому что они не соответствуют действительности.
Потому что в данном случае судья оказывал нам консультации, а в качестве доказательств были предоставлены отчеты и видеозаписи. Но в деле появились они [«Реал»], и все, чего они хотят, – это продлить процесс, чтобы они могли говорить, что именно «Барса» пытается влиять на судей, хотя это делают они. И ту двойную игру, которую они ведут, я не считают правильной, – сказал президент «Барселоны» Лапорта.
Установлен факт, что Барса регулярно тягала судей в кабаки и катала на лимузинах + человек, имеющий влияние на судей, стоял у Барсы на довольствии и получал за "консультации" 5 средних испанских зарплат в месяц.
Кстати, Барса так убедительно и не смогла объяснить, зачем ей эти "консультации" нужны.
Или все на основе влажных мечтаний Рогибера?
🤡
Барса платила чиновнику из судейского комитета. Не Реал.
Даже если и так, Реал тут причем?
Это все, глупости
Пока что другого никто не доказал
Поэтому Мадрид чист
А вот колхозный середняк с провинции скоро сольют в сегунду за все её кабинетные грехи)
Пока Реал в таком не замечен, а Барса - да. Исходить надо из фактов, а не из теории вероятности.