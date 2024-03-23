Утренний дайджест: главные события пятницы

1. 22 марта в Москве в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Есть погибшие и пострадавшие.

Мэр столицы Сергей Собянин отменил все спортивные и другие массовые мероприятия на выходных.

Спортс приносит соболезнования семьям погибших и пострадавших.

2. Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса». Фаворитом на пост нового тренера казанцев называют Илью Воробьева.

3. На чемпионате мира по фигурному катанию Каори Сакамото завоевала золотую медаль в женском одиночном катании (третья победа подряд), Левито – 2-я, Хендрикс – 4-я, Губанова – 13-я.

Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли ритм-танец, Диана Дэвис и Глеб Смолкин идут на 12-м месте.

4. «Трактор» пробился в полуфинал Кубка Гагарина, выиграв у «Динамо» серию со счетом 4-0. Челябинский клуб в пятый раз сыграет в полуфинале, а «Динамо» не может преодолеть второй раунд уже 11 лет. Во втором матче дня «Локомотив» одержал победу над «Авангардом» и повел в серии 3-1.

5. Команда Архангельской области победила в женской эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам, у мужчин победу также одержала команда Архангельской области.

6. Дани Алвес планировал взять кредит, чтобы внести залог для выхода из тюрьмы, но по каким-то причинам ему это не удалось, поэтому выходные он проведет в заключении.

7. НХЛ. «Вашингтон» и «Каролина» устроили перестрелку (7:6 Б), Овечкин забил 846-й гол в лиге (до рекорда Гретцки осталось 48), у Мирошниченко 2 передачи, Кузнецов остался без очков в первой игре против бывшей команды (зато его тепло встретили болельщики «Кэпиталс»). «Колорадо» разгромил «Коламбус» (6:1), Ничушкин забил 26-й гол в сезоне и обновил свой личный рекорд. «Питтсбург» проиграл «Далласу» (2:4), несмотря на 2 передачи Малкина. Все результаты дня – здесь.

8. «Спартак» перестал платить зарплату Квинси Промесу. В контракте с игроком клуб прописал право взыскать с него 20+ млн евро на случай приговора о нападении с ножом.

9. НБА. 31 очко Вембаньямы не спасло «Сан-Антонио» от поражения в игре с «Мемфисом» и другие результаты.

10. Болельщика, выбежавшего на поле в матче Россия – Сербия, арестовали на 13 суток. Фанат выполнял челлендж стримера, который обещал 30 млн рублей за пробег на финале ЛЧ.

11. «Шахтер» оштрафовал хавбека Хусрава Тоирова на месячную зарплату за лайк под постом о победе России над Сербией.

12. Робиньо арестовали в Бразилии по делу об изнасиловании. Футболист начал отбывать 9-летний срок в тюрьме

Цитаты дня

Замминистра спорта РФ о нейтральном статусе: «Это понятийный отказ от государства. Я считаю, что в Олимпиаде нашим спортсменам участвовать нельзя»

Антон Шипулин: «Идет большое давление на Россию через наших спортсменов. Нам нет смысла участвовать в Олимпиаде на таких условиях»

Глава ISU: «Мы были удивлены, что у 15-летней Валиевой было обнаружено почти 60 веществ. Это уже вопрос не только чистого спорта, но и безопасности спортсменов»

Олег Матыцин: «Нельзя категорично бойкотировать Олимпийские игры и заставлять это делать спортсменов, отобравшихся на них»

Замминистра спорта РФ об интеграции клубов из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей: «Мысли УЕФА и ФИФА по этому поводу – их проблемы»

Демба Ба о запрете поститься во время Рамадана во французских командах: «Охота на мусульман. Сезон номер 2024»

Берегите себя и своих близких.