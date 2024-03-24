Гран-при Австралии-2024. Сайнс выиграл гонку, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен сошел
Завершилась третья гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Австралии.
За ходом заезда можно было следить на странице онлайна Спортс:
«Феррари» не потеряла шанс на победу в Австралии, Перес мчит к подиуму, Хэмилтон отыгрывается после неудаче в квале
Альберт-парк, Мельбурн
24 марта 2024 года
Гонка
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 58 кругов
2. Шарль Леклер («Феррари») +2,366
3. Ландо Норрис («Макларен») +5,904
4. Оскар Пиастри («Макларен») +35,770
5. Серхио Перес («Ред Булл») +56,309
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.20,992
7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1.33,222
8. Юки Цунода («РБ») +1.35,601
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.44,553
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
11. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг
12. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг
13. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг
14. Валттери Боттас («Заубер») +1 круг
15. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1 круг
16. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
Сошли:
17. Джордж Расселл («Мерседес»)
Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
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Вот у тех же итальянцев отличный гимн, например
Поймал себя на мысли, что в записи не могу смотреть с тем же интересом и перематываю местами
Режиссёр там уже палец на кнопке держит, чтоб запикивать, если что.
Шарль машину ни на квалу, ни на гонку норм не настроил
Даже на новом харде к макам на изношенных вообще толком не подбирался. А я надеялся, что эт он экономит, а не темп такой))