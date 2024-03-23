Ротенберг о матче СКА и «Автомобилиста»: «Мы солдаты, лига дает приказ – играем. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть»
Роман Ротенберг рассказал о решении провести игру между «Автомобилистом» и СКА.
СКА выиграл со счетом 5:2 в четвертом матче и уступает 1-3 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
– Как принималось решение, чтобы сыграть?
– Мы солдаты. Нам лига дает приказ – мы играем. Не принимаем участия в этих переговорах. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть».
– По ощущениям, насколько правильно играть в такой момент?
– Я только что ответил на тот вопрос. Можете использовать этот же ответ, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.