Баннер «Москва. 22.03. Скорбим» появился на игре «Зенита» с «Црвеной Звездой». Сербы показали перфоманс «Братья навсегда», местная певица исполнила «Катюшу»

В Сербии фанаты вывесили баннер посвященный теракту в Москве.

« » играет товарищеский матч с « » на стадионе «Райко Митич» в Белграде.

За 15 минут до старта матча сербская певица в живую исполнила песню «Катюша».

Матч начался с минуты молчания памяти жертв теракта в Москве. Болельщики вывесили баннер на центральной трибуне, посвященный трагическим событиям.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Фанаты «Црвены Звезды» подготовили перфоманс с надписью «Братья навсегда».

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

В пятницу вечером преступники открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании также возник пожар.

По последним данным СК, в результате теракта погибли 133 человека.