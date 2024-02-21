«Спартак» с общим счетом 19:0 выиграл 4 товарищеских матча подряд. Дальше – игра с «Зенитом» в РПЛ

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Кубок РПЛ Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» одержал 4-ю подряд победу на тренировочных сборах.

Сегодня команда под руководством тренера Гильермо Абаскаля обыграла «Астану» со счетом 4:0.

Ранее «Спартак» выиграл у «Шабаб Аль-Ахли» (5:0), «Кайрата» (6:0) и кыргызского клуба «Абдыш-Ата» (4:0). Общий счет в 4 последних матчах – 19:0 в пользу московской команды.

Последний раз «Спартаку» не удалось победить 7 февраля в матче с «Ростовом» (0:3) в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. В итоге красно-белые выиграли турнир.

Следующий матч «Спартак» проведет 2 марта против «Зенита» в рамках 19-го тура Мир РПЛ.

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стата станет 19:5?
+42
-14
+28
Ну, справедливости ради, Зенит тоже не с самыми сильными командами играл. Тут с кем смогли договориться, с тем и сыграли. Так что не вижу ничего такого. В марте будет совершенно другая игра.
+11
-1
+10
После игры с Зенитом скажут, что 19:19 - очень даже неплохой и красивый результат за 5 матчей:))

П. С.: Кстати, а как они выиграли Зимний Кубок после 0:3 с Ростовом ?))
+37
-27
+10
Ну всё, опять рыжий шарлатан - гений, вернулись чтобы править и бла бла бла 🤣🤣🤣
+14
-7
+7
Главное, что без травм. А счет не важен. Лишь бы Матыцын не бегал и не давал свои дурацкие интервью за спиной тренера
+5
0
+5
Ответ Man of the Match
После игры с Зенитом скажут, что 19:19 - очень даже неплохой и красивый результат за 5 матчей:)) П. С.: Кстати, а как они выиграли Зимний Кубок после 0:3 с Ростовом ?))
Если бы ты Артемий читал регламент этого кубка,то понял бы почему выиграли. Ну да ладно,тебе простительно.
+5
-2
+3
Ответ Man of the Match
После игры с Зенитом скажут, что 19:19 - очень даже неплохой и красивый результат за 5 матчей:)) П. С.: Кстати, а как они выиграли Зимний Кубок после 0:3 с Ростовом ?))
По сумме мячей. Доброе утро.
+7
-4
+3
Ответ Pasta
Это победы над какими-то дворовыми командами, в чем смысл делать из этого дешевый инфо-повод? Кайрат уровень ФНЛ, остальные... вообще непонятно кто такие...
Спортс.ру красно- белый. Ещё и в главные новость протолкнул. 😁
+8
-6
+2
Пора заявиться в чемпионат Казахстана и навести там шороху
+1
0
+1
Ответ PIT-BUL
Комментарий удален модератором
Ман Сити , и Динамо ( Киев). первый комментарий болельщика этих клубов. )) Весь мир улыбается. 😊
+1
0
+1
А Ростов 3 гола забил , это что не считается !!!???
0
0
0
футболку памятную заготовили
0
0
0
внушает оптимизм))
0
0
0
Вроде топовый матч, а играется... 2-го марта.
И в чём тогда смысл системы "осень-весна"?
0
0
0
Комментарий удален модератором
Ответ Glory Real Madrid
Стата станет 19:5?
А может и 20:7
Все равно 20 больше,чем 7
)))))
0
0
0
Ответ Pasta
Это победы над какими-то дворовыми командами, в чем смысл делать из этого дешевый инфо-повод? Кайрат уровень ФНЛ, остальные... вообще непонятно кто такие...
Комментарий удален модератором
Ответ Чебурашка от Гены
Спортс.ру красно- белый. Ещё и в главные новость протолкнул. 😁
Комментарий удален модератором
Ответ Гамарджоба Генацвале
Будет интересно. Забьет ли Промес Зениту или же будет косяк. Посмотрим.
Не забьёт.
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
Ман Сити , и Динамо ( Киев). первый комментарий болельщика этих клубов. )) Весь мир улыбается. 😊
Есть ещё и такие?)) Круто
+1
-1
0
Ответ PIT-BUL
Есть ещё и такие?)) Круто
А то! Спартак ведь поп.команда! 😁
0
0
0
Ответ Денис Ширинов
Ну куда ж , влять, без вас на ветке Спартака то🤣
Им скучно на своих ветках. Там с тоски мышь повесилась.
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий