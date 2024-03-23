Товарищеский матч. «Зенит» в гостях у «Црвены Звезды»

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«Зенит» сыграет в гостях с «Црвеной Звездой» в товарищеском матче.

Матч «Спартака» и «Нефтчи» в Баку был отменен на фоне теракта в «Крокус Сити Холле».

Товарищеский матч

Белград, Сербия

Црвена Звезда Сербия – Зенит Россия
Дата проведения
23 марта, 21.00, «Райко Митич»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

136 комментариев
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Вылезли спартаковские моралфагушки. Это те же люди, которые прикрывали своего барыгу контрабандиста международного уровня.

кстати, уверен, что в Сербии не обойдут стороной эту трагедию. Проведут минуту молчания/наденут траурные повязки
+98
-27
+71
Ответ CF
Вылезли спартаковские моралфагушки. Это те же люди, которые прикрывали своего барыгу контрабандиста международного уровня. кстати, уверен, что в Сербии не обойдут стороной эту трагедию. Проведут минуту молчания/наденут траурные повязки
Обращение фанатов "Црвены Звезды" перед сегодняшним товарищеским матчем с "Зенитом":

"Мы просим всех быть на месте как минимум за полчаса до начала матча. В момент, когда нашим братьям тяжело, нам нужно оказать им всю возможную поддержку. Единственный способ сделать это сейчас – полностью заполнить стадион.

Мы глубоко потрясены вчерашним нападением на невинных мирных жителей в Москве. Нет слов, чтобы описать чудовищность тех, кто убивает простых людей и даже детей.

Мы часто забываем, что война на Донбассе продолжается ровно 10 лет. Сегодня вечером на игре мы собираем помощь братскому народу Донбасса. Сумки пройдут через все трибуны: пусть каждый внесет свой вклад по мере своих возможностей, проявит братскую солидарность и любовь!".

Вот что сделают фанаты "Црвены Звезды", но Спартанус как обычно ляпнул.
+57
-12
+45
Могли бы и отменить такие встречи, тем более товарищеские, проявить солидарность так сказать...Но. увы и ах...
+83
-46
+37
А почему отменять? Из-за Спартака? Наверняка от тех же сербов будет акция. Показать единение можно не только отменой игры. Я понимаю, что пример некорректный, но Эгриси и Матч тв сыграли матч в честь Уткина. А тут не просто матч, а матч с сербским клубом.
+66
-34
+32
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
когда казалось что спартакусу1984 некуда падать ниже, он пишет новый пост))))
+33
-9
+24
Ответ Николай Григорьев
Почему не отменили?
Матч проходит в Сербии, а не в России. Это сербское, а не российское мероприятие.
+45
-23
+22
Хорошей игры👍
+36
-15
+21
Ответ LFC_Fan_123
Надеюсь, что вырученные средства направят пострадавшим. Иначе нет смысла в этом матче, Спартак свою игру отменил
во всем нужно ориентироваться на Спартак? может преступников подписывать еще начать?
+21
-3
+18
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
с таким как ты особо быть единым и не хочется) вали из зенитовского треда, тебе тут не рады.
+23
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+18
А я тут вспомнил, как в годовщину Одесской трагедии в Доме Профсоюзов, Зенит играл на выезде со Спартаком и подготовил баннер в память погибших и минуту молчания. Как вы думаете, что произошло? Мат-перемат от кб и жалоба на несанкционированный баннер
+32
-16
+16
Самое неудивительное, что самые токсичные комментарии в этой новости от болельщиков клуба с северо-запада Москвы. Крайне печальное зрелище.
+40
-25
+15
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Я согласен с посылом, что матч надо бы отменить. Но как умиляет твое желание пнуть Зенит… я посмотрел твои комментарии на сайте, со вчера с 21 часа, когда уже было известно о трагедии, ты прокомментировал новости про Овечкина, Семака, Сафонова, Лунина, Эндрика…. Не лицемерь, в общем
+17
-3
+14
В то время, когда западные СМИ, такие как BBC, вводят запрет на освещение теракта в Москве, а Спартак трусливо и заискивающе показушно отменяет никому не интересный матч, Зенит и Црвена на переполненном европейском стадионе чтут память жертв трагедии и привлекают внимание мировой общественности к этому событию.
+32
-19
+13
Ответ Алексей Кузнецов
Обращение фанатов "Црвены Звезды" перед сегодняшним товарищеским матчем с "Зенитом": "Мы просим всех быть на месте как минимум за полчаса до начала матча. В момент, когда нашим братьям тяжело, нам нужно оказать им всю возможную поддержку. Единственный способ сделать это сейчас – полностью заполнить стадион. Мы глубоко потрясены вчерашним нападением на невинных мирных жителей в Москве. Нет слов, чтобы описать чудовищность тех, кто убивает простых людей и даже детей. Мы часто забываем, что война на Донбассе продолжается ровно 10 лет. Сегодня вечером на игре мы собираем помощь братскому народу Донбасса. Сумки пройдут через все трибуны: пусть каждый внесет свой вклад по мере своих возможностей, проявит братскую солидарность и любовь!". Вот что сделают фанаты "Црвены Звезды", но Спартанус как обычно ляпнул.
Что бы в стране не происходило ужасное,они всегда будут на ветках Зенита.
+15
-5
+10
Ответ Алексей Иванов
Комментарий скрыт
СКА сам с собой играл?
+13
-3
+10
Ответ Sergio1964
Да отменят матч часа за 2 до начала.
Официальное заявление футбольного клуба «Зенит»

Сегодня сине-бело-голубые проведут товарищеский матч с «Црвеной Звездой».

Для болельщиков клубов и команд это матч памяти и единения. Футбол объединяет и спасает, поэтому игра состоится и начнется с минуты молчания. Команды сыграют в траурных повязках.

Мы скорбим вместе с каждым, кого коснулась страшная трагедия в «Крокус Сити Холле».
+14
-5
+9
Ответ Михон Мясной
Комментарий удален модератором
На матче в Сербии фанатами обоих клубов до его начала будут собираться деньги для помощи в Донбассе и пострадавшим от ужасной трагедии в Крокусе.

И свой комментарий адресуй себе и своим товарищам, которые написали отвратительные комментарии здесь.
+15
-6
+9
Победы Зениту! ⚽ И без травм!
+31
-22
+9
Неделю назад из Сербии вернулся. Так бы с огромным удовольствием на этот матч сходил.
Командам, главное, без травм!
Покажите красивый футбол и много голов.
Пусть в любом случае победит дружба.
В Црвене Звезде играет бывший зенитовец Родич, а в Зените бывший звездаш Эракович.
Ещё очень надеюсь, что режиссеры трансляции будут показывать в т.ч. Всё, что происходит на трибунах. Например, невероятное пиро. Был на белградском дерби пару недель назад и там была жара. Режиссёры показывали и фанатов. И общая картинка была нереальная.
Короче, ждём игру 😁
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+9
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Слово гуманнее глянь в словаре
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-5
+8
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
уйди уже из треда
+9
-1
+8
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Ты про свои комментарии, оправдывающие дважды осуждённого? Так все видели на сайте это.
+12
-4
+8
Ответ mean machine/
В то время, когда западные СМИ, такие как BBC, вводят запрет на освещение теракта в Москве, а Спартак трусливо и заискивающе показушно отменяет никому не интересный матч, Зенит и Црвена на переполненном европейском стадионе чтут память жертв трагедии и привлекают внимание мировой общественности к этому событию.
Зачем врать? Спецом вбил в ютубе - bbc terroristic attack in moscow - чей-то ни хрена не похоже на запрет на освещение теракта
+14
-6
+8
Ответ Михон Мясной
Комментарий скрыт
Михон, езжай в ОАЭ, к своему кумиру.
+10
-2
+8
Ответ Spartakus1984
«Спартак» сообщил об отмене матча с «Нефтчи». «Уважаемые болельщики, принято решение отменить товарищеский матч с «Нефтчи», который был запланирован в столице Азербайджана. Сейчас мысли всей нашей команды с семьями погибших и с теми, кто пострадал во вчерашней страшной трагедии. Благодарим за понимание бакинский клуб, с которым мы обязательно сыграем в будущем. Скорбим вместе со всей Россией», – говорится в заявлении «Спартака». Матч «Нефтчи» – «Спартак» должен был состояться сегодня на «Нефтчи Арене» в 17:00 по московскому времени.(с) Так к слову.
и к чему тут эти комплексы? где то в новости есть слова о спартаке?
сколько же ты тут комментов настрочил.
Лучше бы так активно новости со своим нарком комментировали.
+10
-3
+7
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Помню, когда в результате тер.акта разбился самолёт, который летел из Египта в Петербург, то некоторые КБ болельщики этому очень радовались, а меня за ответ им забанили, но главное, что эти посты не вызвали осуждения от других московских болельщиков. Так что о своей КБ святости здесь говорить не уместно.
+7
-1
+6
Логично будет обеим командам выйти в траурных повязках и почтить память жертв минутой молчания.

Матч надо играть, на зло недругам. Чтобы показать, что никакие обстоятельства и события не сломят Россию, не разрушат дружбу россиян и сербов.

А так же потому, что основной ущерб от теракта не столько от него самого, сколько от того что происходит потом и вокруг. Особенно в нашей стране, где силовики сев в лужу, начинают закручивать гайки к месту и не к месту.

Могут запретить массовые мероприятия, закрыть театры-кинотеатры, завершить чемпионат по футболу, ввести тотальный досмотр на входе в метро как было в Санкт-Петербурге после инцидента в подземке.

После драки кулаками не машут. Если облажались, то тут сколько гайки не закручивай - людей не вернуть, время обратно не откатить. Надо показать, что произошедшие события восприняты со всей серьезностью, но жизнь не остановилась.
+17
-11
+6
Ответ Валерий Глубокий
Вот сразу и видно , кто с кем и за что !!! Скорбим всей Страной !!! Сплочённости Всем !!!
В чем смысл отменять все подряд. Самое правильное продолжать жить в обычном режиме, выражая траур общепринятыми способами и получая поддержку от людей из других стран. Или может Азербайджан не подтвердил свою готовность выразить свое сочувствие в какой-либо форме во время проведения матча?
+9
-3
+6
Ответ Алексей Кузнецов
Обращение фанатов "Црвены Звезды" перед сегодняшним товарищеским матчем с "Зенитом": "Мы просим всех быть на месте как минимум за полчаса до начала матча. В момент, когда нашим братьям тяжело, нам нужно оказать им всю возможную поддержку. Единственный способ сделать это сейчас – полностью заполнить стадион. Мы глубоко потрясены вчерашним нападением на невинных мирных жителей в Москве. Нет слов, чтобы описать чудовищность тех, кто убивает простых людей и даже детей. Мы часто забываем, что война на Донбассе продолжается ровно 10 лет. Сегодня вечером на игре мы собираем помощь братскому народу Донбасса. Сумки пройдут через все трибуны: пусть каждый внесет свой вклад по мере своих возможностей, проявит братскую солидарность и любовь!". Вот что сделают фанаты "Црвены Звезды", но Спартанус как обычно ляпнул.
Уважение за такое! Молодцы. Меня больше интересует как на это ужасное событие отреагируют в других официальных матчах в Европе, которые будут сегодня играться.
+8
-2
+6
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
А завтра 24 марта, исполняется 25 лет одной операции, которая искалечила множество жизней в Сербии. Не думаешь, почему "Зенит" вполне мог предложить эту дату, до вчерашнего кошмара?
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-2
+5
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