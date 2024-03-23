Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Чок и Бейтс, Гиньяр и Фаббри, Гиллес и Пуарье, Дэвис и Смолкин покажут произвольные танцы
23 марта на чемпионате мира в Монреале определятся победители в танцах на льду.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2024
Монреаль, Канада
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 20:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
2. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)
3. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия)
4. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
Вторая разминка
6. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
7. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
8. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
9. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
10. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
Третья разминка
11. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
12. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
13. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
14. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
15. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
Четвертая разминка
16. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
17. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
18. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
19. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
20. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
Положение после ритм-танца
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 90,08
2. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 87,52
3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 86,51
4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 84,60
5. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 82,30
6. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 80,99
7. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 80,01
8. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 79,26
9. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 75,89
10. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 75,79
11. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 75,74
12. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 74,46
13. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 73,05
14. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 71,89
15. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 71,81
16. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 71,44
17. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 68,66
18. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 68,25
19. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 68,04
20. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония) – 66,92
Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2024 в Монреале
И как же жаль, что даже не оставили интриги, и у итальянцев нет шансов обыграть Чоков, если те откровенно не наваляют