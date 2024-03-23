Товарищеский матч. «Зенит» в гостях у «Црвены Звезды»

«Зенит» сыграет в гостях с «Црвеной Звездой» в товарищеском матче.

Матч «Спартака» и «Нефтчи» в Баку был отменен на фоне теракта в «Крокус Сити Холле».

Товарищеский матч

Белград, Сербия

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.