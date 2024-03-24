Панарин сделал дубль и забил победный буллит в матче с «Флоридой». У него 99 очков в 71 игре

Артемий Панарин сделал дубль и забил победный буллит в игре с «Флоридой».

Форвард « » был признан первой звездой матча с «Пантерс» (4:3 Б) в регулярном чемпионате .

На счету 32-летнего россиянина стало 99 (43+56) очков в 71 игре в текущем сезоне.

Артемий делит 4-е место в гонке бомбардиров лиги с Давидом Пастрняком из «Бостона». В гонке снайперов – делит 5-е место с Нэтаном Маккинноном из «Колорадо».

Сегодня Панарин (23:26, 4:23 – в большинстве, «+1») нанес 7 бросков в створ и допустил 1 потерю.