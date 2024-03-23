Родриго подал в суд на аргентинских фанатов, оскорблявших его на почве расизма: «Было бы приятно увидеть удивление на их лицах. Они думали, что могут писать все, что захотят»

Родриго высказался о проявлениях расизма в социальных сетях.

Вингер « » подвергся расистским оскорблениям в соцсетях после матча квалификации ЧМ-2026 Бразилия – Аргентина (1:0). В ходе игры у бразильца возник конфликт с Лионелем Месси.

«Я подвергся расизму в социальных сетях со стороны многих аргентинцев. Это была очень печальная ситуация, и она коснулась меня. Мне было очень грустно.

Но мы отследили все профили, с которых меня оскорбляли. Многие из [этих людей], должно быть, были напуганы в последние несколько дней, когда получили судебные иски.

Люди думают, что могут писать в социальных сетях все, что захотят, но потом из-за этого они получают иски. Было бы приятно увидеть удивление на их лицах по поводу того, что на них подали в суд.

Сейчас я в порядке, я знаю, что я совсем не такой, как они говорят. Мне все равно, что они говорят. Но это действительно был печальный день.

Когда [этих людей] начнут наказывать, все изменится. Но пока наказания нет, все будет продолжаться. Как только начнутся наказания, я думаю, многое изменится», – сказал .