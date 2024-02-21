Елена Вяльбе: «Если россияне будут выступать на Олимпиаде в Париже – ради бога. Но я за них болеть и следить за ними не буду»

Теги лыжные гонки Елена Вяльбе Париж-2024 ТАСС Лыжи

Елена Вяльбе сомневается в том, что Олимпийские игры в Париже состоятся.

Летняя Олимпиада должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к Играм в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий. 

«Честно говоря, судя по тому, что там происходит, у меня большие сомнения в том, что Олимпиада вообще состоится.

Я не буду ее смотреть. Если россияне там будут выступать – ради бога, но я за них болеть и следить за ними не буду», – сказала глава Федерации лыжных гонок России. 

МОК создал новую комиссию для проверки россиян. Теперь пробраться на Олимпиаду еще сложнее?

И какой теперь смысл в нашем олимпийском спорте? Его забрасывают деньгами, а другой мотивации нет

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51 комментарий
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А можно я спрошу как человек, проживающий в Париже: а что у нас тут происходит?
+44
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Потому что к тому моменту лицо настолько жиром заплывает, что глаза открываться перестанут?
+40
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+38
А что там происходит. Зачем в очередной раз тетя Лена упорно твердит, что она чего-то там не смотрит. Вообще если рассматривать ее как руководителя лыжной федерацией, игнорирование мировых тенденций можно расценивать как несоответствие работника занимаемой должности
+29
-1
+28
Зато спартакиаду смотрит 2 человека
+8
0
+8
Ответ Биомеханоид
Комментарий удален модератором
... и клопов с себя постоянно стряхиваете.
+6
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+6
Да и ...
Плевать всем
+5
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А кому то нужно ее "боление" ?? Если бы она свой рот не открывала, мир уже давно бы забыл про ее существование. А тут, каждый день что то выплёвывает, и все желчью.
+6
-1
+5
если ты ее не видела, значит ее не было?ахах
+4
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Наши учёные изменят гравитационное поле Земли?
+4
0
+4
Какую подлость задумали?
+3
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+3
Ответ andyon
А можно я спрошу как человек, проживающий в Париже: а что у нас тут происходит?
Плохо все у вас, Вяльбе так говорит
+3
0
+3
Ответ Вера Подгорных
Потому что Вяльбе никогда не выигрывала ОИ, вот решила что и другим не надо.
Вообще-то три золота ОИ у нее!
+4
-1
+3
Ответ В поисках смысла
Зато спартакиаду смотрит 2 человека
Зашел сегодня на стрим т.н. "Игр будущего" - полупустой зал. Думаю, если бюджетников не нагонять, везде такая шляпа будет
+2
0
+2
Ответ andyon
А можно я спрошу как человек, проживающий в Париже: а что у нас тут происходит?
В Париже голод, холод, клопы, преступность, алкоголизм и наркомания, на улицах хватают и насилуют мигранты и заставляют менять пол, массовая безработица и инфляция.
Может ещё что забыл.
+2
0
+2
Ответ KOT_B_yHTAX
А с какой такой радости ОИ не состоятся?
Имеет в виду Наверное что ПутьИн отменит , Как бы ядерку не применил
+2
0
+2
А с какой такой радости ОИ не состоятся?
+2
0
+2
Чой-то ты переобуваешься немножко? Из Кремля указивка пришла?
+2
-1
+1
Ответ Ярик01
В Париже голод, холод, клопы, преступность, алкоголизм и наркомания, на улицах хватают и насилуют мигранты и заставляют менять пол, массовая безработица и инфляция. Может ещё что забыл.
и все это под флагом махровой русофобии
+1
0
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На коленях приползут уговаривать, чтобы посмотрела.
+1
0
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Да хорошо, хорошо
+1
0
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Не смотри, дочь
+1
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+1
Ответ Заборостроитель
Какую подлость задумали?
неужели дойдет до того, что в Париж направится спецгруппа гру?
+1
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Ответ Vagner01
Вообще-то три золота ОИ у нее!
Эстафетных. Личных ни одного
0
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Ответ Насонов Дмитрий
Эстафетных. Личных ни одного
А какая разница? Чемпион ОИ есть чемпион ОИ!
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Ответ andyon
А можно я спрошу как человек, проживающий в Париже: а что у нас тут происходит?
Мбаппе никак не выгонят из "гораду Парыжу".
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Ответ andyon
А можно я спрошу как человек, проживающий в Париже: а что у нас тут происходит?
Комментарий удален модератором
Ответ Макс Фет
полупустой это тоже самое что полуполный
Ахах и то верно) Но, думаю, вечером народ подгонят на это дело
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Ответ NickN
Зашел сегодня на стрим т.н. "Игр будущего" - полупустой зал. Думаю, если бюджетников не нагонять, везде такая шляпа будет
полупустой это тоже самое что полуполный
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Ответ Дмитрий Рабко
А слабо в белорусском Париже альтернативную Олимпиаду устроить ?
Париж это и Челябинская область.
Я даже туда заезжал проездом в Магнитогорск пофотографироваться.
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Просто поиграй в хоккей.... Так поглубже будет. Ааа не можешь, ну тогда тебя Легков опередит
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