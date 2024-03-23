Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Уно, Малинин, Кагияма, Браун, Мемола, Эгадзе и Бричги выступят с произвольными программами

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24 марта на ЧМ в Монреале фигуристы выступят с произвольными программами.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2024

Монреаль, Канада

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 1:00 по московскому времени (в ночь на 24 марта), прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Ким Хен Гем (Южная Корея) 

2. Ли Си Хен (Южная Корея)

3. Семен Данильянц (Армения)

4. Люк Экономидес (Франция)

5. Андреас Нордебак (Швеция)

6. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

Вторая разминка

7. Камден Пулкинен (США)

8. Габриэле Франджипани (Италия) 

9. Донован Каррильо (Мексика)

10. Уэсли Чу (Канада)

11. Михаил Шайдоров (Казахстан)

12. Марк Городницкий (Израиль)

Третья разминка

13. Александр Селевко (Эстония) 

14. Роман Садовский (Канада)

15. Као Миура (Япония)

16. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

17. Ника Эгадзе (Грузия)

18. Денис Васильев (Латвия) 

Четвертая разминка

19. Николай Мемола (Италия) 

20. Джейсон Браун (США)

21. Лукас Бричги (Швейцария)

22. Шома Уно (Япония)

23. Юма Кагияма (Япония)

24. Илья Малинин (США)

После короткой программы

1. Шома Уно (Япония) – 107,72

2. Юма Кагияма (Япония) – 106,35

3. Илья Малинин (США) – 105,97

4. Джейсон Браун (США) – 93,87

5. Лукас Бричги (Швейцария) – 93,41

6. Николай Мемола (Италия) – 93,10

7. Ника Эгадзе (Грузия) – 92,08

8. Денис Васильев (Латвия) – 89,42

9. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 88,21

10. Као Миура (Япония) – 85,00

11. Роман Садовский (Канада) – 84,28

12. Александр Селевко (Эстония) – 84,08

14. Марк Городницкий (Израиль) – 80,49

15. Донован Каррильо (Мексика) 

16. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 80,02

17. Камден Пулкинен (США) – 78,85

18. Уэсли Чу (Канада) – 78,00

19. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 77,49

20. Андреас Нордебак (Швеция) – 76,20

21. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 74,89

22. Люк Экономидес (Франция) – 74,02

23. Семен Данильянц (Армения) – 73,46

24. Ли Си Хен (Южная Корея) – 73,23

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2024 в Монреале

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48 комментариев
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Ответ Alex Taurus
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Коляда, как нормальный фигурист считал своим долгом прыгать квады, которые вечно валил. Ну или федра требовала, не знаю. А этого грибника судьи только поощряют к зреложенскому. Потому и катается, иначе, давно бы закончил. Кстати, по сравнению с кривляниями Бр., проги Миши гораздо более красивы и эстетичны. Так что, зря вы по поводу никчёмности.
+22
-7
+15
Ответ Ирина С
Так, "лучшая" фигуристка Европы сверзлась с собственного пьедестала, теперь бы ещё "лучшего" катальщика всея фигурного катания откатить подальше от начала турнирной таблицы, и справедливость будет восстановлена. В лидерах меня устроит первая тройка, а между собой пусть они сами разбираются. Джуни вернуться в первую шестёрку и выдавить из неё Брауна. Адаму хорошо поработать и подняться максимально возможно. Огромной удачи Лукасу, Николаю, Александру Селевко, Михаилу Шайдорову, Габриэле Франджипани, Люку Экономидесу и, конечно же, Доновану Каррильо. Всем парням гладкого льда!
Никогда не понимала, как можно делать кому-то неудач
+17
-5
+12
Если Малинин откатает чисто, то победит. Его технический контент недосягаем для японских и других фигуристов. Пожелаю удачи ему)
+18
-8
+10
Илье можно желать только удачи и оптимального контента. С учётом его рассказов, ещё и здоровья.
Надеюсь, папа всё грамотно продумает, а Илья соберётся с силами
+14
-4
+10
Ответ Anastasia 17
Не подскажите во сколько по Москве начнется 3 разминка?
В 3.10 утра - первое выступление третьей разминки, в 3.41 - Ника Егадзе, в 4.04 - первое выступление группы сильнейших, к 5 утра все закончится. Ужасно, более неудачное время для Москвы не придумаешь
+9
0
+9
Шоме сил, грамотного контента и чистого проката!
+15
-7
+8
За Илью
+14
-6
+8
Кроме лидеров, очень мне нравятся Люк Экономидес, Франджипани и Лукас Бричги. Пожелаю им показать свой максимум в прокатах. И Шоме Уно победы!
+12
-4
+8
Ответ Lavkaspice
Не смотрела дев, но читала, что она вначале накосячила. Относительно остальных присутствовавших Каори наиболее стабильна. В целом, думаю у них там все договорено и обговорено кому сколько золота, а внутри федераций уже отдано на предпочтение кого тянуть при прочих равных. Илья, если сделает все чисто и сложно, победит, но надо на все деньги и возможности прыгать
у Каори был чистый прокат пп.
спотыкач, о котором она написала, никто не заметил, кроме нее самой
+9
-1
+8
Ответ Anita#
Джуни, залечи все раны, залатай все дыры на бэтменовском плаще и вперед - на произвольную! Тут уже борьба идет не столько за итоговое место на ЧМ, сколько за то, в каком психологическом состоянии фигурист подойдет к следующему сезону - ведь процесс усложнения контента всегда имеет не только физическую (чисто спортивную) составляющую, но и психологическую, и вопрос веры в себя имеет огромное значение. Стоит один только раз сделать все запланированное и заявленное на соревнованиях, и эта вера обязательно придет (а с нею придет и стабильность). Вот именно этого я и пожелаю Джуну. Сражайся за себя, Джун! Каждый приземленный прыжок делает следующий сезон легче и успешнее. А я верю и всегда буду болеть за тебя (в горе и в радости, так сказать:))
За места борьба тоже идёт. О квотах на следующий ЧМ нельзя забывать.
+7
0
+7
Ответ galik55
К сожалению Шому грибуют прилично и прощают недокруты.
Кагияму скорее нагрибуют чем Шому, ЯпФед его тянет
+9
-2
+7
Ответ Alex Taurus
Комментарий скрыт
Тем не менее он является бронзовым призёром ЧМ, и тогда он катался очень прилично, с квадами. Бр. пьедестал не светит в принципе)
+7
0
+7
Джуни, залечи все раны, залатай все дыры на бэтменовском плаще и вперед - на произвольную!
Тут уже борьба идет не столько за итоговое место на ЧМ, сколько за то, в каком психологическом состоянии фигурист подойдет к следующему сезону - ведь процесс усложнения контента всегда имеет не только физическую (чисто спортивную) составляющую, но и психологическую, и вопрос веры в себя имеет огромное значение. Стоит один только раз сделать все запланированное и заявленное на соревнованиях, и эта вера обязательно придет (а с нею придет и стабильность). Вот именно этого я и пожелаю Джуну.
Сражайся за себя, Джун! Каждый приземленный прыжок делает следующий сезон легче и успешнее. А я верю и всегда буду болеть за тебя (в горе и в радости, так сказать:))
+9
-2
+7
Ответ Mikhail Lopatin
Шоме удачи и вдохновенного проката! И красивого окончания главы! :)
Присоединяюсь к пожеланиям! (с маленькой ремаркой - пусть это будет конец главы, но не книги:))
+9
-3
+6
хотела бы такой пьедестал - 1.Шома 2.Малинин 3.Кагияма,
а там уж как получится.
Фа выдать супер-прокат,
дополнительно буду болеть за Брауна, Селевко, Шайдорова и Хвана.
впрочем, всем фигуристам чистых прокатов и личных SB
+10
-5
+5
Ответ Юркин Клоп
Так, золото у Японии есть. У Малинина появился шанс на победу кажется
Так то до парней американцы тоже золотишко поимеют в танцах
+6
-1
+5
Шоме удачи и вдохновенного проката! И красивого окончания главы! :)
+14
-9
+5
Меня устроит как Малинин, так и Юма, но всем парням удачи, лёгких ног и красивых выступлений, а хейтерам помнить, что здоровые, счастливые и успешные люди не тратят жизнь на ненависть
+10
-5
+5
Ответ Minahmet
Если Малинин откатает чисто, то победит. Его технический контент недосягаем для японских и других фигуристов. Пожелаю удачи ему)
Уно тоже может прыгнуть 5 квадов. К тому же у него катание есть
+8
-4
+4
Ответ Ирина С
Так, "лучшая" фигуристка Европы сверзлась с собственного пьедестала, теперь бы ещё "лучшего" катальщика всея фигурного катания откатить подальше от начала турнирной таблицы, и справедливость будет восстановлена. В лидерах меня устроит первая тройка, а между собой пусть они сами разбираются. Джуни вернуться в первую шестёрку и выдавить из неё Брауна. Адаму хорошо поработать и подняться максимально возможно. Огромной удачи Лукасу, Николаю, Александру Селевко, Михаилу Шайдорову, Габриэле Франджипани, Люку Экономидесу и, конечно же, Доновану Каррильо. Всем парням гладкого льда!
Так от Европы она всё равно лучшая🙃
+4
0
+4
Ответ СНЕЖАНА Книжкина
Никогда не понимала, как можно делать кому-то неудач
Вы про Брауна? Я не желаю ему неудачи. И я не имею каких-то особенных претензий к его катанию. Я желаю реальной оценки его труда, без грибов за паспорт и "модную" на западе ориентацию. Но, да, для меня лучший катальщик Джун Хван Чха.
+8
-4
+4
Так, "лучшая" фигуристка Европы сверзлась с собственного пьедестала, теперь бы ещё "лучшего" катальщика всея фигурного катания откатить подальше от начала турнирной таблицы, и справедливость будет восстановлена.
В лидерах меня устроит первая тройка, а между собой пусть они сами разбираются. Джуни вернуться в первую шестёрку и выдавить из неё Брауна. Адаму хорошо поработать и подняться максимально возможно. Огромной удачи Лукасу, Николаю, Александру Селевко, Михаилу Шайдорову, Габриэле Франджипани, Люку Экономидесу и, конечно же, Доновану Каррильо.
Всем парням гладкого льда!
+13
-10
+3
За Илью! Шоме серебро, Лукасу бронзу!❤️
+2
0
+2
Шому Уно не люблю, все прыжки делает натужно. Победу Илье!
+4
-2
+2
Ответ Юркин Клоп
Так, золото у Японии есть. У Малинина появился шанс на победу кажется
У Малинина не просто шанс на победу, у него огромный шанс. Учитывая то, что на финале он уже обыграл главных конкурентов даже с падением
+2
0
+2
Ответ Forever Alone
Комментарий скрыт
А вы в курсе, что лучшая функция здесь это "добавить в черный список навсегда?
Байбай
+6
-4
+2
Ответ Minahmet
Если Малинин откатает чисто, то победит. Его технический контент недосягаем для японских и других фигуристов. Пожелаю удачи ему)
К сожалению Шому грибуют прилично и прощают недокруты.
+11
-10
+1
Ответ Anita Levchenko
Так от Европы она всё равно лучшая🙃
От Европы она первая в списке, а вот лучшая ли?
+1
0
+1
Хочу чтобы выиграл швейцарец!
+2
-1
+1
Не подскажите во сколько по Москве начнется 3 разминка?
+1
0
+1
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