Генсек РФС Митрофанов о сборной: «У нас отличное поколение новых игроков. Инфраструктура, условия, турниры, качество подготовки тренеров сейчас очень важны»

Максим Митрофанов оценил уровень сегодняшней сборной России.

Ранее полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что нынешний состав не слабее национальной команды 2018 года, которая дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

«Это сослагательное наклонение. Как мы можем знать?

Сборная – хорошая, у нас отличное поколение новых игроков, которое мы подготовили во многом благодаря изменению системы соревнований.

Инфраструктура, условия, турниры, качество подготовки тренеров – эти вещи сейчас очень важны», – сказал генеральный секретарь РФС.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
