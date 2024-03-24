Панарин сделал дубль и забил победный буллит в матче с «Флоридой». У него 99 очков в 71 игре

Теги Рейнджерс Флорида НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин сделал дубль и забил победный буллит в игре с «Флоридой».

Форвард «Рейнджерс» был признан первой звездой матча с «Пантерс» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ

На счету 32-летнего россиянина стало 99 (43+56) очков в 71 игре в текущем сезоне.

Артемий делит 4-е место в гонке бомбардиров лиги с Давидом Пастрняком из «Бостона». В гонке снайперов – делит 5-е место с Нэтаном Маккинноном из «Колорадо». 

Сегодня Панарин (23:26, 4:23 – в большинстве, «+1») нанес 7 бросков в створ и допустил 1 потерю. 

8 комментариев
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Сотку точно пробьёт, ещё бы полтинник шайб оформить. Осталось 11 игр и 7 шайб. Непросто, конечно, но шансы есть.
+11
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+11
Молодец, Хлебушек !
Жаль что победный буллит не учитывается в личной статистике.
+8
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+8
100 очков мало уже, давай 50 шайб. 7 бросков Тема нанес, вот прям хочет забивать пока идет.
+4
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+4
Ответ Melnikov1968
Сотку точно пробьёт, ещё бы полтинник шайб оформить. Осталось 11 игр и 7 шайб. Непросто, конечно, но шансы есть.
В том темпе как он идёт последние игры , шансы значительные.
+3
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+3
Красавчик Артём, просто зверь!🔥👏👍
+1
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+1
Кто бы мог подумать, что под конец регулярки в топ 5 лучших снайперов будет Хайман, Райнхарт и Панарин.
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Ответ Eltex Kirin
Разве за победный булит шайбу не записывают??
В индивидуальную статистику игроку нет.
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