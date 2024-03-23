Родриго подал в суд на аргентинских фанатов, оскорблявших его на почве расизма: «Было бы приятно увидеть удивление на их лицах. Они думали, что могут писать все, что захотят»
Родриго высказался о проявлениях расизма в социальных сетях.
Вингер «Реала» подвергся расистским оскорблениям в соцсетях после матча квалификации ЧМ-2026 Бразилия – Аргентина (1:0). В ходе игры у бразильца возник конфликт с Лионелем Месси.
«Я подвергся расизму в социальных сетях со стороны многих аргентинцев. Это была очень печальная ситуация, и она коснулась меня. Мне было очень грустно.
Но мы отследили все профили, с которых меня оскорбляли. Многие из [этих людей], должно быть, были напуганы в последние несколько дней, когда получили судебные иски.
Люди думают, что могут писать в социальных сетях все, что захотят, но потом из-за этого они получают иски. Было бы приятно увидеть удивление на их лицах по поводу того, что на них подали в суд.
Сейчас я в порядке, я знаю, что я совсем не такой, как они говорят. Мне все равно, что они говорят. Но это действительно был печальный день.
Когда [этих людей] начнут наказывать, все изменится. Но пока наказания нет, все будет продолжаться. Как только начнутся наказания, я думаю, многое изменится», – сказал Родриго.
Поэтому наверно в суд подал на этих людей )
Видимо, времена такие теперь.
Именно последнее позволяет всем этим маргиналам устраивать травли вне своей кухни.
Пеле или Марадона не имели возможности слышать словесного поноса в таком количестве.
Не надо народ в заблуждение вводить!
Бразилия - Аргентина - 0:1
Его оскорбляли, он не стал ныть в прессу или что-то такое. Вычислил людей по аккаунтам и подал в суд. Без истерик, без всего остального. Все четко и по делу.
Но забавно, что кто-то считает, что оскорблять в соц сетях это норма, а кто на это реагирует - нытик.
Аргентинцы и бразильцы недолюбливают друг друга не из-за цвета кожи.
Учите матчасть.
- вспомнился анекдот о судьях,
которые в ответ на скандирование трибун - пианист!пианист!
в ответ самоудовлетворённо кланялись...)