Гран-при Австралии-2024. Сайнс выиграл гонку, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен сошел

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Завершилась третья гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Австралии.

За ходом заезда можно было следить на странице онлайна Спортс:

«Феррари» не потеряла шанс на победу в Австралии, Перес мчит к подиуму, Хэмилтон отыгрывается после неудаче в квале

Альберт-парк, Мельбурн
24 марта 2024 года
Гонка
 
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 58 кругов
2. Шарль Леклер («Феррари») +2,366
3. Ландо Норрис («Макларен») +5,904
4. Оскар Пиастри («Макларен») +35,770
5. Серхио Перес («Ред Булл») +56,309
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.20,992
7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1.33,222
8. Юки Цунода («РБ») +1.35,601
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.44,553
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
11. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг
12. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг
13. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг
14. Валттери Боттас («Заубер») +1 круг
15. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1 круг
16. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
 
Сошли:
 
17. Джордж Расселл («Мерседес»)
Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
 

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357 комментариев
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Награда тем, кто рано встал
+32
-2
+30
Давайте скажем честно друг другу. Фэны и хейтеры Макса, чрезмерное употребление голландского гимна вредит настроению, а в вперемешку с австрийским ещё и здоровью
Вот у тех же итальянцев отличный гимн, например
+26
-1
+25
Товарищи, не зря встали в 7 утра 😂😂
+21
-1
+20
Смотря на выступление Сайнса, непонятно зачем Феррари Хэм??! Карлос сейчас в прекрасной форме, он прибавил в гоночном темпе и если будет сильная машина, то с ним можно решать большие задачи. Состав у Феррари в данном виде один из лучших в Ф1.
+20
-1
+19
Вот пример гонки без Макса. Все кричали, что будет интересно, борьба за первое место, рубилово. Естественно этого нет, есть просто доезжалово стандартное, просто цвета болида другие. Если не будет макса, то будет доезжалово другой команды просто, формула1 не изменится.
+22
-4
+18
В заубере справедливые люди работают. Если одному пит стоп запороли значит и второму для баланса
+14
0
+14
Просыпайтесь скорее те, кто не хотел в 7 утра вставать!!! Ферстаппен сход в начале . Такое надо в лайве смотреть!))
+17
-3
+14
Рассел любитель на последнем круге размотаться
+14
-1
+13
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Так не вставай, можно потом в 10:00 утра уже будет скачать гонку целиком и смотреть в удобное время.
+13
-1
+12
Пошел против хорнера и сразу сход)))
+11
0
+11
Ответ Марат Кагин
Что то попало в воздухозаборник тормоза скорее всего. Из-за этого сначала пропал баланс болида, на что жаловался Макс после обгона Сайнца, а затем тормоза сгорели
Рудимент Сайнца очевидно.
+10
0
+10
Чтоб был Макс что нету его гонка веселее не стала
+12
-2
+10
Дилемма. Вставать к 6 утра или в записи смотреть.
Поймал себя на мысли, что в записи не могу смотреть с тем же интересом и перематываю местами
+12
-3
+9
Как ни странно звучит, но именно сегодня возможно гонка могла бы быть более интересной, если бы Макс не сошёл...
+11
-2
+9
Перес решил что раз уж все равно итак выше Макса можно сильно не топить?
+9
0
+9
Просыпаюсь, а тут сайнц первый. Когда вчера писал под квалой, что он ушатает мертвого Леклера, меня минусовали местные школьники. Но факт есть факт
+12
-3
+9
Ответ Kudim41
Просыпайтесь скорее те, кто не хотел в 7 утра вставать!!! Ферстаппен сход в начале . Такое надо в лайве смотреть!))
Надеюсь, что они прочтут твой коммент и проснутся
+9
0
+9
Не зря не спим, получается. Запасаемся попкорном!
+8
0
+8
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Вставать зачем?)
+12
-4
+8
Чарли Уайтинг, Попов сразу решил отжигать
+8
0
+8
Ееееесссс минус Макс, наконец-то интересная гонка
+11
-4
+7
Ответ Dym86
Леклер хуже доезжалы 😆 если едет быстрее - разбивает тачку. Бесперспективного Леклера в след году пенс Хэм будет наказывать!
Неадекват
+7
0
+7
Жопа сгорела у Макса....дым
+8
-1
+7
Сайнса с победой, а комментаторам не угодишь, отрывы были не космические, как обычно Макс привозил всем
+8
-1
+7
Ответ Streetbor
Так не вставай, можно потом в 10:00 утра уже будет скачать гонку целиком и смотреть в удобное время.
Даже скачивать не надо. В VK лежат все записи с комментаторами на любой вкус
+7
-1
+6
грацци рогацци, макс
+6
0
+6
Алонсо мудро пропустил Переса и пристроился в долгий слип стрим, молодца дед
+6
0
+6
Штайнеру надо брать интервью не у лидеров десятки, а у замыкающих её.

Режиссёр там уже палец на кнопке держит, чтоб запикивать, если что.
+6
0
+6
Минус 11 титулов из гонки.
+6
0
+6
Карлос хорош, топовый уикенд, тем более после операции
Шарль машину ни на квалу, ни на гонку норм не настроил
Даже на новом харде к макам на изношенных вообще толком не подбирался. А я надеялся, что эт он экономит, а не темп такой))
+6
-1
+5
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