«Спартак» с общим счетом 19:0 выиграл 4 товарищеских матча подряд. Дальше – игра с «Зенитом» в РПЛ

«Спартак» одержал 4-ю подряд победу на тренировочных сборах.

Сегодня команда под руководством тренера обыграла «Астану» со счетом 4:0.

Ранее «Спартак» выиграл у «Шабаб Аль-Ахли» (5:0), «Кайрата» (6:0) и кыргызского клуба «Абдыш-Ата» (4:0). Общий счет в 4 последних матчах – 19:0 в пользу московской команды.

Последний раз « » не удалось победить 7 февраля в матче с «Ростовом» (0:3) в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. В итоге красно-белые выиграли турнир.

Следующий матч «Спартак» проведет 2 марта против « » в рамках 19-го тура Мир РПЛ.