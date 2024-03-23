Дюков о Промесе: «Если Квинси совершил правонарушение, он не должен играть в РПЛ. Но сложно сказать, действительно ли он сделал это. Вы видите решения в части санкций»

Александр Дюков поделился мнением о ситуации с Квинси Промесом.

– Вопрос о . Что думаете о сложившейся ситуации, есть ли желание в ней разобраться?

– В ней должен разобраться клуб, который и должен принять решение. Есть решение суда – если он совершил правонарушение, неважно, на какой территории, он должен быть наказан и не должен играть в клубе . Но окончательного решения суда еще нет. И мне сложно сказать, действительно ли он совершил это правонарушение.

– У вас есть недоверие к голландскому правосудию?

– Вы видите, какие решения принимаются в части санкций. И экономических, и спортивных санкций в отношении клубов, спортивных и коммерческих организаций, бизнесменов. Это неправомерные решения.

– Но это решение в отношении гражданина Голландии.

– Вижу, какие решения принимаются в отношении не только граждан Голландии. Если они принимают такие решения в отношении российских граждан, что мешает принять неправомерное решение в других случаях? – сказал президент .

Напомним, футболист « » был арестован в ОАЭ и может быть экстрадирован в Нидерланды. Ранее Промес был приговорен судом Амстердама в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата.