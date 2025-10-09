Садулаев об «Ахмате»: «Черчесов сразу сказал, что мы выиграем у «Зенита». Он умеет найти правильные слова, после которых хочешь побеждать. Может и голос повысить»
– С приходом Черчесова «Ахмат» преобразился, выдал серию из семи матчей без поражений в РПЛ. Что изменил тренер?
– Все знают, какой Станислав Саламович тренер. Он мотивирует нас, сейчас в команде хорошая дисциплина, отсюда и положительный результат.
– Как мотивирует?
– Станислав Саламович всегда говорит по делу, может и голос повысить. Он человек с характером, кавказец, умеет найти правильные слова, после которых ты хочешь побеждать. Мне нравится работать с ним, надеюсь, тренер с нами надолго.
– Победа над «Зенитом» (1:0) в первом матче при новом тренере дала уверенность в том, что вы можете играть хорошо?
– Черчесов сразу сказал, что мы выиграем у «Зенита», все у нас будет хорошо. Некоторые матчи, к сожалению, завершили вничью, хотя могли победить, набрать еще больше очков, – сказал капитан «Ахмата» Садулаев.
Грозненский клуб с 15 очками в 11 матчах занимает 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.