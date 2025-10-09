  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой хочет тренировать: «Хочется быть нужным нашему футболу. Предложений пока нет, никто не звонил. Позовут – пойду»
8

Мостовой хочет тренировать: «Хочется быть нужным нашему футболу. Предложений пока нет, никто не звонил. Позовут – пойду»

Александр Мостовой все еще хочет поработать тренером.

В 2025 году бывший полузащитник «Сельты» и сборной России получил тренерскую лицензию, которая позволяет работать помощником главного тренера.

«Предложений по работе пока нет, никто не звонил, никто не связывался. Со стажировкой вопрос почти закрыт, мы же постажировались уже. Конечно, если кто-то из друзей позвонит, попросит, приеду, а так, чтобы навязываться, ни в коем случае.

Что касается работы, то если позовут, пойду, если нет, то так значит. Конечно, хотелось бы быть нужным нашему футболу. Больших планов не строю. Но хотелось бы, конечно, прикоснуться к профессии тренера, но спокойно к этому отношусь», – сказал Мостовой.

Андрей Канчельскис: «Мостовой сделает «Спартак» снова великим. Будет точно не хуже, чем при Станковиче»

Как вам дерби?19993 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ТАСС
logoАлександр Мостовой
ТАСС
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о предложении запретить легионеров в Кубке: «Подумал, что шутка какая-то. У нас в командах по 10-15 иностранцев. Зачем их тогда покупать за 20-30 млн?»
27сегодня, 06:40
Мостовой о решении «Спартака» не увольнять Станковича: «Все правильно. Не вижу проблем, которые помешали бы Деяну выиграть РПЛ. Нужно время»
27вчера, 21:12
Мостовой о Каннаваро во главе сборной Узбекистана: «Это просто фантастика и огромный плюс для страны! Выдающийся защитник, обладатель «Золотого мяча». За результат ругать никто не будет, хороший контракт»
22вчера, 06:45
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды в гостях у Мальты, Беларусь принимает Данию, Чехия против Хорватии
331 минуту назад
Челестини признан лучшим тренером сентября в РПЛ. Черчесов победил в голосовании комментаторов
2546 минут назад
Что вас бесит в футболе? Расскажите в опросе
55 минут назад
Лапорта о «Барсе»: «Неудачные два матча, но у нас много травмированных – продолжаем верить в Флика. Мы выиграли три титула в прошлом сезоне – никто не хочет расслабляться»
15сегодня, 07:45
Черданцев о возможной отставке Станковича: «Не вижу кандидата, который возглавит «Спартак» по ходу сезона. Если это иностранец без опыта работы в России – странное решение»
25сегодня, 07:30
Мостовой о предложении запретить легионеров в Кубке: «Подумал, что шутка какая-то. У нас в командах по 10-15 иностранцев. Зачем их тогда покупать за 20-30 млн?»
27сегодня, 06:40
Футбол – самый популярный вид спорта у российских телезрителей, единоборства – на 2-м месте, хоккей, биатлон и фигурное катание – в топ-6 (Mediascope)
78сегодня, 06:15
Роналду стал миллиардером, пятое поражение СКА подряд, Медведев вышел в 1/4 финала в Шанхае, хет-трик Дорофеева в НХЛ, маскот Олимпиады-2026 и другие новости
11сегодня, 06:10
Ворвались в гонку за звание лучшего работодателя – сделайте выбор и вы, будем рады поддержке!
сегодня, 06:00Опрос
«Ювентус» и Йылдыз не могут договориться о контракте – вингеру дают зарплату на уровне топ-5 клуба, но он хочет больше. Лапорта желает объединить Кенана в «Барсе» с Ямалем
34сегодня, 05:10
Ко всем новостям
Последние новости
Суд рассмотрит иск Аршавина к Барановской об изменении размера алиментов 14 ноября
12 минут назад
«Овьедо» уволил Пауновича, с которым вернулся в Ла Лигу. Клуб идет 17-м в чемпионате Испании
121 минуту назад
Садулаев об «Ахмате»: «Черчесов сразу сказал, что мы выиграем у «Зенита». Он умеет найти правильные слова, после которых хочешь побеждать. Может и голос повысить»
422 минуты назад
Апелляция «Вильярреала» на удаление Моуриньо в матче с «Реалом» отклонена. Защитник не сыграет с «Бетисом»
33 минуты назад
Тренер «Бока Хуниорс» Руссо умер в 69 лет. У него был рак простаты
143 минуты назад
Тедеско останется тренером «Фенербахче» до зимы. Руководство посчитало, что отставка принесет больше вреда, чем пользы (Fotomac)
7сегодня, 06:50
Гендиректор «Атлетико»: «В Европе проект Суперлиги считается неактуальным. Об этом говорят только в Испании – это связано с ролью «Реала» и его президента»
1сегодня, 03:40
Мерино об игре Ла Лиги в США: «НФЛ и НБА покидают свои страны, чтобы подарить зрелище другим. Для футбола неплохо иметь возможность демонстрировать качество игроков в других местах»
10сегодня, 03:30
Ибрагимович про ЧМ-2026: «Бразилия победит ради моего друга Анчелотти, надеюсь. Все, к чему он прикасается, превращается в золото»
1сегодня, 01:35
«Цена Глебова – 30-35 млн. В Европе никто сырых не ждет. Приезжаешь легионером и должен выдерживать конкуренцию». Масалитин о хавбеке ЦСКА
27сегодня, 00:35