Александр Легков: «Хотел бы прокатиться на лыжах с Путиным. Даже просто поиграть в хоккей в команде с ним – уже счастье»

Александр Легков хочет пригласить Владимира Путина покататься на лыжах.

– Президент России Путин часто играет в хоккей. Не было желания пригласить его в лыжи?

– Мы на финишной прямой. Надеюсь, у нас когда-нибудь получится пригласить Владимира Владимировича на гонку или другие мероприятия, например, фестиваль лыжного спорта, где в моменте на трассе будет 46 олимпийских медалей, из которых 16 золотых.

Если бы у меня была возможность, то не напрямую, а через кого-то, пригласил бы Путина с огромным удовольствием. Надеюсь, маленькая частичка того, что президент с нами, будет присутствовать.

Делаю все, чтобы это произошло, а дальше поживем – увидим. Мечтать полезно. Так что ждем Владимира Владимировича с огромным удовольствием на наших мероприятиях. Для нас это будет счастье.

– Хотели бы с ним прокатиться?

– Конечно, и в хоккей бы хотел, и на лыжах тоже хотел бы прокатиться с Путиным. Понимаю, что на лыжах я бы показал себя лучше, чем в хоккее.

Даже просто поиграть в команде с ним – уже счастье. А на лыжах я бы точно чему-то его научил, – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014.

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