Роналду забил в 8-м матче подряд – «Аль-Фейхе» в азиатской ЛЧ. У форварда «Аль-Насра» 9 голов за это время

Криштиану Роналду забил за «Аль-Наср» в Лиге чемпионов Азии.

Португалец отметился голом на 86-й минуте матча против «Аль-Фейхи» в рамках 1/8 финала (2:0).

забил в 8-м матче подряд начиная с 8 декабря – в пяти играх чемпионата, одной игре Кубка короля Саудовской Аравии и двух играх ЛЧ Азии. За это время на его счету 9 голов.

Подробно со статистикой 39-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.