Товарищеский матч. «Зенит» в гостях у «Црвены Звезды»
«Зенит» сыграет в гостях с «Црвеной Звездой» в товарищеском матче.
Матч «Спартака» и «Нефтчи» в Баку был отменен на фоне теракта в «Крокус Сити Холле».
Товарищеский матч
Белград, Сербия
- Дата проведения
- 23 марта, 21.00, «Райко Митич»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
кстати, уверен, что в Сербии не обойдут стороной эту трагедию. Проведут минуту молчания/наденут траурные повязки
"Мы просим всех быть на месте как минимум за полчаса до начала матча. В момент, когда нашим братьям тяжело, нам нужно оказать им всю возможную поддержку. Единственный способ сделать это сейчас – полностью заполнить стадион.
Мы глубоко потрясены вчерашним нападением на невинных мирных жителей в Москве. Нет слов, чтобы описать чудовищность тех, кто убивает простых людей и даже детей.
Мы часто забываем, что война на Донбассе продолжается ровно 10 лет. Сегодня вечером на игре мы собираем помощь братскому народу Донбасса. Сумки пройдут через все трибуны: пусть каждый внесет свой вклад по мере своих возможностей, проявит братскую солидарность и любовь!".
Вот что сделают фанаты "Црвены Звезды", но Спартанус как обычно ляпнул.
Сегодня сине-бело-голубые проведут товарищеский матч с «Црвеной Звездой».
Для болельщиков клубов и команд это матч памяти и единения. Футбол объединяет и спасает, поэтому игра состоится и начнется с минуты молчания. Команды сыграют в траурных повязках.
Мы скорбим вместе с каждым, кого коснулась страшная трагедия в «Крокус Сити Холле».
И свой комментарий адресуй себе и своим товарищам, которые написали отвратительные комментарии здесь.
Командам, главное, без травм!
Покажите красивый футбол и много голов.
Пусть в любом случае победит дружба.
В Црвене Звезде играет бывший зенитовец Родич, а в Зените бывший звездаш Эракович.
Ещё очень надеюсь, что режиссеры трансляции будут показывать в т.ч. Всё, что происходит на трибунах. Например, невероятное пиро. Был на белградском дерби пару недель назад и там была жара. Режиссёры показывали и фанатов. И общая картинка была нереальная.
Короче, ждём игру 😁
сколько же ты тут комментов настрочил.
Лучше бы так активно новости со своим нарком комментировали.
Матч надо играть, на зло недругам. Чтобы показать, что никакие обстоятельства и события не сломят Россию, не разрушат дружбу россиян и сербов.
А так же потому, что основной ущерб от теракта не столько от него самого, сколько от того что происходит потом и вокруг. Особенно в нашей стране, где силовики сев в лужу, начинают закручивать гайки к месту и не к месту.
Могут запретить массовые мероприятия, закрыть театры-кинотеатры, завершить чемпионат по футболу, ввести тотальный досмотр на входе в метро как было в Санкт-Петербурге после инцидента в подземке.
После драки кулаками не машут. Если облажались, то тут сколько гайки не закручивай - людей не вернуть, время обратно не откатить. Надо показать, что произошедшие события восприняты со всей серьезностью, но жизнь не остановилась.