Владислав Третьяк: «Олимпиада без России неполноценна. МОК нарушает права человека – полностью в политике. Хоккеисты играют в Америке, а здесь нам не разрешают»

Владислав Третьяк заявил, что МОК нарушает правила человека.

– Как оцените условия МОК по допуску россиян на Олимпийские игры?

– Считаю, что все это неправильно. Международный олимпийский комитет всегда был вне политики, а сейчас он полностью в политике.

Двойные стандарты применяет. Наши хоккеисты играют в Америке, а здесь нам не разрешают играть на чемпионате мира, Олимпиаде.

МОК нарушает права человека, выдвигая таких условия против спортсменов. А командным видам спорта вообще не разрешено играть даже в нейтральном статусе. Это нонсенс!

Конечно, каждый спортсмен хочет выступать на Олимпиаде. Это грандиозное соревнование, на которое приезжают спортсмены со всего мира.

Я был на четырех Олимпиадах. Это же настоящий праздник. Сегодня, к сожалению, такого праздника нет.

Олимпиада без ведущих спортсменов России неполноценна, – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.