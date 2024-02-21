«Спартак» с общим счетом 19:0 выиграл 4 товарищеских матча подряд. Дальше – игра с «Зенитом» в РПЛ
«Спартак» одержал 4-ю подряд победу на тренировочных сборах.
Сегодня команда под руководством тренера Гильермо Абаскаля обыграла «Астану» со счетом 4:0.
Ранее «Спартак» выиграл у «Шабаб Аль-Ахли» (5:0), «Кайрата» (6:0) и кыргызского клуба «Абдыш-Ата» (4:0). Общий счет в 4 последних матчах – 19:0 в пользу московской команды.
Последний раз «Спартаку» не удалось победить 7 февраля в матче с «Ростовом» (0:3) в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. В итоге красно-белые выиграли турнир.
Следующий матч «Спартак» проведет 2 марта против «Зенита» в рамках 19-го тура Мир РПЛ.
П. С.: Кстати, а как они выиграли Зимний Кубок после 0:3 с Ростовом ?))
И в чём тогда смысл системы "осень-весна"?
Все равно 20 больше,чем 7
)))))