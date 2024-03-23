Дюков о Промесе: «Если Квинси совершил правонарушение, он не должен играть в РПЛ. Но сложно сказать, действительно ли он сделал это. Вы видите решения в части санкций»
Александр Дюков поделился мнением о ситуации с Квинси Промесом.
– Вопрос о Промесе. Что думаете о сложившейся ситуации, есть ли желание в ней разобраться?
– В ней должен разобраться клуб, который и должен принять решение. Есть решение суда – если он совершил правонарушение, неважно, на какой территории, он должен быть наказан и не должен играть в клубе РПЛ. Но окончательного решения суда еще нет. И мне сложно сказать, действительно ли он совершил это правонарушение.
– У вас есть недоверие к голландскому правосудию?
– Вы видите, какие решения принимаются в части санкций. И экономических, и спортивных санкций в отношении клубов, спортивных и коммерческих организаций, бизнесменов. Это неправомерные решения.
– Но это решение в отношении гражданина Голландии.
– Вижу, какие решения принимаются в отношении не только граждан Голландии. Если они принимают такие решения в отношении российских граждан, что мешает принять неправомерное решение в других случаях? – сказал президент РФС.
Напомним, футболист «Спартака» был арестован в ОАЭ и может быть экстрадирован в Нидерланды. Ранее Промес был приговорен судом Амстердама в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата.
Ну когда уже этот бред закончится.
Ну вы же видите какие беспрецедентные санкции вражеского Запада против нашей страны введены!
Но ведь оно же и в Голандии садится.
Я вижу какие санкции они против России принимают,что мешает принять неправомерное решение в других случаях?