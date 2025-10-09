  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Орландо» хочет подписать Ришарлисона летом. «Тоттенхэм» считает форварда ключевым игроком
2

«Орландо» хочет подписать Ришарлисона летом. «Тоттенхэм» считает форварда ключевым игроком

«Орландо» хочет подписать Ришарлисона летом.

Руководство клуба МЛС представило нападающему свой проект на лето 2026 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Также запланирована встреча с агентами игрока в Лондоне.

По данным ESPN, представители «Орландо» во главе с директором Рикардо Морейрой провели беседу с командой бразильца. Однако теперь он считается ключевым игроком «Тоттенхэма».

В текущем сезоне Ришарлисон провел 7 матчей в АПЛ, забив 3 гола и сделав 1 результативную передачу. С полной статистикой 28-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

Как вам дерби?20111 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoРишарлисон
Фабрицио Романо
logoОрландо Сити
logoМЛС
агенты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Тоттенхэм» может включить Ришарлисона в сделку по Эзе. Уход бразильца позволил бы клубу подписать Висса (Sky Sports)
120 августа, 18:50
Главные новости
«35 тысяч рублей без жилья – максимум у знакомых во Второй лиге. Продавец «Пятерочки» получает больше, для Москвы смешно! Игроки неплохие, условия – ужас». Хавбек «Санкт-Паули III» о зарплатах
1011 минут назад
Садулаев на вопрос о том, реально ли России выиграть Евро: «Все возможно в этом мире. У нас очень сильная команда, есть ребята, играющие в Европе»
415 минут назад
Жерсон несчастлив в «Зените» и хочет уйти. «Палмейрас» общается с ним, петербуржцы хотят 25 млн евро за хавбека (Gazeta Esportiva)
3325 минут назад
Мастантуоно о тату с датой финала ЧМ-2022: «Это память о тернистом пути Месси до титула. Это лучшее, что могло случиться с нами. Всегда им восхищался»
3942 минуты назадФото
Тухель о 13-м месте Кейна на «Золотом мяче»: «Мне не особо нравятся индивидуальные награды в командных видах спорта. Но Харри точно должен был занять место выше»
1055 минут назад
«В Москве выходишь за МКАД, и наступает мрак. А в Германии везде красиво, все чисто, но немецкая точность – миф». Хавбек «Санкт-Паули III» Кагерманов о странах
91сегодня, 09:15
Инфлюенсер Фонсека рассталась с Винисиусом – он переписывался с другой. Вингер «Реала» извинился перед Вирджинией: «Я разочаровал невероятную женщину. Хочу начать все заново»
29сегодня, 09:08Фото
Главные герои топовых сборных в 21 веке – кто они? Месси, Криштиану и другие
сегодня, 09:00Видео
Мостовой хочет тренировать: «Хочется быть нужным нашему футболу. Предложений пока нет, никто не звонил. Позовут – пойду»
47сегодня, 08:44
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды в гостях у Мальты, Беларусь принимает Данию, Чехия против Хорватии
4сегодня, 08:24
Ко всем новостям
Последние новости
Бабаев о лимите: «Хочется найти компромиссный вариант. Нужен комплекс мер для защиты интересов российских игроков, а не только количественное ограничение»
427 минут назад
Де Дзерби об уходе Рабьо после драки с Роу: «Это пошло на пользу «Марселю». Клуб решил обойтись без Адриена, который не захотел сделать шаг назад»
36 минут назад
Сборная России посетила музей-панораму «Сталинградская битва» перед матчем с Ираном в Волгограде
145 минут назад
Генсек РФС Митрофанов о сборной: «У нас отличное поколение новых игроков. Инфраструктура, условия, турниры, качество подготовки тренеров сейчас очень важны»
11сегодня, 09:19
Педро о Дугласе в сборной Бразилии: «Повторный вызов – самый искренний ответ на вопрос, понравился ли он тренерскому штабу. Теперь люди говорят, что он потрясающий защитник»
2сегодня, 09:09
Суд рассмотрит иск Аршавина к Барановской об изменении размера алиментов 14 ноября
1сегодня, 08:43
«Овьедо» уволил Пауновича, с которым вернулся в Ла Лигу. Клуб идет 17-м в чемпионате Испании
1сегодня, 08:34
Садулаев об «Ахмате»: «Черчесов сразу сказал, что мы выиграем у «Зенита». Он умеет найти правильные слова, после которых хочешь побеждать. Может и голос повысить»
4сегодня, 08:33
Апелляция «Вильярреала» на удаление Моуриньо в матче с «Реалом» отклонена. Защитник не сыграет с «Бетисом»
1сегодня, 08:22
Тренер «Бока Хуниорс» Руссо умер в 69 лет. У него был рак простаты
2сегодня, 08:12