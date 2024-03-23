СКА победил «Автомобилист» (5:2) в 4-м матче. Счет в серии – 1-3

Теги СКА Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

СКА обыграл «Автомобилист» (5:2) в гостях в рамках плей-офф КХЛ.

Команда тренера Романа Ротенберга сократила отставание в серии – 1-3.

Следующий матч должен состояться 25 марта в Санкт-Петербурге.

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65 комментариев
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В стране траур, а Ротенбер смеётся и улыбается во всю свою физиономию. До чего мерзко это было видеть
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-28
+71
Не нужно было играть сейчас
+44
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+39
Ответ Мадина Уйгурова
В стране траур, а Ротенбер смеётся и улыбается во всю свою физиономию. До чего мерзко это было видеть
Зато вчера одним из первых в скорбящих отметился. Тьфу.
+39
-9
+30
Сколько сейчас будет пафоса и понтов от пробкоголового..скриньте
+35
-12
+23
Ответ Мадина Уйгурова
В стране траур, а Ротенбер смеётся и улыбается во всю свою физиономию. До чего мерзко это было видеть
Не смотри, ты каждый раз не забываешь упомянуть, что на Ротенберга противно смотреть и каждый раз смотришь, и опять противно... Мазохизм?
Я вот не смотрю.... совсем
+31
-13
+18
Губернатор Свердловской области не запретил, а СКА - позор! Логично!
+22
-9
+13
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
По всей стране отменили и перенесли спортивные соревнования в стране - СКА на это наплевать. Ведь другие матчи КХЛ перенесли на понедельник-вторник. Позор.
Вы сумасшедший? СКА не может отменить матч.
+10
-2
+8
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
По всей стране отменили и перенесли спортивные соревнования в стране - СКА на это наплевать. Ведь другие матчи КХЛ перенесли на понедельник-вторник. Позор.
А Автомобилисту не плевать? В Екатеринбурге ведь играли,, причём тут СКА?
+8
-1
+7
СКА с победой
С поражением «фся страна»
+16
-9
+7
Третьяк заявил, что сегодняшняя игра Автомобилист-СКА, это решение клуба, только не уточнил какого.
+11
-4
+7
Ответ Bartez1986
Самое плохое, что Йозе сейчас начнет хайпиться на трагедии применительно к этому матчу...
Ты этим постом уже хайпуешь
+9
-3
+6
СКА не выглядел сегодня по ходу матча сильнее, а наоборот уставшим. На ободах забили 2 в пустые. Но победа есть победа! Победителей не судят!
+10
-5
+5
Ответ My Channels To Watch
Я только не понял с какого перепугу они играли? Я например офигел и мне стремно смотреть хоккей сейчас. Будь это НХЛ или КХЛ. Вчера Вашингтон и Каролину очень хотел посмотреть, но уже по факту просто отвращение. Объявлен траур, всё отменяют, а эти играют. Поразило
Ты зачем это пишешь здесь? В стране давно война, Белгород каждый день бомбят, убитые, раненые! Или это не Россия и не наши люди? Кто то что то до этого отменил? Ты че самый скорбящий?стремно ему хоккей смотреть... Иди сдай кровь, помоги делом, а то штампы и лозунги, как у того же Ротена...
+4
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+4
Ответ Мадина Уйгурова
В стране траур, а Ротенбер смеётся и улыбается во всю свою физиономию. До чего мерзко это было видеть
Что вы делаете на спортивном сайте и зачем вы смотрели развлекательное событие (хоккейный матч)? Сейчас вообще-то траур!
+7
-3
+4
Позор тому, кто принял решение играть сегодня.
+8
-4
+4
Вот вроде выиграли, но проблемы все те же остались
Опять триллион удалений, большинство из которых в чужой зоне, опять привозы, пасы сопернику, потери итд
Как СКА собирается возвращаться - хз, тут нужно психологию команды менять полностью. Игроки то неплохие, но, видимо, эффект Йозе
Ладно, посмотрим. Наших с победой
Соболезнования близким жертв чудовищного преступления. Это никогда не будет забыто
+9
-6
+3
автомобилист на игру не вышел
+5
-2
+3
У Автомобилиста было 3 страйка, осталось 2. Пока всё в их руках. СКА плохо играет на пятачке, и на своём тоже, и очень мало блокирует бросков.
+3
0
+3
Ему что теперь год не улыбаться?
+3
-1
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
По всей стране отменили и перенесли спортивные соревнования в стране - СКА на это наплевать. Ведь другие матчи КХЛ перенесли на понедельник-вторник. Позор.
Почитай внимательно в Екатеренбурге решили играть
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
По всей стране отменили и перенесли спортивные соревнования в стране - СКА на это наплевать. Ведь другие матчи КХЛ перенесли на понедельник-вторник. Позор.
Москва - не вся страна.
+4
-2
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
По всей стране отменили и перенесли спортивные соревнования в стране - СКА на это наплевать. Ведь другие матчи КХЛ перенесли на понедельник-вторник. Позор.
По всей Москве, а не по всей стране.
+12
-10
+2
Ответ Назар Игорь
Матч отменяет ФХР , президент ФХР Третьяк, все вопросы к нему.
Только губернатор решает проводить мероприятие или нет. Третьяк в этом случае пешка.
+2
0
+2
Я только не понял с какого перепугу они играли? Я например офигел и мне стремно смотреть хоккей сейчас. Будь это НХЛ или КХЛ. Вчера Вашингтон и Каролину очень хотел посмотреть, но уже по факту просто отвращение. Объявлен траур, всё отменяют, а эти играют. Поразило
+9
-7
+2
Ответ Жорег Борщофф
Разумеется гостевого, это же самый логичный вариант.
Было бы логично, если бы в интервью с Третьяком, которое опубликовано, было сказано, что такое решение, принял ХК Астомобилист, а он сказал, "Такое решение принял клуб", а вот в названии статьи указано Астомобилист принял решение. Хотя суть не в этом, не надо было сегодня проводить игру, чисто по человечески.
+3
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Ответ akakiysob10
Ему что теперь год не улыбаться?
Ну да. Просто матч проводить не стоило, а сдерживать эмоции - ну или железобетонным человеком надо быть, или лицемером. Не удивлюсь, если пишущие про это сами и сегодня, и завтра не раз улыбнутся, а то и засмеются.
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Если СКА и в Питере будет так удаляться, серия закончится.
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Ответ Мадина Уйгурова
В стране траур, а Ротенбер смеётся и улыбается во всю свою физиономию. До чего мерзко это было видеть
Между прочим, завтра День траура. Вы, кстати, когда планируете перестать ходить с постным лицом? Есть какие-то критерии?
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Ответ Melnikov1968
Мэру Ект позор. Воли не хватило матч отменить. Ну не подлец?
У нас не только мэр, но ещё и губер., не буду называть кто..... и так все знают.
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Ответ chto s licom?
не пиши пж на хоккейной ветке больше ничего и никогда, пиши на своем футболе
Да пусть пишет, че тебе. Парням тоже вера в чудо нужна. А нам 4-0, это пока недостижимо,будем реалистами!
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