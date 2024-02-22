Тухель уйдет из «Баварии» летом, ничья «Барсы» и поражение «Арсенала», 4 гола «Ливерпуля», Валиева сидела с Путиным на открытии «Игр Будущего», Муравьева и Гуменник выступят на КПК и другие новости

1. «Бавария» объявила, что главный тренер Томас Тухель уйдет из команды летом. Это результат «дружеских» переговоров с генеральным директором Яном-Кристианом Дрезеном. Хаби Алонсо – главный кандидат на замену, назначение Зидана в клубе тоже обсуждали.

2. В Лиге чемпионов «Барселона» сыграла вничью с «Наполи» (1:1), пропустив после единственного удара в створ на 75-й минуте. А «Порту» вырвал победу у «Арсенала», забив на 94-й.

3. «Ливерпуль» разгромил «Лутон» (4:1) в АПЛ, забив все 4 гола во 2-м тайме. Отличились ван Дейк, Гакпо, Диас и Эллиотт, у Алексиса Мак Аллистера два ассиста.

4. КХЛ. «Ак Барс» уступил «Локомотиву», «Салават Юлаев» обыграл «Адмирал». Определилась и первая пара плей-офф: «Спартак» и «Северсталь» встретятся в 1-м раунде Кубка Гагарина, серия стартует 29 февраля.

5. Криштиану Роналду забил в 8-м матче подряд – «Аль-Фейхе» в азиатской Лиге чемпионов. У форварда «Аль-Насра» 9 голов за это время.

6. Фигуристка Камила Валиева посетила церемонию открытия «Игр Будущего» в Казани. Фигуристка сидела рядом с президентом России Владимиром Путиным. Дмитрий Песков сказал, что «президент поддерживает Валиеву».

7. НХЛ. «Бостон» в гостях у «Эдмонтона», «Торонто» против «Аризоны», «Чикаго» уступил «Филадельфии».

8. Софья Муравьева и Петр Гуменник выступят на Кубке Первого канала по итогам голосования болельщиков. За всех спортсменов было отдано более 530 тысяч голосов.

9. Роман Ротенберг опубликовал таблицу средней посещаемости клубов НХЛ и КХЛ, где СКА уступает только «Монреалю»: «Вместе все возможно! Низкий поклон болельщикам!»

10. «Интер Майами» обыграл «Реал Солт Лейк» (2:0) в 1-м туре МЛС. Луис Суарес сделал голевую передачу в дебютном матче за флоридцев, у Лионеля Месси тоже ассист.

11. «Спартак» с общим счетом 19:0 выиграл 4 товарищеских матча подряд. Квинси Промес сделал хет-трик за тайм в матче с «Астаной», у него 5 голов в 3 играх после приговора.

12. Хави ищет «крота» в «Барсе» – даже проверял телефоны у членов штаба. Игроки больше не доверяют тренерам, сообщил журналист Хави Мигел.

13. Из-за перехода Килиана Мбаппе «Реал» хочет повысить зарплату Беллингему, чтобы не было нежелательных сравнений. Джуд получает 8 млн в год после налогов.

14. Бывшие ученики обвинили эстонского тренера по фигурному катанию Анну Леванди в ненадлежащем обращении.

15. Апелляции «Реала» по карточкам Камавинга и Карвахаля отклонены. Они не сыграют с «Севильей».

16. Игорь Ларионов получил приз «Серебряная лань» как лучший тренер 2023 года по версии спортивных журналистов.

Цитаты дня.

Мария Захарова: «Происходит развал олимпийского движения. Опоры в виде принципов подорваны и подточены, а где-то их вообще уже нет»

Елена Вяльбе: «Если россияне будут выступать на Олимпиаде в Париже – ради бога. Но я за них болеть и следить за ними не буду»

Александр Легков: «Хотел бы прокатиться на лыжах с Путиным. Даже просто поиграть в хоккей в команде с ним – уже счастье»

«Черчесов подошел к клетке со львом и сказал: «Тише-тише, я такой же». Лебеденко о посещении резиденции Кадырова

Владимир Путин: «Россия была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов»