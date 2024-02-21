Хави ищет «крота» в «Барсе» – даже проверял телефоны у членов штаба. Игроки больше не доверяют тренерам (Хави Мигел)

Хави ищет «крота» в «Барселоне», сливы из раздевалки в медиа правдивы.

Об этом журналист Хави Мигел сообщил в эфире El Chiringuito TV.

«Уже два месяца продолжается «охота на ведьм» в раздевалке. Ищут «крота». Все, что появляется в медиа, – правда. Это не новая проблема. У Хави сразу была одна цель – найти «крота».

Случался и полный сюр. Хави собрал весь тренерский штаб и советников и сказал им положить телефоны на стол. А потом начал проверять телефоны, заходил в WhatsApp. Хотел найти, есть ли у кого в контактах журналисты. Он делал это с разрешения всех присутствующих.

Игроки считают, что «крот» – в тренерском штабе. Это самое серьезное. На последних встречах Хави с командой не было никого из штаба. Только Хави и игроки. Было три таких встречи.

Хави сам звонил одному журналисту и спрашивал, кто его источник. Конечно, журналист не ответил, он не имел права это делать. Это случилось месяц назад. Были звонки в медиа с сообщением о том, что им пришлось наложить вето на какого-то сотрудника. Ситуация ужасна. Существует недоверие, игроки не верят штабу. Хави все еще не нашел «крота», – сказал Мигел.

Сегодня «Барселона» сыграет с «Наполи» в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.

«Барселона» должна лидировать в Ла Лиге», – считает Хави. Цифры говорят, что он прав