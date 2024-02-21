Ларионов получил приз «Серебряная лань» как лучший тренер 2023 года по версии спортивных журналистов

Игорь Ларионов получил приз «Серебряная лань».

63-летний специалист, возглавляющий « », был признан лучшим тренером 2023 года по версии спортивных журналистов. Награду ему вручил бывший тренер футбольного «Локомотива» Юрий Семин.

«Журналисты молодцы. У этого приза большая история. Для меня большая честь поздравить Игоря Николаевича. Это выдающийся хоккеист. Он уже как тренер завоевывает награды. Желаю ему успехов и удачи», – сказал Семин.

занимает пост главного тренера «Торпедо» с лета 2022 года. В сезоне-2022/23 нижегородцы дошли до 1/4 финала Кубка Гагарина.