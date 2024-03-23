Родриго подал в суд на аргентинских фанатов, оскорблявших его на почве расизма: «Было бы приятно увидеть удивление на их лицах. Они думали, что могут писать все, что захотят»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Родриго дискриминация Футбол

Родриго высказался о проявлениях расизма в социальных сетях.

Вингер «Реала» подвергся расистским оскорблениям в соцсетях после матча квалификации ЧМ-2026 Бразилия – Аргентина (1:0). В ходе игры у бразильца возник конфликт с Лионелем Месси. 

«Я подвергся расизму в социальных сетях со стороны многих аргентинцев. Это была очень печальная ситуация, и она коснулась меня. Мне было очень грустно.

Но мы отследили все профили, с которых меня оскорбляли. Многие из [этих людей], должно быть, были напуганы в последние несколько дней, когда получили судебные иски.

Люди думают, что могут писать в социальных сетях все, что захотят, но потом из-за этого они получают иски. Было бы приятно увидеть удивление на их лицах по поводу того, что на них подали в суд.

Сейчас я в порядке, я знаю, что я совсем не такой, как они говорят. Мне все равно, что они говорят. Но это действительно был печальный день.

Когда [этих людей] начнут наказывать, все изменится. Но пока наказания нет, все будет продолжаться. Как только начнутся наказания, я думаю, многое изменится», – сказал Родриго

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36 комментариев
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"Мне все равно, что они говорят"

Поэтому наверно в суд подал на этих людей )
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Какие все ранимые стали. Раньше Бразилия отвечала всем на поле великолепной игрой, а сейчас Винисиус и другие отвечают только нытьём бесконечным, а на ЧМ провал за провалом. С таким менталитетом немудрено.
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Аргентинцы в основном выходцы из Европы, бразильцы потомки африканских рабов, поэтому белые аргентинцы всегда пренебрежительно относились к чëрным бразильцам.
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У Родриго кожа белее чем у Греты Тунберг, совсем там Винисиус им мозги промыл, что они поверили в свой черный цвет:))
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Помню времена, когда за Реал играли Рауль, Зидан, Фигу, Роналдо, Бэкхем, Карлос, Морьентес, Гути, Макелеле, Эльгера, Йерро. Просто делали своё дело, молча и без истерик. Да, всё подряд они не выигрывали, но смотреть на ту команду один кайф был. И теперь эти. Один говорит, что вместе с ООН возглавит борьбу против расизма, второму интернет-тролли жить не дают. Хотя помню адекватных и юморных ребят, которые болели тогда за Реал, и сравнить даже с местной злобной лживой сливочной ######, которая ради своих кумиров на любую гадость готова.
Видимо, времена такие теперь.
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Ответ rigobersong
У Родриго кожа белее чем у Греты Тунберг, совсем там Винисиус им мозги промыл, что они поверили в свой черный цвет:))
И кожа белее и мозги прямее.
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Ответ Фран
Какие все ранимые стали. Раньше Бразилия отвечала всем на поле великолепной игрой, а сейчас Винисиус и другие отвечают только нытьём бесконечным, а на ЧМ провал за провалом. С таким менталитетом немудрено.
Раньше не было интернета и соц. сетей, приходилось говорить в лицо. Интернет открыл врата для всех, создал условия оскорблять кого угодно из любой точки мира и самое главное - чувствовать себя безнаказанно.

Именно последнее позволяет всем этим маргиналам устраивать травли вне своей кухни.

Пеле или Марадона не имели возможности слышать словесного поноса в таком количестве.
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«… после матча квалификации ЧМ-2026 Бразилия – Аргентина (1:0) …»
Не надо народ в заблуждение вводить!
Бразилия - Аргентина - 0:1
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Забавно, как все набросились на Родриго, который поступил просто по закону.

Его оскорбляли, он не стал ныть в прессу или что-то такое. Вычислил людей по аккаунтам и подал в суд. Без истерик, без всего остального. Все четко и по делу.

Но забавно, что кто-то считает, что оскорблять в соц сетях это норма, а кто на это реагирует - нытик.
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Ответ rigobersong
Не слышал что бы у них были проблемы с Рональдиньо, может быть проюлема в конкретных людях и их поведении:))
Да нет, в Аргентине довольно сильно развит расизм, почитай.
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Его Вини явно укусил
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Ответ rigobersong
У Родриго кожа белее чем у Греты Тунберг, совсем там Винисиус им мозги промыл, что они поверили в свой черный цвет:))
Кому им, Аргентинцам? Новости опой читаешь?
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Ответ Назар Игорь
Аргентинцы в основном выходцы из Европы, бразильцы потомки африканских рабов, поэтому белые аргентинцы всегда пренебрежительно относились к чëрным бразильцам.
Вы глубоко исказили историю страны, о которой не знаете. Бразилия -- супер-мультикультурная нация, а первые торговые пути в ней пробивали сирийские купцы, были волны миграции из Японии и европейских стран. И белых рабов там было немало после запрета на экспорт живой силы из Анголы.

Аргентинцы и бразильцы недолюбливают друг друга не из-за цвета кожи.

Учите матчасть.
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Ответ Назар Игорь
Аргентинцы в основном выходцы из Европы, бразильцы потомки африканских рабов, поэтому белые аргентинцы всегда пренебрежительно относились к чëрным бразильцам.
Ну вы прям так категорично всю нацию черной назвали. А в Бразилии ведь основное население является белыми. Да, в Аргентине процент белых выше, но и бразильцы далеко не все черококожие.
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Ответ meringue
вот незадача, а я думал это одно государство.
Ты прекращай это, парень. У тебя это не получается.
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Ответ meringue
а говорят что оскорбляют одного Винисиуса потому что он себя плохо ведёт. а чем же Родриго эти уродам не угодил?
Говорят про испанских болельщиков. Аргентина вроде давно независимой стала
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Родриго и Винисиус наносят ответный удар...
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Скоро Вини с Родриго подадут в суд на Реал ,за то, что заставляют играть в белой форме. Как то нетолерантно.
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"Было бы приятно увидеть удивление на их лицах по поводу того, что на них подали в суд."
- вспомнился анекдот о судьях,
которые в ответ на скандирование трибун - пианист!пианист!
в ответ самоудовлетворённо кланялись...)
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а говорят что оскорбляют одного Винисиуса потому что он себя плохо ведёт. а чем же Родриго эти уродам не угодил?
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