Владислав Третьяк: «Олимпиада без России неполноценна. МОК нарушает права человека – полностью в политике. Хоккеисты играют в Америке, а здесь нам не разрешают»
Владислав Третьяк заявил, что МОК нарушает правила человека.
– Как оцените условия МОК по допуску россиян на Олимпийские игры?
– Считаю, что все это неправильно. Международный олимпийский комитет всегда был вне политики, а сейчас он полностью в политике.
Двойные стандарты применяет. Наши хоккеисты играют в Америке, а здесь нам не разрешают играть на чемпионате мира, Олимпиаде.
МОК нарушает права человека, выдвигая таких условия против спортсменов. А командным видам спорта вообще не разрешено играть даже в нейтральном статусе. Это нонсенс!
Конечно, каждый спортсмен хочет выступать на Олимпиаде. Это грандиозное соревнование, на которое приезжают спортсмены со всего мира.
Я был на четырех Олимпиадах. Это же настоящий праздник. Сегодня, к сожалению, такого праздника нет.
Олимпиада без ведущих спортсменов России неполноценна, – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
В Америке хоккеисты играют не за сборную, а за свои клубы. Третьячок включает дурачка, делая вид, что не понимает, в чем здесь разница.
При это сотрудников ВС, Росгвардии на ОИ не пускают - запрет от МОК.
Добавить про комсорга Владика добавить нечего ...)