Владислав Третьяк: «Олимпиада без России неполноценна. МОК нарушает права человека – полностью в политике. Хоккеисты играют в Америке, а здесь нам не разрешают»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк МОК КХЛ Париж-2024 Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк заявил, что МОК нарушает правила человека.

– Как оцените условия МОК по допуску россиян на Олимпийские игры?

– Считаю, что все это неправильно. Международный олимпийский комитет всегда был вне политики, а сейчас он полностью в политике.

Двойные стандарты применяет. Наши хоккеисты играют в Америке, а здесь нам не разрешают играть на чемпионате мира, Олимпиаде.

МОК нарушает права человека, выдвигая таких условия против спортсменов. А командным видам спорта вообще не разрешено играть даже в нейтральном статусе. Это нонсенс!

Конечно, каждый спортсмен хочет выступать на Олимпиаде. Это грандиозное соревнование, на которое приезжают спортсмены со всего мира.

Я был на четырех Олимпиадах. Это же настоящий праздник. Сегодня, к сожалению, такого праздника нет.

Олимпиада без ведущих спортсменов России неполноценна, – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

15 комментариев
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Наши хоккеисты играют в Америке, а здесь нам не разрешают играть на чемпионате мира, Олимпиаде. ------------

В Америке хоккеисты играют не за сборную, а за свои клубы. Третьячок включает дурачка, делая вид, что не понимает, в чем здесь разница.
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Полковник ВС РФ комментирует допуск российских спортсменов на ОИ.
При это сотрудников ВС, Росгвардии на ОИ не пускают - запрет от МОК.
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Sports вы специально закрыли комментарии под новостью о Ротенберге или это баг?
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Ответ L1S
Sports вы специально закрыли комментарии под новостью о Ротенберге или это баг?
Как хочется, чтобы авто этого 🤡 выкинуло из Кубка Гагарина
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— На вопрос анкеты, колебались ли вы в проведении линии партии, Рабинович ответил: «Нет. Я колебался вместе с линией»⁠⁠.
Добавить про комсорга Владика добавить нечего ...)
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При такой политике логичнее было бы обязать своих хоккеистов вернуться в КХЛ и играть в играх Дружбы
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Какие именно МОК нарушил права человека?
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Зато меньше допинг тестов
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Видимо, сам того не понимая, Владик подтвердил, что в Америке действительно демократия.
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Так то олимпиада предстоящая летняя! Чегой то он?
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Я уже переживать стал, где же Славик, а он тут как тут.
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«Это говорит его совесть, то есть ее отсутствие. Негодяй должен заниматься негодяйством. Зачем он делает такие высказывания? Политика. Удручающе, но у человека беда с головой. Одно слово – вратарь». Это Кожевников, но, что было бы логично, не про Третьяка., а про Гашека.
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дна нет...и не будет
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Ответ L1S
Sports вы специально закрыли комментарии под новостью о Ротенберге или это баг?
Верится что это албанский игнор
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Ответ L1S
Sports вы специально закрыли комментарии под новостью о Ротенберге или это баг?
Это другое....
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