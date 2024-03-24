UFC on ESPN 53: Намаюнас победила Рибас, Железнякова дебютировала с победы над Рендон

Теги UFC MMA Роуз Намаюнас UFC Fight Night Эдмен Шахбазян Дарья Железнякова Бокс/MMA/UFC

В ночь на 24 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, прошел UFC on ESPN 53

В главном событии турнира состоялся поединок в женском наилегчайшем весе между Роуз Намаюнас и Амандой Рибас.

Намаюнас победила единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47).

Главные бои турнира:

  • Роуз Намаюнас (12-6) единогласным решением судей победила Аманду Рибас (12-5);
  • Карл Уилльямс (10-1) единогласным решением судей победил Джастина Тафу (7-4);
  • ЭйДжей Добсон (7-3) техническим нокаутом в первом раунде проиграл Эдмену Шахбазяну (13-4);
  • Пэйтон Тэлботт (8-0) техническим нокаутом во втором раунде победил Кэмерона Саймана (9-2);
  • Билли Куарантилло (18-6) удушающим во втором раунде проиграл Юссефу Залалу (14-5-1);
  • Фернандо Падилла (16-5) удушающим в первом раунде победил Луиса Пахуэло (8-2);
  • Дарья Железнякова (9-1) единогласным решением судей победила Монсеррат Рендон (6-1).

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27 комментариев
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интересно, в чём заключается смысл траура на канале матч боец? прямой эфир ЮФС отменяем, но будем показывать тот же ММА только в повторе, тогда бы уж вообще ничего не показывали
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Пахуэло)))
Не знаю что это за парень, но я уже его фанат.
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Это мы опять-таки просыпаем)
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Мдаа, непонятное решение
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За принцессу с детства!
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0
Железнякова откровенно за сетку хватается, чтоб не упасть. UFC нужно нанимать специального работника с молотком, который всегда с наружной стороны сетки следить за руками.
+1
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0
Странный тап-тап...Там не было такого прям плотного захвата
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0
Ответ rude.
Пахуэло))) Не знаю что это за парень, но я уже его фанат.
С детства за Пахуэло!
+2
-2
0
Ответ ZaharPetrovicUralez
Почему приимы не показывает на Бойце? Никто не в курсе?
траур
+1
-1
0
Ответ sfilatov13
траур
Понятно, страшные события, но BKFC показывают же.
+2
-2
0
Ответ Axmat Cecenov
BKFC , показали вчера. Сегодня день траура.
Повтор сегодня был вместо ufc
+1
-1
0
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