Роналду забил в 8-м матче подряд – «Аль-Фейхе» в азиатской ЛЧ. У форварда «Аль-Насра» 9 голов за это время
Криштиану Роналду забил за «Аль-Наср» в Лиге чемпионов Азии.
Португалец отметился голом на 86-й минуте матча против «Аль-Фейхи» в рамках 1/8 финала (2:0).
Роналду забил в 8-м матче подряд начиная с 8 декабря – в пяти играх чемпионата, одной игре Кубка короля Саудовской Аравии и двух играх ЛЧ Азии. За это время на его счету 9 голов.
Подробно со статистикой 39-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
894 в регулярке
122 в плей-офф НХЛ
26 на уровне сборных
Итого: 1042 гола за 1750 матчей (0,6 за матч)
🇵🇹 Криштиану Роналду в футболе:
533 на уровне лиг
52 в кубковых турнирах
163 в международных клубных турнирах
128 на уровне сборных
Итого: 876 голов за 1207 матчей (0,73 за матч)
Эти ребята достигли в спорте всего🐏✨
Роналду осталось забить каких-то 167 мячей и он обгонит лучшего хоккейного🏒 забивалу всех времён🙏
Месси получает 8 липовых мячей.
Цифры одни, а какая разница.
Теперь хочет и в Азиатской отметиться.
Пеле лучший на ЧМ
Марадона отметился своим перфомансом на ЧМ 1986
Поистине лучшие.
Пеший разве что в Барсе преуспел, когда на уровне сборной 16 лет без трофеев, 7 лет вылетов из ЛЧ. Вся суть его.
Сразу видно, кто истинный профессионал
пойду посру...