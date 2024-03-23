Дюков о Промесе: «Если Квинси совершил правонарушение, он не должен играть в РПЛ. Но сложно сказать, действительно ли он сделал это. Вы видите решения в части санкций»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС Александр Дюков Квинси Промес Футбол

Александр Дюков поделился мнением о ситуации с Квинси Промесом.

– Вопрос о Промесе. Что думаете о сложившейся ситуации, есть ли желание в ней разобраться?

– В ней должен разобраться клуб, который и должен принять решение. Есть решение суда – если он совершил правонарушение, неважно, на какой территории, он должен быть наказан и не должен играть в клубе РПЛ. Но окончательного решения суда еще нет. И мне сложно сказать, действительно ли он совершил это правонарушение.

– У вас есть недоверие к голландскому правосудию?

– Вы видите, какие решения принимаются в части санкций. И экономических, и спортивных санкций в отношении клубов, спортивных и коммерческих организаций, бизнесменов. Это неправомерные решения.

– Но это решение в отношении гражданина Голландии.

– Вижу, какие решения принимаются в отношении не только граждан Голландии. Если они принимают такие решения в отношении российских граждан, что мешает принять неправомерное решение в других случаях? – сказал президент РФС

Напомним, футболист «Спартака» был арестован в ОАЭ и может быть экстрадирован в Нидерланды. Ранее Промес был приговорен судом Амстердама в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата.

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34 комментария
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Начали выдуманное расследование против собственного гражданина, который работал и жил в Испании, с надеждой, что он вернётся в Россию, и вот тогда-то они кааак нагадят российскому клубу! Какие хитровыдуманные голландцы, однако!
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Ага, оклеветали бедного Антошку в рамках мирового антироссийского заговора)
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"Если они принимают такие решения в отношении российских граждан, что мешает принять неправомерное решение в других случаях?"

Ну когда уже этот бред закончится.
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Ответ Maxim I
Ага, оклеветали бедного Антошку в рамках мирового антироссийского заговора)
Ха, антироссийского. Берите выше - антиспартаковского!
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Если они принимают такие решения в отношении российских граждан, что мешает принять неправомерное решение в других случаях?" Ну когда уже этот бред закончится.
Когда-то голландцы сожгли английский флот, что им мешает с Промесом так же поступить?
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Международная торговля наркотиками это правонарушение? Дайте Дюкову вдохнуть дозу для прояснения
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Промес должен сидеть в тюрьме.
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Журналист старался, но не смог
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Ну да, он же считает, что заграницей дураки сидят, типа сегодня у нас заседание, будем судить кого-то за что-то, итак крутим рулетку и... Квинси Промес, приговариваем его к 7.5 годам лишения свободы, заседание окончено, расходимся
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Почему тогда Влут играет в РПЛ?
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Из-за всемирного заговора пострадал Спартак и невинный гражданин Нидерланд. Какие коварные англосаксы, ударили по самому больному и уязвимому!
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Сам себе противоречит, а Влут то играет ведь
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Дюков, ну насмешил. Можно подумать санкции "ни за что" :)
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подтвержденная торговля наркотой плохо или нет? эта дрянь убивает по всему свету. итак, доказанный наркоторговец стоит переживаний? прямо сегодня он будет гробить наших детей и семьи. все равно в каком качестве, эту индустрию нужно планомерно уничтожать, хотя это сверхсложно.
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Думаю, Ганский трибунал не ошибаётся в части решения по российскому гражданину
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Дюк не вкурсе что там несколько месяцев велось расследование?, хотя очём это мы!!
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Патриотический запой продолжается...и переходит в белую горячку...
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Ты еще спроси лично у Промеса- как дела, как здоровье соседей по отелю и как там распогода. Эти члены чего-то там , так и будут мямлить, пока президент не скажет, как и что.
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Ответ Jeicob Harlon
Дюк не вкурсе что там несколько месяцев велось расследование?, хотя очём это мы!!
Каких месяцев? Вообще-то все это началось в 2020 году,
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Ответ damondiamond
Ну да, он же считает, что заграницей дураки сидят, типа сегодня у нас заседание, будем судить кого-то за что-то, итак крутим рулетку и... Квинси Промес, приговариваем его к 7.5 годам лишения свободы, заседание окончено, расходимся
Они по себе судят
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Господин Дюков,почему солнце каждый день садится?
Ну вы же видите какие беспрецедентные санкции вражеского Запада против нашей страны введены!
Но ведь оно же и в Голандии садится.
Я вижу какие санкции они против России принимают,что мешает принять неправомерное решение в других случаях?
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Ещё голландцы сказали что мы боинг сбили и спонсируют убийства русских...
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Ответ Adeen
Комментарий скрыт
А когда следом идут высказывания подобные твоим, то совсем грустно становится. У людей солома в голове,какие уж тут улыбки
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