UFC on ESPN 53: Намаюнас победила Рибас, Железнякова дебютировала с победы над Рендон

В ночь на 24 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, прошел UFC on ESPN 53.

В главном событии турнира состоялся поединок в женском наилегчайшем весе между и Амандой Рибас.

Намаюнас победила единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47).

Главные бои турнира:

Роуз Намаюнас (12-6) единогласным решением судей победила Аманду Рибас (12-5);

Карл Уилльямс (10-1) единогласным решением судей победил Джастина Тафу (7-4);

ЭйДжей Добсон (7-3) техническим нокаутом в первом раунде проиграл Эдмену Шахбазяну (13-4);

Пэйтон Тэлботт (8-0) техническим нокаутом во втором раунде победил Кэмерона Саймана (9-2);

Билли Куарантилло (18-6) удушающим во втором раунде проиграл Юссефу Залалу (14-5-1);

Фернандо Падилла (16-5) удушающим в первом раунде победил Луиса Пахуэло (8-2);

Дарья Железнякова (9-1) единогласным решением судей победила Монсеррат Рендон (6-1).

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