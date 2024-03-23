Жоан Лапорта: «У нас не очень хорошие отношения с «Реалом» из-за дела Негрейры. Они хотят говорить, что «Барса» влияет на судей, хотя это делают они»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жоан Лапорта Флорентино Перес Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жоан Лапорта высказался об отношениях с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

– Какие у вас сейчас отношения с Флорентино Пересом?

– Сегодня у нас не очень хорошие отношения с «Мадридом». Потому что он участвовал в деле Негрейры, и то, что он делает, является отклонением от нормы. Он попросил продлить срок расследования, но они ничего не найдут, потому что ничего нет.

Наша версия такая, какая она есть, и все противоречащие ей версии, которые озвучивались, не смогли быть доказаны, потому что они не соответствуют действительности.

Потому что в данном случае судья оказывал нам консультации, а в качестве доказательств были предоставлены отчеты и видеозаписи. Но в деле появились они [«Реал»], и все, чего они хотят, – это продлить процесс, чтобы они могли говорить, что именно «Барса» пытается влиять на судей, хотя это делают они. И ту двойную игру, которую они ведут, я не считают правильной, – сказал президент «Барселоны» Лапорта.

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40 комментариев
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Влияет на судей реал, но судьям платит барселона, забавно...
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Деньги Негрейре давала Барса, но виноват в этом Реал. Логика)
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Не представляю, чтобы Перес так высказался про кого-то... Это называется уровень и статус
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Ответ Bazilic
Стоит признать, что под Барсу копают уже второй год, но по сей день ничего не нашли
Как это не нашли?
Установлен факт, что Барса регулярно тягала судей в кабаки и катала на лимузинах + человек, имеющий влияние на судей, стоял у Барсы на довольствии и получал за "консультации" 5 средних испанских зарплат в месяц.
Кстати, Барса так убедительно и не смогла объяснить, зачем ей эти "консультации" нужны.
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Ответ Bazilic
Стоит признать, что под Барсу копают уже второй год, но по сей день ничего не нашли
А то что там там несколько бывших и нынешнего президента обвиняли/судили в разных правонарушениях чистое совпадение? Ну или опять зловещий Мадрид подсуетился
+6
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Ответ Fan of Sport
Да Реал везде не виноват. Это самый чистый клуб мира.
Какие есть официальные обвинения ?
Или все на основе влажных мечтаний Рогибера?
+9
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+3
Барселона платит судьям, чтобы они помогали Реалу
🤡
+5
-3
+2
Ответ Tristan...
Каким судьям платила Барса? Хоть одно доказательство за год появилось?
Факт остаётся фактом. Негрейре платили 7.5 млн евро, чтоб он договаривался с судьями. А судьям платили подставные лица. Так как платили подставные лица, доказать тяжело.
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Ответ Fan of Sport
Как говорится земля круглая и у Реала будут проблемы очень скоро, намного мастштабнее, чем у Барсы, вот тогда и посмотрим.
С чего они должны быть у Реала?

Барса платила чиновнику из судейского комитета. Не Реал.
+2
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Ответ Bazilic
Стоит признать, что под Барсу копают уже второй год, но по сей день ничего не нашли
Факт остаётся фактом. Негрейре платили 7.5 млн евро, чтоб он договаривался с судьями. А судьям платили подставные лица.
+2
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Платила Барса, но виноват Реал - логика)
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> Потому что в данном случае судья оказывал нам консультации

Даже если и так, Реал тут причем?
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Ответ Bazilic
Стоит признать, что под Барсу копают уже второй год, но по сей день ничего не нашли
Ну не сказал бы, что прям ничего, какие-то инсайды были, но далеко не факт, что они правдивы.
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Ответ Momos
Как это не нашли? Установлен факт, что Барса регулярно тягала судей в кабаки и катала на лимузинах + человек, имеющий влияние на судей, стоял у Барсы на довольствии и получал за "консультации" 5 средних испанских зарплат в месяц. Кстати, Барса так убедительно и не смогла объяснить, зачем ей эти "консультации" нужны.
Ну ход одну игру нашли, где суди влияли на игру?
Это все, глупости
+2
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Ну по сути так и есть реалу сдищком часто последние лет 10 подсуживают, откровенная игра рукой марсело в пле офф лч, пенальти против юве на последней добавленной и многое другое, именно благодаря судьям реал взял 3лч подряд. И конечно хотят все свалить на барсу, хотя со времен эвребе барсу никто не тащил из судей.
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Ответ Spiker1606
Факт остаётся фактом. Негрейре платили 7.5 млн евро, чтоб он договаривался с судьями. А судьям платили подставные лица.
Откуда ты это взял? Барса утверждает, что платила за отчеты
Пока что другого никто не доказал
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Ответ Bazilic
Откуда ты это взял? Барса утверждает, что платила за отчеты Пока что другого никто не доказал
7.5 млн за отчёт на 1 странице? Ты сам веришь в этот бред?
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Ответ Bazilic
7.5 млн за отчеты, которые отправляли 17 лет Да и без обычного отмыва там явно не обошлось
Я тоже заплатил деньги начальнику ГАИ за отчёт, это не взятка. Благодаря чему меня 2 раза пьяного за рулём отпустили, сказав аккуратно езжай.
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Здесь должна быть картинка со спайдерменами
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Ответ Дени Сыч
Какие есть официальные обвинения ? Или все на основе влажных мечтаний Рогибера?
Орр😂
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Ответ Fan of Sport
Как говорится земля круглая и у Реала будут проблемы очень скоро, намного мастштабнее, чем у Барсы, вот тогда и посмотрим.
Реал в отличии от бчк судьям не башлял
Поэтому Мадрид чист
А вот колхозный середняк с провинции скоро сольют в сегунду за все её кабинетные грехи)
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Ответ samatzakirzyanov
С того, что ничего нельзя исключать. Кто знает, может быть найдут выплаты Реала, тогда над фанатами, орущими с необоснованными аргументами, будут жестоко смеяться уже другие фанаты.
Странная логика. По такой логике могут у кого угодно найти все что угодно. В том числе у Барсы ещё более серьёзные нарушения.

Пока Реал в таком не замечен, а Барса - да. Исходить надо из фактов, а не из теории вероятности.
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Ответ Spiker1606
Факт остаётся фактом. Негрейре платили 7.5 млн евро, чтоб он договаривался с судьями. А судьям платили подставные лица. Так как платили подставные лица, доказать тяжело.
Платили за отчеты
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Ответ Spiker1606
Факт остаётся фактом. Негрейре платили 7.5 млн евро, чтоб он договаривался с судьями. А судьям платили подставные лица. Так как платили подставные лица, доказать тяжело.
Значит в суде четко сказали что судьям не платили, ну где суд Испании и где эксперт со спортса, который уже разобрался с делом, выявив выплаты через третих лиц.
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Ответ Ivan Ivanych
Влияет на судей реал, но судьям платит барселона, забавно...
Ни первое, ни второе не доказано
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