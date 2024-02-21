Хави ищет «крота» в «Барсе» – даже проверял телефоны у членов штаба. Игроки больше не доверяют тренерам (Хави Мигел)

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Хави ищет «крота» в «Барселоне», сливы из раздевалки в медиа правдивы.

Об этом журналист Хави Мигел сообщил в эфире El Chiringuito TV.

«Уже два месяца продолжается «охота на ведьм» в раздевалке. Ищут «крота». Все, что появляется в медиа, – правда. Это не новая проблема. У Хави сразу была одна цель – найти «крота».

Случался и полный сюр. Хави собрал весь тренерский штаб и советников и сказал им положить телефоны на стол. А потом начал проверять телефоны, заходил в WhatsApp. Хотел найти, есть ли у кого в контактах журналисты. Он делал это с разрешения всех присутствующих.

Игроки считают, что «крот» – в тренерском штабе. Это самое серьезное. На последних встречах Хави с командой не было никого из штаба. Только Хави и игроки. Было три таких встречи.

Хави сам звонил одному журналисту и спрашивал, кто его источник. Конечно, журналист не ответил, он не имел права это делать. Это случилось месяц назад. Были звонки в медиа с сообщением о том, что им пришлось наложить вето на какого-то сотрудника. Ситуация ужасна. Существует недоверие, игроки не верят штабу. Хави все еще не нашел «крота», – сказал Мигел.

Сегодня «Барселона» сыграет с «Наполи» в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.

«Барселона» должна лидировать в Ла Лиге», – считает Хави. Цифры говорят, что он прав

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83 комментария
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Ответ Боевой Бурят Путина
Обычно «крота» ищут простым методом - в приватных разговорах запускают явную дезинформацию, и как только она доходит до СМИ, то подсвечивает виновника сливов. Но физкультурник Хави видимо не знает об этом
Сливающий может рассказать другим о разговоре и тогда будет не единственным, кто ее знает
Не говоря о том, что в раздевалке 20+ человек
Но зритель нетфликса видимо не знает об этом
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+139
Все это настолько напоминает комедийный сериал, что в итоге кротом должен оказаться сам Хави.
+64
-7
+57
Обычно «крота» ищут простым методом - в приватных разговорах запускают явную дезинформацию, и как только она доходит до СМИ, то подсвечивает виновника сливов. Но физкультурник Хави видимо не знает об этом
+91
-44
+47
Чапи напоминает позднего Моуринью с поиском заговоров и кротов. Только без заслуг и побед раннего Жозе
+41
-10
+31
Надо сообщить Хави, что крот уже найден Бари Алибасовым.
Ему такое точно не нужно.
+34
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+28
Ответ Боевой Бурят Путина
Обычно «крота» ищут простым методом - в приватных разговорах запускают явную дезинформацию, и как только она доходит до СМИ, то подсвечивает виновника сливов. Но физкультурник Хави видимо не знает об этом
О, диванные спецслужбы в деле.
Крот совсем с головой не дружит, сливать журналистам инфу, которую ему сообщили лично в приватном разговоре?
Сериалов насмотрелся, но даже там ничего не понял.
+29
-2
+27
Ответ Митчелл хозяин НБА
Чапи напоминает позднего Моуринью с поиском заговоров и кротов. Только без заслуг и побед раннего Жозе
Сравнивать Хави с одним из лучших тренеров мира, это мягко говоря не очень правильно
+23
-5
+18
Крот сообщил журналистам что в Барсе ищут собственно его
+18
-3
+15
Хави ищет "крота". Прям название для сериала на Россия 1
+14
-4
+10
Хави - "я видел как крыса становится мышью"
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+8
Вспоминая, как Бартомеу платил за ботов, поливающих своих игроков в соцсетях, не удивлюсь, что Лапорта сливает информацию журналистам за небольшую цену. Тяжелое финансовое положение толкает на отчаянные меры по заработку.
+7
0
+7
Ответ Боевой Бурят Путина
Обычно «крота» ищут простым методом - в приватных разговорах запускают явную дезинформацию, и как только она доходит до СМИ, то подсвечивает виновника сливов. Но физкультурник Хави видимо не знает об этом
Это когда в твоём окружении пара - тройка человек. Может ещё прокатить. 😁
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Жоан, у нас крот, возможно недоверие, по телефонам!
+3
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+3
Ответ Aleksey001
Все это настолько напоминает комедийный сериал, что в итоге кротом должен оказаться сам Хави.
а про него в это время снимали сериал, и вообще он жил за ширмой
+3
0
+3
Помните истор ю как маск искал крота? Всм отправил одно сообщение, но с разным количеством пробелов. И когда слили инфу в газету вычислили крота
+4
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Ну, судя по тому, что эта новость вышла - крота не нашли😀
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Ответ PITT
А откуда известно, кого подсвечивать?
Всех подряд. Не читал ПЛиО? Одному говоришь одно, другому чуть-чуть другое, третьему чуть-чуть иначе. Чья информация всплывёт - тот и крот.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Сравнивать Хави с одним из лучших тренеров мира, это мягко говоря не очень правильно
Так я сравниваю только поведение.
Понятно, что один каталонский аниматор, передергивающий рычаг Лапорте, а второй тренер, уже вошедший в историю
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Крыша едет не спеша, тихо шифером шурша...
+4
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+2
Ответ Боевой Бурят Путина
Обычно «крота» ищут простым методом - в приватных разговорах запускают явную дезинформацию, и как только она доходит до СМИ, то подсвечивает виновника сливов. Но физкультурник Хави видимо не знает об этом
Гений
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А вдруг там проблема больше, чем крот?
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Будь я перспективным игроком-никогда бы не пошел в этот дурдом!
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Не крота он ищет а очередное оправдание собственной некомпетентности!
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Жесткая паранойя у таджа))
КВН БЧК
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Главное в ходе расследования не выйти на самого себя
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Ответ Артём Ларсон
О, диванные спецслужбы в деле. Крот совсем с головой не дружит, сливать журналистам инфу, которую ему сообщили лично в приватном разговоре? Сериалов насмотрелся, но даже там ничего не понял.
Советую почитать что-нибудь про пересекающиеся множества. Тогда моя мысль станет более понятной.
Уверен, что у них и так после нескольких реальных сливов круг кандидатов в кроты - не вся раздевалка, а 5-10 человек.
Пара-тройка подобных дез, и можно сократить этот круг до 1-2, и далее уже на серьезный разговор с президентом клуба, где как раз можно и круг общения обсудить, как внутри команды, так и снаружи. И я бы на вашем месте не переоценивал интеллект спортсменов
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Существует недоверие, игроки не верят штабу. Хави все еще не нашел «крота» - сказал «крот»
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Ну, элементарно же всё, как я говорил ранее! Решил уйти - объявил прилюдно, молодец! Ну, так и уходи сразу же, в тот же день! Иначе - вот такая фигня просто неизбежно будет происходить. Вся команда и весь клуб воспринимают тренерский штаб Хави сейчас, как временщиков, которых всерьез можно уже не воспринимать.)
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теперь стало понятнее что такое «ген» «Барселоны».
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Ответ MESSIya
Зарплата Мбаппе 30-35+ бонусы и подъёмные более 100( l’equipe) https://twitter.com/MediaParisien/status/1760084744308470105?t=V0s1Twfhcv5gQ5Rg4sqqPg&s=19
Да уже все в курсе, че ты спамишь?)
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