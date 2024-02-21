Из-за перехода Мбаппе «Реал» хочет повысить зарплату Беллингему, чтобы не было нежелательных сравнений. Джуд получает 8 млн в год после налогов

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Джуд Беллингем Футбол

«Реал» готов пересмотреть контракт Джуда Беллингема из-за перехода Килиана Мбаппе.

Как пишет журналист Рамон Альварес де Мон, мадридский клуб уже изучает возможность пересмотра условий контракта 20-летнего полузащитника.

«Реал» нацелен на то, чтобы переход Мбаппе не привел к нежелательным сравнениям. Подобный пересмотр может коснуться не только Беллингема, но и еще одного игрока.

Переходя в «Реал», Джуд согласился на зарплату в восемь миллионов евро за сезон после уплаты налогов и отказал «Манчестер Сити», который был готов платить ему больше.

Инициатива по возможному пересмотру контракта в сторону увеличения зарплаты принадлежит клубу, а не игроку.

Сообщалось, что в «Реале» Мбаппе будет зарабатывать 15-20 млн евро в год чистыми.

В этом сезоне Беллингем забил 20 голов и сделал 8 результативных передач в 29 матчах за «Реал». Его статистика доступна здесь.

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57 комментариев
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Потом Винисиус потребует повысить зарплату. Мбаппе будет недоволен, что получает как все и потребует повышение и снова настанет очередь Джуда. И так по кругу.
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Беллингем своей игрой шикарной заслужил повышения ЗП.
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Половина Реала вошла в чат
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Ответ che kaif
Мбаппе еще не пришел уже разваливает мешок💪🇨🇵
Да,красиво конечн Мбапе разваливал парижский бестрофейник на протяжении 7 лет)
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+20
Ответ Илья Мурашов
Потом Винисиус потребует повысить зарплату. Мбаппе будет недоволен, что получает как все и потребует повышение и снова настанет очередь Джуда. И так по кругу.
в новости же написано:
- и ещё одного игрока - 99,99% это про Вини
+20
-2
+18
Сейчас еще и Вини отзовется
+9
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Ответ Харламов Никита
в новости же написано: - и ещё одного игрока - 99,99% это про Вини
Ок, тогда подтянутся Камавинга, Рюдигер, Тчуамени и тд. С зп всегда и везде карусели, особенно, если много кгхм «французских» ребят🤓
+9
-2
+7
Из-за перехода Мбаппе в Реал российские депутаты хотят повысить себе зарплату, чтобы не было нежелательных сравнений
+11
-5
+6
Ответ Илья Мурашов
Потом Винисиус потребует повысить зарплату. Мбаппе будет недоволен, что получает как все и потребует повышение и снова настанет очередь Джуда. И так по кругу.
Зато когда будут подбивать статистику какой клуб сколько потратил на трансферы, у Реала будет ноль трат на Мбаппе, и это назовут Гениальный Менеджмент
+6
0
+6
Ответ Похороны бавар проекта
Общеизвестный факт, что мечта о выступлении за великий риал это вещь крайне хрупкая и недолговечная, поэтому нуждается в постоянной денежной подпитке 😁
То ли дело - Месси, свой родной клуб ежегодно грабил на 100 лямов зарплаты
+7
-3
+4
Ответ che kaif
Мбаппе еще не пришел уже разваливает мешок💪🇨🇵
Про мешки пишет глор ПСЖ:)
+7
-3
+4
Как говорилось в одном фильме: " все что я здесь заработаю, я уже потратил"
+4
0
+4
Мбаппе еще не пришел уже разваливает мешок💪🇨🇵
+26
-24
+2
Ответ Похороны бавар проекта
Сколько лет реаловские ныли о том, как зарплаты в ПСЖ (вполне рыночные) разрушают европейский футбол, ставя каждого новичка ПСЖ в один ряд с Иудой. Недавно смотрел на их зп, там 20 лямов в год считай как минималка. Как только реал заполучит Мбаппе и в который раз возьмёт рекордную зарплатную ведомость в истории футбола, эти разговоры затихнут вмиг. Мадридовские глоры как обычно переобуются и будут восхищаться, что их мешок самый богатый и там лучшие игроки, а ФФП это для нищеты=))
Алоо у Мбаппе зарплата в реале будет 15-20 чистыми, это просто смешная сумма. Для сравнения, твоя любимая барселонка платила 80-150 лямов в год Месси, и ничего ведь не говорили)
+4
-2
+2
Ответ Homelander_666
Про мешки пишет глор ПСЖ:)
Чекайте его подписки, скоро там Реал появится)
+2
0
+2
Ответ Aleksey Yashin
Из-за перехода Мбаппе в Реал российские депутаты хотят повысить себе зарплату, чтобы не было нежелательных сравнений
В камеди вумен не пробовался?
+5
-4
+1
ну всё, принцип Месси (он же домино) запущен
+3
-2
+1
Ответ Ёж, которому понятно
Зато когда будут подбивать статистику какой клуб сколько потратил на трансферы, у Реала будет ноль трат на Мбаппе, и это назовут Гениальный Менеджмент
ну барселона 0 потратила на месси, это тоже гениальный менеджмент
+1
0
+1
Съезд бухгалтеров предлагаю считать открытым.)
+1
0
+1
В том числе поэтому я и был против перехода Мбаппе после его кидалова в 2022 (повторюсь: несмотря на то, что он лучший игрок мира)
Еще не перешел, уже стычка складывается в перспективе из-за ЗП
+1
0
+1
Не нужно дергаться. Джуду 20лет. След зимой можно продумать этот вопрос. Перес не дурак. Сделает по красоте
+1
0
+1
начало конца, никогда не хотел подобного персонажа в клуб за который болею, будет не команда , а один и все остальные
+3
-2
+1
Ответ Hi Hi
То ли дело - Месси, свой родной клуб ежегодно грабил на 100 лямов зарплаты
Напиши сразу миллиард, что уж мелочиться
0
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Ответ che kaif
Мбаппе еще не пришел уже разваливает мешок💪🇨🇵
Постующий явно из числа тех, кто до последней секунды не верил в переход Килиана. Теперь из стадии отрицания перешел в стадию гнева.
+1
-1
0
Ответ Похороны бавар проекта
Сколько лет реаловские ныли о том, как зарплаты в ПСЖ (вполне рыночные) разрушают европейский футбол, ставя каждого новичка ПСЖ в один ряд с Иудой. Недавно смотрел на их зп, там 20 лямов в год считай как минималка. Как только реал заполучит Мбаппе и в который раз возьмёт рекордную зарплатную ведомость в истории футбола, эти разговоры затихнут вмиг. Мадридовские глоры как обычно переобуются и будут восхищаться, что их мешок самый богатый и там лучшие игроки, а ФФП это для нищеты=))
Они сами зарабатывают в отличие от псж и мс
0
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0
Ответ che kaif
Ну за такие шутки нынче можно и попасть куда следует
Фамилия вынуждает)
0
0
0
Ответ Hi Hi
Алоо у Мбаппе зарплата в реале будет 15-20 чистыми, это просто смешная сумма. Для сравнения, твоя любимая барселонка платила 80-150 лямов в год Месси, и ничего ведь не говорили)
Мбаппе в реале заработает больше миллиарда. Будет подписной бонус свыше 100 лямов, 60% от рекламы, жирная зп и ещё куча бонусов. Все эти сказки про игру за мешок картошки на хомячков рассчитаны.
+1
-1
0
Ответ Похороны бавар проекта
Сколько лет реаловские ныли о том, как зарплаты в ПСЖ (вполне рыночные) разрушают европейский футбол, ставя каждого новичка ПСЖ в один ряд с Иудой. Недавно смотрел на их зп, там 20 лямов в год считай как минималка. Как только реал заполучит Мбаппе и в который раз возьмёт рекордную зарплатную ведомость в истории футбола, эти разговоры затихнут вмиг. Мадридовские глоры как обычно переобуются и будут восхищаться, что их мешок самый богатый и там лучшие игроки, а ФФП это для нищеты=))
чел посмотри какой потолок зп установила Ла Лига для Реала. 720 млн где-то; У реала еще куча пространства
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ок, тогда подтянутся Камавинга, Рюдигер, Тчуамени и тд. С зп всегда и везде карусели, особенно, если много кгхм «французских» ребят🤓
это как говорится - будем посмотреть 🤷🏼‍♂️
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Ответ Аврал
Съезд бухгалтеров предлагаю считать открытым.)
Рассмешил знатно )))))
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