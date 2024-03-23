Жоан Лапорта: «У нас не очень хорошие отношения с «Реалом» из-за дела Негрейры. Они хотят говорить, что «Барса» влияет на судей, хотя это делают они»

Жоан Лапорта высказался об отношениях с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

– Какие у вас сейчас отношения с ?

– Сегодня у нас не очень хорошие отношения с « ». Потому что он участвовал в деле , и то, что он делает, является отклонением от нормы. Он попросил продлить срок расследования, но они ничего не найдут, потому что ничего нет.

Наша версия такая, какая она есть, и все противоречащие ей версии, которые озвучивались, не смогли быть доказаны, потому что они не соответствуют действительности.

Потому что в данном случае судья оказывал нам консультации, а в качестве доказательств были предоставлены отчеты и видеозаписи. Но в деле появились они [«Реал»], и все, чего они хотят, – это продлить процесс, чтобы они могли говорить, что именно «Барса» пытается влиять на судей, хотя это делают они. И ту двойную игру, которую они ведут, я не считают правильной, – сказал президент «Барселоны» .