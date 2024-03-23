Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Уно, Малинин, Кагияма, Браун, Мемола, Эгадзе и Бричги выступят с произвольными программами

24 марта на ЧМ в Монреале фигуристы выступят с произвольными программами.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2024

Монреаль, Канада

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 1:00 по московскому времени (в ночь на 24 марта), прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Ким Хен Гем (Южная Корея)

2. Ли Си Хен (Южная Корея)

3. Семен Данильянц (Армения)

4. Люк Экономидес (Франция)

5. Андреас Нордебак (Швеция)

6. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

Вторая разминка

7. Камден Пулкинен (США)

8. Габриэле Франджипани (Италия)

9. Донован Каррильо (Мексика)

10. Уэсли Чу (Канада)

11. Михаил Шайдоров (Казахстан)

12. Марк Городницкий (Израиль)

Третья разминка

13. Александр Селевко (Эстония)

14. Роман Садовский (Канада)

15. Као Миура (Япония)

16. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

17. Ника Эгадзе (Грузия)

18. Денис Васильев (Латвия)

Четвертая разминка

19. Николай Мемола (Италия)

20. Джейсон Браун (США)

21. Лукас Бричги (Швейцария)

22. Шома Уно (Япония)

23. Юма Кагияма (Япония)

24. Илья Малинин (США)

После короткой программы

1. Шома Уно (Япония) – 107,72

2. Юма Кагияма (Япония) – 106,35

3. Илья Малинин (США) – 105,97

4. Джейсон Браун (США) – 93,87

5. Лукас Бричги (Швейцария) – 93,41

6. Николай Мемола (Италия) – 93,10

7. Ника Эгадзе (Грузия) – 92,08

8. Денис Васильев (Латвия) – 89,42

9. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 88,21

10. Као Миура (Япония) – 85,00

11. Роман Садовский (Канада) – 84,28

12. Александр Селевко (Эстония) – 84,08

14. Марк Городницкий (Израиль) – 80,49

15. Донован Каррильо (Мексика)

16. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 80,02

17. Камден Пулкинен (США) – 78,85

18. Уэсли Чу (Канада) – 78,00

19. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 77,49

20. Андреас Нордебак (Швеция) – 76,20

21. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 74,89

22. Люк Экономидес (Франция) – 74,02

23. Семен Данильянц (Армения) – 73,46

24. Ли Си Хен (Южная Корея) – 73,23

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2024 в Монреале