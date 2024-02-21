Из-за перехода Мбаппе «Реал» хочет повысить зарплату Беллингему, чтобы не было нежелательных сравнений. Джуд получает 8 млн в год после налогов
«Реал» готов пересмотреть контракт Джуда Беллингема из-за перехода Килиана Мбаппе.
Как пишет журналист Рамон Альварес де Мон, мадридский клуб уже изучает возможность пересмотра условий контракта 20-летнего полузащитника.
«Реал» нацелен на то, чтобы переход Мбаппе не привел к нежелательным сравнениям. Подобный пересмотр может коснуться не только Беллингема, но и еще одного игрока.
Переходя в «Реал», Джуд согласился на зарплату в восемь миллионов евро за сезон после уплаты налогов и отказал «Манчестер Сити», который был готов платить ему больше.
Инициатива по возможному пересмотру контракта в сторону увеличения зарплаты принадлежит клубу, а не игроку.
Сообщалось, что в «Реале» Мбаппе будет зарабатывать 15-20 млн евро в год чистыми.
В этом сезоне Беллингем забил 20 голов и сделал 8 результативных передач в 29 матчах за «Реал». Его статистика доступна здесь.
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