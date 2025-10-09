«Орландо» хочет подписать Ришарлисона летом. «Тоттенхэм» считает форварда ключевым игроком

«Орландо» хочет подписать Ришарлисона летом.

Руководство клуба МЛС представило нападающему свой проект на лето 2026 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо . Также запланирована встреча с агентами игрока в Лондоне.

По данным ESPN, представители «Орландо» во главе с директором Рикардо Морейрой провели беседу с командой бразильца. Однако теперь он считается ключевым игроком «Тоттенхэма ».

В текущем сезоне Ришарлисон провел 7 матчей в АПЛ , забив 3 гола и сделав 1 результативную передачу. С полной статистикой 28-летнего форварда можно ознакомиться здесь .