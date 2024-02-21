Роналду забил в 8-м матче подряд – «Аль-Фейхе» в азиатской ЛЧ. У форварда «Аль-Насра» 9 голов за это время

Теги Криштиану Роналду Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фейха Футбол

Криштиану Роналду забил за «Аль-Наср» в Лиге чемпионов Азии.

Португалец отметился голом на 86-й минуте матча против «Аль-Фейхи» в рамках 1/8 финала (2:0).

Роналду забил в 8-м матче подряд начиная с 8 декабря – в пяти играх чемпионата, одной игре Кубка короля Саудовской Аравии и двух играх ЛЧ Азии. За это время на его счету 9 голов. 

Подробно со статистикой 39-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

30 комментариев
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Можно сколько угодно иронизировать, но если в Саудовской Аравии забивать так легко, то почему этого не делают все остальные?
+53
-6
+47
Фаны месси сейчас докажут как Роналду им безразличен.
+34
-4
+30
🇨🇦 Уэйн Грётцки в хоккее:
894 в регулярке
122 в плей-офф НХЛ
26 на уровне сборных

Итого: 1042 гола за 1750 матчей (0,6 за матч)

🇵🇹 Криштиану Роналду в футболе:
533 на уровне лиг
52 в кубковых турнирах
163 в международных клубных турнирах
128 на уровне сборных

Итого: 876 голов за 1207 матчей (0,73 за матч)

Эти ребята достигли в спорте всего🐏✨

Роналду осталось забить каких-то 167 мячей и он обгонит лучшего хоккейного🏒 забивалу всех времён🙏
+27
-8
+19
Ответ Роман
Фаны месси сейчас докажут как Роналду им безразличен.
уже набежали
+11
-1
+10
Король Лиг Чемпионов!🔥👑🔥
+14
-4
+10
Роналду в 8 матче забивает
Месси получает 8 липовых мячей.

Цифры одни, а какая разница.
+18
-9
+9
Король Европейской ЛЧ.
Теперь хочет и в Азиатской отметиться.
+12
-5
+7
Ответ Direct free kick
Лучший игрок XXI века
Лучший игрок в Истории Футбола
+10
-7
+3
Король ЛЧ, неважно какой
+3
-1
+2
Ответ Man of the Match
🇨🇦 Уэйн Грётцки в хоккее: 894 в регулярке 122 в плей-офф НХЛ 26 на уровне сборных Итого: 1042 гола за 1750 матчей (0,6 за матч) 🇵🇹 Криштиану Роналду в футболе: 533 на уровне лиг 52 в кубковых турнирах 163 в международных клубных турнирах 128 на уровне сборных Итого: 876 голов за 1207 матчей (0,73 за матч) Эти ребята достигли в спорте всего🐏✨ Роналду осталось забить каких-то 167 мячей и он обгонит лучшего хоккейного🏒 забивалу всех времён🙏
С тобой всё нормально?
+4
-2
+2
Ответ Карпов Стас
С тобой всё нормально?
Это Артемка, все нормально, он любит цифры
+2
0
+2
Роналду лучший в ЛЧ
Пеле лучший на ЧМ
Марадона отметился своим перфомансом на ЧМ 1986
Поистине лучшие.

Пеший разве что в Барсе преуспел, когда на уровне сборной 16 лет без трофеев, 7 лет вылетов из ЛЧ. Вся суть его.
+8
-7
+1
Что за лев этот тигр?!
+1
0
+1
И это в 39..Лучший
+6
-5
+1
Лучший игрок XXI века
+6
-6
0
Лучший по коричневым шортам на ЧМ!:)💪
+4
-4
0
Пока один ест пиццу и из-за псевдотравм пропускает матчи, другой забивает гол за голом.
Сразу видно, кто истинный профессионал
+4
-4
0
Роналду король ЛЧ!
+2
-2
0
Мне вот интересно. В какой период жизни Ромки Месси так сильно ему психику сломал, что он решил всего себя посветить ему на спортсе? А то я смотрю у него 4 коммента на ветке уже и в 3 из них Месси, когда о нем даже речи нет
+3
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ладно...
пойду посру...
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Ответ pit4er
Можно сколько угодно иронизировать, но если в Саудовской Аравии забивать так легко, то почему этого не делают все остальные?
Не все там играют, думаю поэтому, хотя могу ошибаться. Всем хорошего вечера
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