Мостовой хочет тренировать: «Хочется быть нужным нашему футболу. Предложений пока нет, никто не звонил. Позовут – пойду»

Александр Мостовой все еще хочет поработать тренером.

В 2025 году бывший полузащитник «Сельты» и сборной России получил тренерскую лицензию, которая позволяет работать помощником главного тренера.

«Предложений по работе пока нет, никто не звонил, никто не связывался. Со стажировкой вопрос почти закрыт, мы же постажировались уже. Конечно, если кто-то из друзей позвонит, попросит, приеду, а так, чтобы навязываться, ни в коем случае.

Что касается работы, то если позовут, пойду, если нет, то так значит. Конечно, хотелось бы быть нужным нашему футболу. Больших планов не строю. Но хотелось бы, конечно, прикоснуться к профессии тренера, но спокойно к этому отношусь», – сказал Мостовой.

Андрей Канчельскис: «Мостовой сделает «Спартак» снова великим. Будет точно не хуже, чем при Станковиче»