Матч Россия – Парагвай отменен. Стороны договорились, что игра может состояться в другой период времени

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Товарищеский матч между сборными России и Парагвая отменен.

РФС и Парагвайская футбольная ассоциация приняли такое решение в связи с терактом в Красногорске.

Игра должна была состояться 25 марта на «ВТБ Арене».

«Стороны договорились о том, что матч может состояться в другой период времени.

Болельщики, купившие билеты на матч, смогут вернуть денежные средства в полном объеме. Информация о порядке возврата  приобретенных билетов будет опубликована дополнительно», – говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

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