⚡ «Бавария» объявила, что Тухель уйдет летом. Это результат «дружеских» переговоров с гендиректором

Теги Бавария бундеслига Германия отставки Томас Тухель Футбол

Томас Тухель покинет пост главного тренера «Баварии» в июне.

Мюнхенский клуб выпустил заявление, в котором подтвердил, что тренер, контракт которого был рассчитан до лета 2025 года, покинет свой пост 30 июня 2024 года. 

«Бавария» заявила, что это решение – результат «дружеских» переговоров Тухеля с гендиректором Яном-Кристианом Дрезеном.

«Мы договорились, что прекратим сотрудничество по окончании сезона. До тех пор мы с тренерским штабом, конечно, продолжим делать все возможное, чтобы добиться максимального успеха», – сказал Тухель.

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года после увольнения Юлиана Нагельсманна. Под руководством 50-летнего специалиста мюнхенцы стали чемпионами Германии в прошлом сезоне.

Сейчас «Бавария» на восемь очков отстает от «Байера» после 22 туров Бундеслиги. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда проиграла «Лацио» (0:1).

На старте сезона «Бавария» проиграла «РБ Лейпциг» в матче за Суперкубок Германии (0:3), а из Кубка страны вылетела во 2-м раунде, проиграв «Саарбрюкену» (1:2) из третьего дивизиона.

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89 комментариев
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Ответ Stas Politik
Стилистически не подходит Баварии. Игра первым номером - не его конёк. Даже Челси испытывал с этим проблемы при нём. Баварии нужен тренер, который ставит агрессивный атакующий футбол, направленный на давление, а не на игру вторым номером.
семака позовут, тот знает как надо гегемонить.
+61
-4
+57
Ответ svaz
Хави пускай берут на замену 🤣
Не можешь победить - возглавь)
+41
-3
+38
Стилистически не подходит Баварии. Игра первым номером - не его конёк. Даже Челси испытывал с этим проблемы при нём.
Баварии нужен тренер, который ставит агрессивный атакующий футбол, направленный на давление, а не на игру вторым номером.
+36
-3
+33
Хави пускай берут на замену 🤣
+29
-5
+24
Лето будет интересным. Мало того что будут интересные трансферы игроков, так и сразу 3 топ клуба (Ливерпуль, Барселона, Бавария) уже ищут тренеров на будущий сезон.
Как говорится, будем следить за развитием событий
+18
-2
+16
Кейн вовремя)
+13
-2
+11
Ответ alinho11
Не можешь победить - возглавь)
Не можешь возглавить - обезглавь:)
+13
-2
+11
Ответ Евгений Кузнецов
2 топ клуба и 1 околотоп
Без обид, кого Вы вписали в околотоп? Если Барселону, то пусть у неё и кризис, но команда в прошлом году выиграла чемпионат, и в этом ещё участвует в ЛЧ. Поэтому считаю неуважением так назвать Барселону, если Вы именно её имели ввиду
+8
-1
+7
Отлично заменили Нагельсмана! Так держать
+6
0
+6
Ответ Stas Politik
Стилистически не подходит Баварии. Игра первым номером - не его конёк. Даже Челси испытывал с этим проблемы при нём. Баварии нужен тренер, который ставит агрессивный атакующий футбол, направленный на давление, а не на игру вторым номером.
Так это Станислав Саламович!
+7
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+6
На следующий сезон нет тренеров у Баварии, Барселоны и Ливерпуля. Когда вообще три топ-клуба одновременно оставались без тренера в последний раз?
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Мне кажется, что это уникальный шанс для Клоппа. Дома в Германии возглавить аж саму Баварию, какой бы она сейчас не была, как раз момент для строительства нового клуба и цикла. Надеюсь его уговорят.
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Пропал сезон!! Байер чемпион!!
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Зачем Наггельсмана выгоняли-просто п зд ц, абсурд, игроки сами не хотели этого🤦🏼‍♂️
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Ответ sashafan2
Ювентус тоже ищет. Аллегри уходит по окончании сезона.
Честно не знал. Видимо пропустил новость
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этот гражданин возглавит барсу летом))) и ни чего не изменится
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Ответ MU_pain_for_the_eyes
Если Лапорта не глупый, то он этого не допустит
я вот практически уверен что тухеля заберут в барсу , лапорта хочет клоппа но это дохлый номер
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Ответ Андрей Карпенко
Лето будет интересным. Мало того что будут интересные трансферы игроков, так и сразу 3 топ клуба (Ливерпуль, Барселона, Бавария) уже ищут тренеров на будущий сезон. Как говорится, будем следить за развитием событий
Ювентус тоже ищет. Аллегри уходит по окончании сезона.
+4
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+2
не устану повторять какой Испорченный-по-сроку-годности шарлатан. Слился из ПСЖ, убил Баварию...Это мега талант шарлатана.
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Ответ TirAnno
А зачем это ему? Ему интереснее в Барселону пойти.
ага,там намного интереснее,за рычаги дергать))
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Клопп запустил серию увольнений после сезона)
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Ответ Андрей Фоминых
семака позовут, тот знает как надо гегемонить.
А вместе с ним Вендела, Клаудиньо, Барриоса и прочих латиносов, а также 11 его помощников.
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Ответ sashafan2
Ювентус тоже ищет. Аллегри уходит по окончании сезона.
лол. где Бавария Барса Ливер, а где....это где сейчас Аллегри
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В договорах пишут стандартную фразу, что споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. Тот случай, когда данный пункт контракта с тренером стал заголовком новости.
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Где то очень громко засмеялся один Юлиан
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Ответ Иван Тасминский
Не стилистически, Тухель просто херовый тренер, вот и всё
Вань, херовые тренеры за один сезон не берут Лигу Чемпионов и не попадают в топ-4 АПЛ, подбирая клуб в середине таблицы по ходу сезона.
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Ответ Игорь Горшков
Мне кажется, что это уникальный шанс для Клоппа. Дома в Германии возглавить аж саму Баварию, какой бы она сейчас не была, как раз момент для строительства нового клуба и цикла. Надеюсь его уговорят.
А в чём уникальность шанса? Юрген уже Дортмундом Бундеслигу брал. Чемпионат пройден. А в чём кайф для Клоппа тренировать Баварию не очень понимаю.
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В МЮ гения, если не пойдет - с ним хоть можно договориться на расторжение, есть шанс что не будет тянуть как лысый до последнего. И не будет рассказывать сказки о светлом будущем, у Тухеля есть яйца и легендам клуба ответить и признавать дерьмовую игру.
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Это какой-то челендж "Я уйду из клуба летом"?
Клопп, Хави, Тухель.
Ждем участие Тен Хаага, Почетино и Алегри
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Ответ BLADER
ага,там намного интереснее,за рычаги дергать))
Логика в предпочтении "Барселоны" есть. Кризис там более отчётливый, нежели в "Баварии", а значит в случае неудачи будет меньший удар по репутации. В "Баварии" будут слишком высокие ожидания и риск подпортить свое клубное наследие.
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