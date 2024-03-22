Россия разнесла Сербию, камбэк Украины с Боснией, Кучеров пробил 120 очков, СКА в шаге от вылета из плей-офф, Хави забанен на 2 матча, Уно выиграл короткую на ЧМ и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. Сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче – 4:0! Забили Сергеев, Миранчуки и Осипенко, Гайича удалили на 21-й минуте за фол на Хлусевиче, а гол Захаряна отменили (впрочем, он отметился ассистом на Сергеева).

2. Украина вырвала победу у Боснии (2:1), забив на 85-й и 88-й после автогола Матвиенко, и сыграет с Исландией за путевку на Евро-2024. , Польша разгромила Эстонию и встретится с Уэльсом, а Грузия сыграет с Грецией, забившей 5 мячей Казахстану.

3. СКА в шаге от вылета из Кубка Гагарина: «Автомобилист» повел 3-0 в серии, выиграв 2:1 в овертайме в третьем матче. «Спартак» победил «Металлург» (5:2) в третьем матче, сократив отставание в серии – 1-2: Морозов набрал 3 очка, Голдобин сбрил усы и сделал дубль.

4. Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Уно выиграл короткую программу, Кагияма – 2-й, Малинин – 3-й, Сяо Хим Фа – 19-й.

5. Хави дисквалифицирован на 2 матча за удаление в игре с «Атлетико». Он сможет руководить «Барсой» в класико.

6. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Бостон» (5:2), Панарин положил 3-й хет-трик в сезоне, впервые достиг отметки 40 шайб и обновил личный рекорд по очкам (97). «Тампа» обыграла «Сан-Хосе» (4:1), Кучеров набрал 0+4, увеличил отрыв в гонке бомбардиров и пробил отметку 120 очков (первый из россиян в истории лиги, сделавший это дважды за карьеру). «Ванкувер» обыграл «Монреаль» (4:1), Задоров сделал дубль. Все результаты дня – здесь

7. McDonald’s стал титульным спонсором чемпионата Франции. Турнир будет называться Макдоналдс Лига 1 со следующего сезона.

8. «Реал» просил отменить последнюю желтую Винисиуса, отмечая провокации фанатов соперников и пассивность судей. RFEF оставила дисквалификацию вингера в силе.

9. Германия будет играть в форме Nike с 2027-го. Adidas был спонсором Немецкого футбольного союза с 1954-го.

10. НБА. «Денвер» с трипл-даблом Йокича обыграл «Нью-Йорк», «Милуоки» с вернувшимся Яннисом обыграл «Бруклин» и другие результаты

11. «Лестеру» предъявлены обвинения в нарушении финансовых правил в сезоне-2022/23. С клуба могут снять очки в следующем сезоне АПЛ – клуб идет 2-м в Чемпионшипе.

12. Французская газета L’Equipe опубликовала рейтинги зарплат в разных лигах. Так, Де Брюйне – самый высокооплачиваемый игрок АПЛ, его зарплата – 2,02 млн евро в месяц. Холанд – 2-й, Салах, Каземиро и Варан – в топ-5.  В Ла Лиге лидирует Алаба с зарплатой 1,88 млн евро в месяц, Левандовски – 2-й, Винисиус, Беллингем, Гюндоган и Облак делят 3-е место. Мбаппе зарабатывает 6 млн евро в месяц, он самый высокооплачиваемый игрок Лиги 1, а в топ-10 только футболисты «ПСЖ». 

Головин зарабатывает 300 тысяч евро в месяц в «Монако», выше зарплата только у Бен-Йеддера. Кузяев в «Гавре» также второй по зарплате – он получает 80 000 евро в месяц.

13. Пескова, Эрнста, Потанина, Грефа и еще 36 человек наградили памятными медалями в честь 10-летия Олимпийских игр в Сочи.

14. Спорткомплекс «Белгород-Арена» получил повреждения при обстреле со стороны ВСУ.

15. Форвард «Лиона» Мамаду Диавара из-за запрета поститься в Рамадан покинул расположение сборной Франции U19.

16. Минспорт в нарушение своего приказа до сих пор не опубликовал документ об исключении Камилы Валиевой из сборной России. В ведомстве заявляют, что его должна опубликовать Федерация фигурного катания России (ФФКР).

17. Отец Неймара не будет вносить залог в 1 млн евро за Дани Алвеса.

18. Бронзу сборной России на чемпионате мира по скайраннингу аннулировали из-за рекомендаций МОК.

Цитаты дня.

Тренер Сербии об удалении Гайича: «Решение убило матч. Это двойное наказание, желтой было достаточно с учетом пенальти»

Ротенберг о 0-3 с «Автомобилистом»: «У СКА полный контроль шайбы – допустили на ошибку больше. Надо брать следующую игру. Серия продолжается»

Генсек РФС: «В УЕФА не могут нам объяснить, почему Россия отстранена, а Израиль – нет»

Татьяна Тарасова: «Нужно продать родину, чтобы участвовать в Олимпиаде. Нам ставят нечеловеческие условия»

Неманя Пейчинович: «Путин – самый уважаемый политик среди всех стран. Он проводит очень хорошую внешнюю политику»

19 комментариев
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В СКА набрали всякий сброд, который позорит великого тренера. Борисычу нужно уезжать в НХЛ, возглавить Вашингтон, чтоб под его чутким руководством Овечкин побил рекорд Гретцки.
+29
-1
+28
Ответ kreator.vvv
Всем доброго дня! Всех мусульман с весенним праздником Наурыз! Наурыз кутты болсын!
Всех пуэрториканцев с днем отмены рабства!
+28
-6
+22
Парни ну какой разнос, про товарищескую игру, да и сербы не играли костью в кость, всё стартовали в стратосферу в от восторгов, дышим ровно
+17
-1
+16
Ответ kreator.vvv
Всем доброго дня! Всех мусульман с весенним праздником Наурыз! Наурыз кутты болсын!
Всех таксистов с международным днем таксиста!
+13
-2
+11
Россия разнесла Сербию. как страшно читать такой заголовок, даже на спортивном канале
+4
-1
+3
Ответ STB
Так раз товарищеская, что же такие как ты вой устраивают, когда наши вничью с Кенией играют? Товарка же. Сам и дыши ровно, а народу дай порадоваться, и так особо нечем последнее время
Я вой не устраиваю, футбол это развлечение, к нему так и надо относиться и не надо его проблемы подымать на государственный уровень, дышать ровно, не делать с футболистов супер героев, герой это врач в больнице, или учитель в школе, с классом в 30 учеников, с каждым из них в отдельности иногда по двое родителей не справляются, не считая бабушек и дедушек, и ещё много таких примеров
+5
-3
+2
Ответ sergey2022
Парни ну какой разнос, про товарищескую игру, да и сербы не играли костью в кость, всё стартовали в стратосферу в от восторгов, дышим ровно
Так раз товарищеская, что же такие как ты вой устраивают, когда наши вничью с Кенией играют? Товарка же. Сам и дыши ровно, а народу дай порадоваться, и так особо нечем последнее время
+7
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вкусно и точка РПЛ
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Ответ Александр Романов
Надо добавить что Россия ещё ДнепроГЭС разнесла , сейчас админы спртса без света сидят 😂😂😂
скорее комментаторы, админы вроде в Эстонии
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Ответ STB
Так раз товарищеская, что же такие как ты вой устраивают, когда наши вничью с Кенией играют? Товарка же. Сам и дыши ровно, а народу дай порадоваться, и так особо нечем последнее время
Дело в том, что для России товарищеских нету, все что не есть самые финальные, т. к тяжело уговорить играть с дисквалифицированной сборной, а для Сербий и Кении это даже не товарка ^потому что за товару очки начисляют) это как двухсторонка.
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Ответ sergey2022
Парни ну какой разнос, про товарищескую игру, да и сербы не играли костью в кость, всё стартовали в стратосферу в от восторгов, дышим ровно
Спортс: " Мы любим такие формы, форматы..... "©
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Разнесла... Есть такое слово - разгром. Разгромила, крупно обыграла. "Разнесла" это уже какой-то городской вульгаризм.
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Кучеров мощь конечно (0+4 в матче), вот что значит сезон без травм
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Надо добавить что Россия ещё ДнепроГЭС разнесла , сейчас админы спртса без света сидят 😂😂😂
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Кучеров уже сидя на коленях начал голевые раздавать😎
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Для меня самым запоминающимся событием матча Россия - Сербия стало предматчевое зрелище очень подурневшей Орзул и ее постоянные "ааааэээээааа" перед каждой незаготовленной фразой.
Бррр.
+2
-2
0
Всем доброго дня!
Всех мусульман с весенним праздником Наурыз! Наурыз кутты болсын!
+11
-11
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