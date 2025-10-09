  • Спортс
Апелляция «Вильярреала» на удаление Моуриньо в матче с «Реалом» отклонена. Защитник не сыграет с «Бетисом»

Апелляция «Вильярреала» на удаление Сантьяго Моуриньо отклонена.

Клуб из Вильярреаля уступил «Реалу» (1:3) на выезде в 8-м туре Ла Лиги. Уругвайский защитник гостей Моуриньо на 77-й минуте получил вторую желтую карточку от судьи Гильермо Куадры Фернандеса за фол на Винисиусе Жуниоре.

В протоколе арбитра было отмечено, что Моуриньо получил предупреждение за задержку соперника, «прервавшую перспективную атаку».

«Вильярреал» решил подать апелляцию на это предупреждение в дисциплинарный орган Федерации футбола Испании. Однако она была отклонен по причине того, что предоставленные клубом изображения не противоречат выводам судьи, которые изначально были признаны достоверным, согласно Дисциплинарному кодексу RFEF. Таким образом, вторая желтая карточка осталась в силе.

Игрок «Вильярреала» дисквалифицирован на один матч – против «Бетиса» 18 октября. Однако теперь клуб может подать протест в Апелляционный комитет.

ТВ «Реала» о красной Моуриньо из «Вильярреала»: «Это справедливо. Его могли удалить раньше»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
