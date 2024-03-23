СКА победил «Автомобилист» (5:2) в 4-м матче. Счет в серии – 1-3
СКА обыграл «Автомобилист» (5:2) в гостях в рамках плей-офф КХЛ.
Команда тренера Романа Ротенберга сократила отставание в серии – 1-3.
Следующий матч должен состояться 25 марта в Санкт-Петербурге.
Я вот не смотрю.... совсем
С поражением «фся страна»
Опять триллион удалений, большинство из которых в чужой зоне, опять привозы, пасы сопернику, потери итд
Как СКА собирается возвращаться - хз, тут нужно психологию команды менять полностью. Игроки то неплохие, но, видимо, эффект Йозе
Ладно, посмотрим. Наших с победой
Соболезнования близким жертв чудовищного преступления. Это никогда не будет забыто