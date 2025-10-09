Мастантуоно о тату с датой финала ЧМ-2022: «Это память о тернистом пути Месси до титула. Это лучшее, что могло случиться с нами. Всегда им восхищался»
Полузащитник «Реала» Мастантуоно сделал тату в честь Лионеля Месси.
Франко Мастантуоно рассказал о тату на руке – дате финале ЧМ-2022, в котором Аргентина обыграла Францию.
«У меня на теле вытатуирована дата финала ЧМ-2022. Это память о той сборной Аргентины, но особенно о тернистом пути, который пришлось пройти Месси, чтобы завоевать титул. Это лучшее, что могло случиться с нами.
Но теперь лучшее – это играть с Месси за одну команду. Я всегда им восхищался», – сказал игрок сборной Аргентины.
Фото: скриншот трансляции
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ESPN
