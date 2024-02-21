⚡ «Бавария» объявила, что Тухель уйдет летом. Это результат «дружеских» переговоров с гендиректором

Томас Тухель покинет пост главного тренера «Баварии» в июне.

Мюнхенский клуб выпустил заявление, в котором подтвердил, что тренер, контракт которого был рассчитан до лета 2025 года, покинет свой пост 30 июня 2024 года.

«Бавария» заявила, что это решение – результат «дружеских» переговоров с гендиректором Яном-Кристианом Дрезеном.

«Мы договорились, что прекратим сотрудничество по окончании сезона. До тех пор мы с тренерским штабом, конечно, продолжим делать все возможное, чтобы добиться максимального успеха», – сказал Тухель.

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года после увольнения Юлиана Нагельсманна. Под руководством 50-летнего специалиста мюнхенцы стали чемпионами Германии в прошлом сезоне.

Сейчас «Бавария» на восемь очков отстает от «Байера» после 22 туров Бундеслиги. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда проиграла «Лацио» (0:1).

На старте сезона « » проиграла «РБ Лейпциг» в матче за Суперкубок Германии (0:3), а из Кубка страны вылетела во 2-м раунде, проиграв «Саарбрюкену» (1:2) из третьего дивизиона.