Василия Уткина похоронили в Балашихе. Церемонию прощания посетили несколько сотен человек

Василия Уткина похоронили в Москве.

Телекомментатор ушел из жизни во вторник, 19 марта. Ему было 52 года.

Сегодня в московской Центральной клинической больнице при президенте РФ состоялась церемония прощания с Уткиным. Ее посетили несколько сотен человек, в том числе президент РПЛ Александр Алаев, бывшие футболисты , , , , бывший президент « » Андрей Червиченко, действующие комментаторы Владимир Стогниенко, Константин Генич, Тимур Журавель, Александр Елагин, Дмитрий Шнякин, Роман Нагучев, Нобель Арустамян, Денис Казанский, актеры Камиль Ларин, Леонид Барац, Ростислав Хаит, рэпер Pharaoh.

Поминальные венки прислали «Спартак», медиафутбольный клуб «Эгриси», который основал Уткин, Федерация футбола Москвы и другие.

Уткина похоронили на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы в Балашихе.

Прощание с Василием Уткиным. Фотографии

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