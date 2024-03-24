Гран-при Австралии-2024. Сайнс выиграл гонку, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен сошел

Завершилась третья гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Австралии.

За ходом заезда можно было следить на странице онлайна Спортс:

«Феррари» не потеряла шанс на победу в Австралии, Перес мчит к подиуму, Хэмилтон отыгрывается после неудаче в квале

Альберт-парк, Мельбурн

24 марта 2024 года

Гонка

1. Карлос Сайнс («Феррари») – 58 кругов

2. Шарль Леклер («Феррари») +2,366

3. Ландо Норрис («Макларен») +5,904

4. Оскар Пиастри («Макларен») +35,770

5. Серхио Перес («Ред Булл») +56,309

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.20,992

7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1.33,222

8. Юки Цунода («РБ») +1.35,601

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.44,553

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

11. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг

12. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг

13. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг

14. Валттери Боттас («Заубер») +1 круг

15. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1 круг

16. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг

Сошли:

17. Джордж Расселл («Мерседес»)

Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

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