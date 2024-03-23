Баннер «Москва. 22.03. Скорбим» появился на игре «Зенита» с «Црвеной Звездой». Сербы показали перфоманс «Братья навсегда», местная певица исполнила «Катюшу»
В Сербии фанаты вывесили баннер посвященный теракту в Москве.
«Зенит» играет товарищеский матч с «Црвеной Звездой» на стадионе «Райко Митич» в Белграде.
За 15 минут до старта матча сербская певица в живую исполнила песню «Катюша».
Матч начался с минуты молчания памяти жертв теракта в Москве. Болельщики вывесили баннер на центральной трибуне, посвященный трагическим событиям.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Фанаты «Црвены Звезды» подготовили перфоманс с надписью «Братья навсегда».
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
В пятницу вечером преступники открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании также возник пожар.
По последним данным СК, в результате теракта погибли 133 человека.