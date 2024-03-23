Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Чок и Бейтс, Гиньяр и Фаббри, Гиллес и Пуарье, Дэвис и Смолкин покажут произвольные танцы

23 марта на чемпионате мира в Монреале определятся победители в танцах на льду.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2024

Монреаль, Канада

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 20:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

2. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)

3. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия)

4. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

Вторая разминка

6. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

7. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

8. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

9. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

10. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

Третья разминка

11. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

12. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

13. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)

14. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

15. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

Четвертая разминка

16. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)

17. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

18. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

19. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

20. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

Положение после ритм-танца

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 90,08

2. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 87,52

3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 86,51

4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 84,60

5. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 82,30

6. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 80,99

7. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 80,01

8. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 79,26

9. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 75,89

10. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 75,79

11. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 75,74

12. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 74,46

13. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 73,05

14. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 71,89

15. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 71,81

16. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 71,44

17. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 68,66

18. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 68,25

19. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 68,04

20. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония) – 66,92

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2024 в Монреале