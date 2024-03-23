Василия Уткина похоронили в Балашихе. Церемонию прощания посетили несколько сотен человек

Теги Спартак Никита Баженов Владислав Радимов Дмитрий Хохлов Василий Уткин премьер-лига Россия Андрей Червиченко Евгений Ловчев Константин Генич Владимир Стогниенко Денис Казанский Тимур Журавель Нобель Арустамян Александр Алаев Александр Елагин Дмитрий Шнякин Роман Нагучев Эгриси ТАСС Winline Медиалига Футбол

Василия Уткина похоронили в Москве.

Телекомментатор ушел из жизни во вторник, 19 марта. Ему было 52 года. 

Сегодня в московской Центральной клинической больнице при президенте РФ состоялась церемония прощания с Уткиным. Ее посетили несколько сотен человек, в том числе президент РПЛ Александр Алаев, бывшие футболисты Евгений Ловчев, Дмитрий Хохлов, Никита Баженов, Владислав Радимов, бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, действующие комментаторы Владимир Стогниенко, Константин Генич, Тимур Журавель, Александр Елагин, Дмитрий Шнякин, Роман Нагучев, Нобель Арустамян, Денис Казанский, актеры Камиль Ларин, Леонид Барац, Ростислав Хаит, рэпер Pharaoh.

Поминальные венки прислали «Спартак», медиафутбольный клуб «Эгриси», который основал Уткин, Федерация футбола Москвы и другие.

Уткина похоронили на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы в Балашихе.

Прощание с Василием Уткиным. Фотографии

Вася Уткин. Любимый комментатор России

Василий Уткин, мой кумир и старший товарищ – монолог главного редактора Спортса

36 комментариев
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Я думаю, что пришло бы гораздо больше людей, если бы не трагичные события в Красногорске.
Покойся с миром, Вася.
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Пусть земля ему будет пухом 😔🙏
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Какие сотни? Несколько тысяч
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конец 90-х - начало нулевых - прекрасное время, время роста и свободы. И Вася один из символов той эпохи. Спасибо тебе и спи спокойно
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играйте в футбол
спасибо, Вася
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Соболезнования семье Василия
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Читаю и слёзы на глазах. Именно этот человек научил меня любить в футбол в детстве...
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Ответ mold-cel
конец 90-х - начало нулевых - прекрасное время, время роста и свободы. И Вася один из символов той эпохи. Спасибо тебе и спи спокойно
Не понимаю, кто вам минусы ставят. Всё ведь верно говорите.

Василию Уткину моё почтение. Классный был комментатор, хороший дядька.
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:(
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Был сегодня на церемонии прощания. Приятно было видеть,что после вчерашней трагедии сегодня пришло так много народу, чтоб проститься с легендой.
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Тяжелая неделя(
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Эх, Вася, Вася, покойся с миром. Будет не хватать тебя.
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Помолчим..
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Эх, Вася, Вася! Без тебя не будет хурадостно, и Крауч больше не будет расти. Прощай, спи спокойно
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царствие небесное, легенда...
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Без Васи и футбол не смотрится(
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В статусе немного ссылок на фрагменты церемонии и слова выложил...
Хотя, и ищется всё легко, но тем не менее...

Покойтесь с миром, Василий... 😢
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По видео не скажешь, что было пару сотен человек.
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Светлая память 🙏🙏😥😥
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Ответ d.xoxlov
Вот-вот: очередь такую последний раз в мавзолей видел в 80-х.
Видимо, вы похороны Навального не видели
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память о нем на века
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Василий был не просто спортивный журналист, комментатор, он был очень образованным человеком, эрудитом, интеллектуалом. Я всегда ждал его постов в телеге. Он мог написать на любую тему, написать так, как умел только он - метко, с юмором, с затейливыми оборотами, неожиданными сравнениями и каламбурами. Их он довёл до совершенства.
Для меня ушёл человек, которого я могу назвать кумиром, ориентиром и примером, даже принимая во внимание его сложный характер.
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Царство небесное 😭💔
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Спи спокойно, Вася...🙏
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Да, там меня точно не было
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Ответ xQcoW
Комментарий скрыт
Не моё дело, и Моё мнение будет Мостовой 😠😠😠
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Покойся с миром Вася. Я тебя очень любил❤️
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Ответ mold-cel
конец 90-х - начало нулевых - прекрасное время, время роста и свободы. И Вася один из символов той эпохи. Спасибо тебе и спи спокойно
Десятки миллионов человек умерло — "прекрасное время".
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Ответ Уолтер Собчак
Не понимаю, кто вам минусы ставят. Всё ведь верно говорите. Василию Уткину моё почтение. Классный был комментатор, хороший дядька.
Потому что человеку 21 год, а он рассуждает о "прекрасных" Временах в 90ые . Это просто смешно. Вопрос кто ставит ему плюсы
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