Тухель о 13-м месте Кейна на «Золотом мяче»: «Мне не особо нравятся индивидуальные награды в командных видах спорта. Но Харри точно должен был занять место выше»
Томас Тухель не согласен с местом Харри Кейна в голосовании «Золотого мяча».
Тренера сборной Англии спросили о 13-м месте форварда «Баварии» в рейтинге. «Золотой мяч» выиграл нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.
«Слушайте, я не в курсе, когда проходит «Золотой мяч», кто какое место занял. Я последний человек, кто следит за этим. Мне не особо нравятся индивидуальные награды в командных видах спорта.
Харри – настоящий командный игрок, он выделяется своими действиями. Он точно должен был занять место выше тринадцатого», – сказал тренер сборной Англии.
