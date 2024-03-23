НХЛ. «Филадельфия» против «Бостона», «Рейнджерс» сыграют с «Флоридой», «Торонто» – с «Эдмонтоном», «Лос-Анджелес» примет «Тампу»
«Рейнджерс» примут «Флориду» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Миннесота» сыграет с «Сент-Луисом», «Лос-Анджелес» примет «Тампа-Бэй», «Торонто» – «Эдмонтон», «Ванкувер» против «Калгари».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 марта, 20.00, «UBS Arena»
- 1:0 – 5 Клаттербак ()
- 2:0 – 8 Клаттербак (Романов, Мартин)
- 2:1 – 11 Наместников (Демело, Баррон)
- 3:1 – 15 Палмиери (Хорват, Нелсон)
- Дата проведения
- 23 марта, 20.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 23 марта, 21.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 24 марта, 00.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 24 марта, 02.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 24 марта, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 24 марта, 03.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 24 марта, 05.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 24 марта, 05.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 24 марта, 05.30, «SAP Center at San Jose»
- Дата проведения
- 24 марта, 05.30, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
1. Что есть в вашем понимании применительно к Лос-Анджелесу форчек?
2. Что есть в вашем понимании применительно к Лос-Анджелесу "броуновское движение"?
3. Что есть в вашем понимании применительно к Лос-Анджелесу "одурелая версия между форчеком и броуновском движением"?
4. Почему это для защитников Тампы не удобно, а Кучерову вполне?
Добавлю от себя.
1. В форчек играют все команды без исключения.
2. Про броуновское движение не совсем уместно, подразумеваю, что речь шла о атаке королей, по вашим словам, о их "хаотичности". Неправда, короли играют в тягучий вязкий, хорошо организованный, комбинационный хоккей, не бей-беги. У них прекрасная оборона, 3 место в лиге по пропущенным (180), после Виннипега (164)и Флориды (168).
3. Любой команде тяжело играть с такими командами. Посмотрел статистику последних 10 игр с королями, так вот из них 2 игры буллиты, 2 игры с оверами. Счёт, правда 9-1, в пользу Тампы.
4. У Кучерова всегда есть шансы набрать очки.
У Куча стрик из 12 матчей с очками подряд - в этих матчах набрал 28 очков, в последних 4 матчах - 12 очков
И Панаре сотку выбить
И Намест тут же сокращает.
Говорят, что ожоги хорошо заживают в условиях невесомости. Правда ли это?
И вообще, как можно жить без почек?