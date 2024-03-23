НХЛ. «Филадельфия» против «Бостона», «Рейнджерс» сыграют с «Флоридой», «Торонто» – с «Эдмонтоном», «Лос-Анджелес» примет «Тампу»

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«Рейнджерс» примут «Флориду» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Миннесота» сыграет с «Сент-Луисом», «Лос-Анджелес» примет «Тампа-Бэй», «Торонто» – «Эдмонтон», «Ванкувер» против «Калгари».

НХЛ

Регулярный чемпионат

 

Айлендерс – Виннипег 3:1 (перерыв)
Дата проведения
23 марта, 20.00, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Клаттербак ()
2:0 – 8 Клаттербак (Романов, Мартин)
2:1 – 11 Наместников (Демело, Баррон)
3:1 – 15 Палмиери (Хорват, Нелсон)

 

Филадельфия – Бостон 0:0 (перерыв)
Дата проведения
23 марта, 20.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Сент-Луис
Дата проведения
23 марта, 21.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Детройт
Дата проведения
24 марта, 00.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Оттава
Дата проведения
24 марта, 02.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Эдмонтон
Дата проведения
24 марта, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Флорида
Дата проведения
24 марта, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Калгари
Дата проведения
24 марта, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
Дата проведения
24 марта, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Чикаго
Дата проведения
24 марта, 05.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Коламбус
Дата проведения
24 марта, 05.30, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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78 комментариев
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Ответ Кино Музыка
Лос-Анджелес интересный соперник. Играют в одурелую версию между форчеком и броуновским движением. Для защитников Тампы не очень удобно, а Кучерову вполне. Мне кажется, есть шанс на набор очков. У Никиты точно, у клуба не знаю.
Есть несколько вопросов к вашему комментарию.
1. Что есть в вашем понимании применительно к Лос-Анджелесу форчек?
2. Что есть в вашем понимании применительно к Лос-Анджелесу "броуновское движение"?
3. Что есть в вашем понимании применительно к Лос-Анджелесу "одурелая версия между форчеком и броуновском движением"?
4. Почему это для защитников Тампы не удобно, а Кучерову вполне?

Добавлю от себя.
1. В форчек играют все команды без исключения.
2. Про броуновское движение не совсем уместно, подразумеваю, что речь шла о атаке королей, по вашим словам, о их "хаотичности". Неправда, короли играют в тягучий вязкий, хорошо организованный, комбинационный хоккей, не бей-беги. У них прекрасная оборона, 3 место в лиге по пропущенным (180), после Виннипега (164)и Флориды (168).
3. Любой команде тяжело играть с такими командами. Посмотрел статистику последних 10 игр с королями, так вот из них 2 игры буллиты, 2 игры с оверами. Счёт, правда 9-1, в пользу Тампы.
4. У Кучерова всегда есть шансы набрать очки.
+6
-1
+5
Куч твой выход опять )) очередные 3-4 очка надо, в идеале голы забить, надо 50 выбить
У Куча стрик из 12 матчей с очками подряд - в этих матчах набрал 28 очков, в последних 4 матчах - 12 очков

И Панаре сотку выбить
+11
-8
+3
Ответ Барин
Есть несколько вопросов к вашему комментарию. 1. Что есть в вашем понимании применительно к Лос-Анджелесу форчек? 2. Что есть в вашем понимании применительно к Лос-Анджелесу "броуновское движение"? 3. Что есть в вашем понимании применительно к Лос-Анджелесу "одурелая версия между форчеком и броуновском движением"? 4. Почему это для защитников Тампы не удобно, а Кучерову вполне? Добавлю от себя. 1. В форчек играют все команды без исключения. 2. Про броуновское движение не совсем уместно, подразумеваю, что речь шла о атаке королей, по вашим словам, о их "хаотичности". Неправда, короли играют в тягучий вязкий, хорошо организованный, комбинационный хоккей, не бей-беги. У них прекрасная оборона, 3 место в лиге по пропущенным (180), после Виннипега (164)и Флориды (168). 3. Любой команде тяжело играть с такими командами. Посмотрел статистику последних 10 игр с королями, так вот из них 2 игры буллиты, 2 игры с оверами. Счёт, правда 9-1, в пользу Тампы. 4. У Кучерова всегда есть шансы набрать очки.
Сдаюсь.
+4
-1
+3
Ответ Кино Музыка
Лос-Анджелес интересный соперник. Играют в одурелую версию между форчеком и броуновским движением. Для защитников Тампы не очень удобно, а Кучерову вполне. Мне кажется, есть шанс на набор очков. У Никиты точно, у клуба не знаю.
Для Кучя соперник значения не имеет. Имеет значение его физическая форма и реализация моментов(%).
+5
-2
+3
8 очков Кучерова , верим
+5
-3
+2
Ответ Фанат Ференцвароша
Айлы повели в счёте! Династия возвращается! Начинаем новую победную серию и врываемся в плей офф!
Каждый раз смеюсь со слов "династия Айлз". Так и представляю что-то древнее типа династии Меровингов или Рюриковичей, место которых только в учебниках истории :)
+3
-1
+2
2+4 Кучерову 🫠😁
+4
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+1
Смотрю вся лента комментариев заминусована) Вот не лень же кому-то каждый раз заходить ради этого
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Чудовищная игра Виннипега на пятаке.. дет сад просто
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Ответ Gospel of Matthew(s)
Кучу очков всем, особенно судьям. Стареют, слеповаты стали.
Как там Усы, готов бить альбертов?
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Ответ Барин
Что новенького на орбите, уважаемый? Говорят, что ожоги хорошо заживают в условиях невесомости. Правда ли это?
Тяжко сегодня молниям будет с королями однако-))
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Айлы виннипухов возят не по-детски. 11-1 по броскам в створ.
И Намест тут же сокращает.
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Ответ DarmoeD
Смотрю вся лента комментариев заминусована) Вот не лень же кому-то каждый раз заходить ради этого
Это не люди -- это новая спонсорская программа поддержки портала так работает(в сети есть много предложений с раскрутками сайтов и там же есть варианты поднять свой рейтинг и на этом -- 3-5р за балл)Но чтобы поднять флаг его надо сначала опустить
+1
0
+1
Айлендерс красиво раскатывают… Пальмери 3-1
+1
0
+1
Лос-Анджелес интересный соперник. Играют в одурелую версию между форчеком и броуновским движением. Для защитников Тампы не очень удобно, а Кучерову вполне. Мне кажется, есть шанс на набор очков. У Никиты точно, у клуба не знаю.
+3
-2
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Торонто-Эдмонтон.Лучший снайпер поколения против лучшего распасовщика.Надеюсь Макди сегодня включится в гонку за Арт Let’s go 🛢️🛢️🛢️
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Ответ rent56
8 очков Кучерова , верим
Да ну, бред. Больше шести не выбьет сегодня.
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Ответ Фанат Ференцвароша
Ну он таковым казался, когда его и Кучерова прокачивал Стемкос
а ты хорош)
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Ответ Игорь Фиск
Торонто две шайбы забьёт нефтяникам?
Я верю что Торонто забьёт две шайбы
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Ответ Лорд раздевалки 1
Удачи ЭлЭй против зла
Что новенького на орбите, уважаемый?
Говорят, что ожоги хорошо заживают в условиях невесомости. Правда ли это?
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Ответ Alex.K71
Что-то вымотал меня сегодняшний день, столько всего, ну вы все знаете, что случилась Беда… 😔 Нашим ребятам Никите и Артёму побольше очков и удачи! Остальным сил и терпения… Всем добра и мира!🙏
Ещё не нашли "визитку Яроша"?
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Ответ Фанат Ференцвароша
Айлы повели в счёте! Династия возвращается! Начинаем новую победную серию и врываемся в плей офф!
Ждём от тебя хвалебных комментов о династии. Обычно всё заканчивается не так гладко как сейчас.
И вообще, как можно жить без почек?
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Ответ Михаил Майоров
Каждый раз смеюсь со слов "династия Айлз". Так и представляю что-то древнее типа династии Меровингов или Рюриковичей, место которых только в учебниках истории :)
Tipii ăstia... наверное он говорил об этом
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Ответ Фанат Ференцвароша
Нашакалил Мясников
Владо мастер, зря ты так
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Ответ Болельщик Вегаса со стажем
Торонто-Эдмонтон.Лучший снайпер поколения против лучшего распасовщика.Надеюсь Макди сегодня включится в гонку за Арт Let’s go 🛢️🛢️🛢️
Смешно)
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Ответ Мандалай
Айлы виннипухов возят не по-детски. 11-1 по броскам в створ. И Намест тут же сокращает.
Думаю, что пеги сейчас камбэкнут
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Ответ Барин
Думаю, что пеги сейчас камбэкнут
Пока Палмиери 3-ю забросил.
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Ответ Мандалай
Маршан как обычно.
Че сделал?
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Ответ Антон Якимцев
Че сделал?
Психовать начал (хотя и не беспочвенно). Допсиховался до удаления.
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Ответ Фанат Ференцвароша
Пальма 3-1! Барин, что с лицом?))
а что с Суворовым? забдлкировали эту твою ипостась за мультиакаунтинг? :)
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