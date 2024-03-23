Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Чок и Бейтс, Гиньяр и Фаббри, Гиллес и Пуарье, Дэвис и Смолкин покажут произвольные танцы

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23 марта на чемпионате мира в Монреале определятся победители в танцах на льду.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2024

Монреаль, Канада

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 20:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

2. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)

3. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия)

4. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

Вторая разминка

6. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

7. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

8. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

9. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

10. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

Третья разминка

11. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

12. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

13. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)

14. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

15. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

Четвертая разминка

16. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)

17. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

18. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

19. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

20. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

Положение после ритм-танца

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 90,08

2. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 87,52

3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 86,51

4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 84,60

5. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 82,30

6. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 80,99

7. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 80,01

8. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 79,26

9. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 75,89

10. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 75,79

11. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 75,74

12. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 74,46

13. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 73,05

14. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 71,89

15. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 71,81

16. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 71,44

17. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 68,66

18. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 68,25

19. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 68,04

20. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония) – 66,92

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2024 в Монреале

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29 комментариев
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Чок/Бейтс — новые Пападакисы, не иначе.) Если такое сравнение, конечно, уместно в отношении дуэта, в котором партнёру 35 лет, а партнёрше 31. Дело в том, что щедрые судьи насыпали за ритм-танец Чокам почти столько же, сколько невероятным Пападакисам на ОИ в Пекине — 90,08 против 90,83 (WR). Ещё чуть-чуть и был бы новый мировой рекорд.)
+20
-6
+14
Ответ Актриса Весна
так мировой рекорд и принадлежит Чок и Бейтс (93,97 к слову) И если бы они и побили рекорд , то свой же собственный . А так , сегодня они прокатали очень даже ничего
Точно. Просто я с фееричного выступления Пападакисов на ОИ и их ухода после олисезона, а также отстранения наших, как-то перестал следить за танцами. Запомнил рекорд в ритм-танце Пападакисов и то, что Чок/Бейтс там были лишь 4-е по итогу в личке, поэтому сильно удивился.) То есть, их считают уже круче Пападакисов?!) Надо же… Ещё более удивительно.)
+17
-3
+14
Ответ TheWitcher
Чок/Бейтс — новые Пападакисы, не иначе.) Если такое сравнение, конечно, уместно в отношении дуэта, в котором партнёру 35 лет, а партнёрше 31. Дело в том, что щедрые судьи насыпали за ритм-танец Чокам почти столько же, сколько невероятным Пападакисам на ОИ в Пекине — 90,08 против 90,83 (WR). Ещё чуть-чуть и был бы новый мировой рекорд.)
так мировой рекорд и принадлежит Чок и Бейтс (93,97 к слову) И если бы они и побили рекорд , то свой же собственный . А так , сегодня они прокатали очень даже ничего
+14
-3
+11
Удачи и успеха Шарлен и Марко в прокате ПТ !
+10
-1
+9
Можно было и 24 пары допускать до произвольной.
+9
-1
+8
Желаю удачи Диане и Глебу. А победы очень хочется интальянцам, они прекрасны. Вряд ли дадут, конечно, но посмотрим.
+19
-11
+8
Думаю, что в верхней части таблицы все останется на своих местах. Единственное, на что я надеюсь, что вторая французская пара Демужо и Ле Мерсье сумеют попасть в десятку, если откатаются чисто. Очень талантливая пара. Мне кажется, что они превосходят и финнов, и Пономаренко, и во многом интереснее даже Лопаревой и Бриссо. Но. боюсь, им не дадут подняться, очередь еще не подошла.
+9
-1
+8
Диане и Глебу чистого проката!! Победы итальянцам ну или ГП.
+11
-3
+8
Ответ TheWitcher
Чок/Бейтс — новые Пападакисы, не иначе.) Если такое сравнение, конечно, уместно в отношении дуэта, в котором партнёру 35 лет, а партнёрше 31. Дело в том, что щедрые судьи насыпали за ритм-танец Чокам почти столько же, сколько невероятным Пападакисам на ОИ в Пекине — 90,08 против 90,83 (WR). Ещё чуть-чуть и был бы новый мировой рекорд.)
Так правила оценивания РТ со времён ОИ 2022 изменились. Ввели хореографическую дорожку вместо паттерна. Так что не корректно сравнивать 2 этих результата
+7
0
+7
Ответ Alex Taurus
Комментарий удален модератором
А вы выразили соболезнования и другим народам в том числе? Каждый нормальный человек соболезнует всем безвинно погибшим. А вы, видимо, только изливать здесь умеете.
+8
-3
+5
ЛЛ в сильнейший разминке♥️
И как же жаль, что даже не оставили интриги, и у итальянцев нет шансов обыграть Чоков, если те откровенно не наваляют
+6
-1
+5
В танцах, вообще непонятны критерии оценивания ((( Нет явных различий: вот это хорошо, в это плохо. Мне что-то нравится, а оценивают низко, а то, что кажется не очень, то высоко🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️
+3
0
+3
Ответ бета11
Кто смотрел, почему Ташлеровы так низко?
Сорвали поддержку. У Натали нога соскочила.
+2
0
+2
Ответ newselena
они даже с падением итальянцев обыграли. Т.ч. интриги нет, а жаль. Очень хорошая пара Шарлен с Марко, и по мастерству гораздо сильнее Чоков. Но, у тех федра, какая надо, да и зрелищности в их прокатах поболее будет.
Мне и ПП у Чоков не заходит. Вроде бы элементы, придумки затейливые, но общей картиеы нет. А итальянцы так катят изумительно, в отличии от Мэдисон...
+2
0
+2
Ответ N-fox
Желаю удачи Диане и Глебу. А победы очень хочется интальянцам, они прекрасны. Вряд ли дадут, конечно, но посмотрим.
Дадут Чокам, если не ошибутся. Надеюсь, ГФ сдюжат на Олимпиаде.
+3
-1
+2
Кто смотрел, почему Ташлеровы так низко?
+2
0
+2
за итальянцев
+3
-1
+2
А почему Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен так низко? 🥲
+2
0
+2
Пападакисам можно было бы и вернуться...
+6
-4
+2
Лыбеди, поплыли!
+3
-2
+1
Ответ Марина 12
Думаю, что в верхней части таблицы все останется на своих местах. Единственное, на что я надеюсь, что вторая французская пара Демужо и Ле Мерсье сумеют попасть в десятку, если откатаются чисто. Очень талантливая пара. Мне кажется, что они превосходят и финнов, и Пономаренко, и во многом интереснее даже Лопаревой и Бриссо. Но. боюсь, им не дадут подняться, очередь еще не подошла.
Они мои любимцы, очень нравится их ПТ в этом сезоне.
+1
0
+1
Ответ bolelschiza
ЛЛ в сильнейший разминке♥️ И как же жаль, что даже не оставили интриги, и у итальянцев нет шансов обыграть Чоков, если те откровенно не наваляют
они даже с падением итальянцев обыграли. Т.ч. интриги нет, а жаль. Очень хорошая пара Шарлен с Марко, и по мастерству гораздо сильнее Чоков. Но, у тех федра, какая надо, да и зрелищности в их прокатах поболее будет.
+3
-2
+1
Все останутся на своих местах в первой тройке.
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Ответ katyanola
А вы выразили соболезнования и другим народам в том числе? Каждый нормальный человек соболезнует всем безвинно погибшим. А вы, видимо, только изливать здесь умеете.
Комментарий удален модератором
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