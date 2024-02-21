Елена Вяльбе: «Если россияне будут выступать на Олимпиаде в Париже – ради бога. Но я за них болеть и следить за ними не буду»

Елена Вяльбе сомневается в том, что Олимпийские игры в Париже состоятся.

Летняя Олимпиада должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к Играм в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий.

«Честно говоря, судя по тому, что там происходит, у меня большие сомнения в том, что Олимпиада вообще состоится.

Я не буду ее смотреть. Если россияне там будут выступать – ради бога, но я за них болеть и следить за ними не буду», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

МОК создал новую комиссию для проверки россиян. Теперь пробраться на Олимпиаду еще сложнее?

И какой теперь смысл в нашем олимпийском спорте? Его забрасывают деньгами, а другой мотивации нет