Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Уно, Малинин, Кагияма, Браун, Мемола, Эгадзе и Бричги выступят с произвольными программами
24 марта на ЧМ в Монреале фигуристы выступят с произвольными программами.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2024
Монреаль, Канада
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 1:00 по московскому времени (в ночь на 24 марта), прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Ким Хен Гем (Южная Корея)
2. Ли Си Хен (Южная Корея)
3. Семен Данильянц (Армения)
4. Люк Экономидес (Франция)
5. Андреас Нордебак (Швеция)
6. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
Вторая разминка
7. Камден Пулкинен (США)
8. Габриэле Франджипани (Италия)
9. Донован Каррильо (Мексика)
10. Уэсли Чу (Канада)
11. Михаил Шайдоров (Казахстан)
12. Марк Городницкий (Израиль)
Третья разминка
13. Александр Селевко (Эстония)
14. Роман Садовский (Канада)
15. Као Миура (Япония)
16. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
17. Ника Эгадзе (Грузия)
18. Денис Васильев (Латвия)
Четвертая разминка
19. Николай Мемола (Италия)
20. Джейсон Браун (США)
21. Лукас Бричги (Швейцария)
22. Шома Уно (Япония)
23. Юма Кагияма (Япония)
24. Илья Малинин (США)
После короткой программы
1. Шома Уно (Япония) – 107,72
2. Юма Кагияма (Япония) – 106,35
3. Илья Малинин (США) – 105,97
4. Джейсон Браун (США) – 93,87
5. Лукас Бричги (Швейцария) – 93,41
6. Николай Мемола (Италия) – 93,10
7. Ника Эгадзе (Грузия) – 92,08
8. Денис Васильев (Латвия) – 89,42
9. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 88,21
10. Као Миура (Япония) – 85,00
11. Роман Садовский (Канада) – 84,28
12. Александр Селевко (Эстония) – 84,08
14. Марк Городницкий (Израиль) – 80,49
15. Донован Каррильо (Мексика)
16. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 80,02
17. Камден Пулкинен (США) – 78,85
18. Уэсли Чу (Канада) – 78,00
19. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 77,49
20. Андреас Нордебак (Швеция) – 76,20
21. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 74,89
22. Люк Экономидес (Франция) – 74,02
23. Семен Данильянц (Армения) – 73,46
24. Ли Си Хен (Южная Корея) – 73,23
Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2024 в Монреале
Надеюсь, папа всё грамотно продумает, а Илья соберётся с силами
спотыкач, о котором она написала, никто не заметил, кроме нее самой
Тут уже борьба идет не столько за итоговое место на ЧМ, сколько за то, в каком психологическом состоянии фигурист подойдет к следующему сезону - ведь процесс усложнения контента всегда имеет не только физическую (чисто спортивную) составляющую, но и психологическую, и вопрос веры в себя имеет огромное значение. Стоит один только раз сделать все запланированное и заявленное на соревнованиях, и эта вера обязательно придет (а с нею придет и стабильность). Вот именно этого я и пожелаю Джуну.
Сражайся за себя, Джун! Каждый приземленный прыжок делает следующий сезон легче и успешнее. А я верю и всегда буду болеть за тебя (в горе и в радости, так сказать:))
а там уж как получится.
Фа выдать супер-прокат,
дополнительно буду болеть за Брауна, Селевко, Шайдорова и Хвана.
впрочем, всем фигуристам чистых прокатов и личных SB
В лидерах меня устроит первая тройка, а между собой пусть они сами разбираются. Джуни вернуться в первую шестёрку и выдавить из неё Брауна. Адаму хорошо поработать и подняться максимально возможно. Огромной удачи Лукасу, Николаю, Александру Селевко, Михаилу Шайдорову, Габриэле Франджипани, Люку Экономидесу и, конечно же, Доновану Каррильо.
Всем парням гладкого льда!
Байбай