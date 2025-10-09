  • Спортс
  • Тухель о 13-м месте Кейна на «Золотом мяче»: «Мне не особо нравятся индивидуальные награды в командных видах спорта. Но Харри точно должен был занять место выше»
10

Тухель о 13-м месте Кейна на «Золотом мяче»: «Мне не особо нравятся индивидуальные награды в командных видах спорта. Но Харри точно должен был занять место выше»

Томас Тухель не согласен с местом Харри Кейна в голосовании «Золотого мяча».

Тренера сборной Англии спросили о 13-м месте форварда «Баварии» в рейтинге. «Золотой мяч» выиграл нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

«Слушайте, я не в курсе, когда проходит «Золотой мяч», кто какое место занял. Я последний человек, кто следит за этим. Мне не особо нравятся индивидуальные награды в командных видах спорта.

Харри – настоящий командный игрок, он выделяется своими действиями. Он точно должен был занять место выше тринадцатого», – сказал тренер сборной Англии.

