Ларионов получил приз «Серебряная лань» как лучший тренер 2023 года по версии спортивных журналистов

Теги Юрий Семин Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Игорь Ларионов получил приз «Серебряная лань».

63-летний специалист, возглавляющий «Торпедо», был признан лучшим тренером 2023 года по версии спортивных журналистов. Награду ему вручил бывший тренер футбольного «Локомотива» Юрий Семин. 

«Журналисты молодцы. У этого приза большая история. Для меня большая честь поздравить Игоря Николаевича. Это выдающийся хоккеист. Он уже как тренер завоевывает награды. Желаю ему успехов и удачи», – сказал Семин. 

Ларионов занимает пост главного тренера «Торпедо» с лета 2022 года. В сезоне-2022/23 нижегородцы дошли до 1/4 финала Кубка Гагарина. 

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15 комментариев
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А , Сергей Фёдоров тогда какой тренер по прошлому сезону ?
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Йозе Марино негодуэээ
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Ответ Огюст
А , Сергей Фёдоров тогда какой тренер по прошлому сезону ?
Фёдоров с Кубками, а не со смешными премиями)
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Как играют ,такой и приз :)
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серебряная срань)
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Ответ Savardus
Йозе Марино негодуэээ
Опять ветеранов поднимать с диванов придется))))
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Надо было как-то Козырева отметить, его заслуга не маленькая была. Это если бы отмечали Йозе Марино одного, когда у него тренерский штаб состоит из десятка человек.
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