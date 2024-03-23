Матч Россия – Парагвай отменен. Стороны договорились, что игра может состояться в другой период времени
Товарищеский матч между сборными России и Парагвая отменен.
РФС и Парагвайская футбольная ассоциация приняли такое решение в связи с терактом в Красногорске.
Игра должна была состояться 25 марта на «ВТБ Арене».
«Стороны договорились о том, что матч может состояться в другой период времени.
Болельщики, купившие билеты на матч, смогут вернуть денежные средства в полном объеме. Информация о порядке возврата приобретенных билетов будет опубликована дополнительно», – говорится в сообщении на официальном сайте РФС.