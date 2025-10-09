Педро о Дугласе в сборной Бразилии: «Повторный вызов – самый искренний ответ на вопрос, понравился ли он тренерскому штабу. Теперь люди говорят, что он потрясающий защитник»

Педро считает, что Дуглас Сантос хорошо зарекомендовал себя в сборной Бразилии.

Защитник «Зенита» попал в заявку команды Карло Анчелотти во второй раз подряд после дебюта в сентябре.

«Насколько я знаю, Дуглас произвел очень хорошее впечатление. А те люди, которые были хуже знакомы с его игрой, сейчас говорят, что он потрясающий крайний защитник.

Повторный вызов – самый искренний ответ на вопрос, понравился ли Дуглас тренерскому штабу сборной.

Надеюсь, он хорошо себя проявит и зарекомендует с лучшей стороны. Он этого заслуживает», – сказал полузащитник «Зенита » Педро дос Сантос.