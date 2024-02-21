Александр Легков: «Хотел бы прокатиться на лыжах с Путиным. Даже просто поиграть в хоккей в команде с ним – уже счастье»

Теги лыжные гонки Александр Легков Владимир Путин Политика Лыжи

Александр Легков хочет пригласить Владимира Путина покататься на лыжах.

– Президент России Путин часто играет в хоккей. Не было желания пригласить его в лыжи?

– Мы на финишной прямой. Надеюсь, у нас когда-нибудь получится пригласить Владимира Владимировича на гонку Легкова или другие мероприятия, например, фестиваль лыжного спорта, где в моменте на трассе будет 46 олимпийских медалей, из которых 16 золотых.

Если бы у меня была возможность, то не напрямую, а через кого-то, пригласил бы Путина с огромным удовольствием. Надеюсь, маленькая частичка того, что президент с нами, будет присутствовать.

Делаю все, чтобы это произошло, а дальше поживем – увидим. Мечтать полезно. Так что ждем Владимира Владимировича с огромным удовольствием на наших мероприятиях. Для нас это будет счастье.

– Хотели бы с ним прокатиться?

– Конечно, и в хоккей бы хотел, и на лыжах тоже хотел бы прокатиться с Путиным. Понимаю, что на лыжах я бы показал себя лучше, чем в хоккее.

Даже просто поиграть в команде с ним – уже счастье. А на лыжах я бы точно чему-то его научил, – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014. 

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50 комментариев
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Какое же разное у всех людей представление о счастье.
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"Для нас это будет счастье...". "Недаром я пою хвалу Творцу: такие сочинил он организмы, что в душу могут нужному лицу втереться через дырочку для клизмы". (И. Губерман, поэт).
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Вот это уже пик "патриотического запоя"...тьфу...идолизация Сталина уже отдыхает...тьфу еще раз...
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да уж, вот такие нынче мечты, такое вот счастье
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А уж если позволят вынести чемоданчик, после того как он сделает "дела" то можно будет считать, что жизнь абсолютно удалась
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Да просто жить с ним на одной планете- уже счастье!
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"Но понимаю, что эти мечты недостижимы, поэтому хотел бы просто целовать его сапоги", - добавил лыжник.
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Ответ александр красноярский
Комментарий скрыт
🤡
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Ответ Oleg Olegov
Да просто жить с ним на одной планете- уже счастье!
Безусловно. Главное, чтобы не одновременно.
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их там всех вяльбе покусала)
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Саша, можно просто вылизать ему - необязательно тратить время на лыжи
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Как мало надо человеку для счастья
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Саня , если ты реально восхищаешься и поддерживаешь это твоё личное дело. Но стоп-слово создано чтоб за грани не переходить то).
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Ответ Замкнул в пустые
Комментарий удален модератором
Забавно считать, что Сталин в свое время "проредил" тех, кто именно тебе сейчас не нравится... ну-ну)
+5
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Что для счастья надо, был бы Путин рядом. Да, Саша,удивил.
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Самое неприятное во всей этой ситуации это то, что герои твоей юности и детства, такие как Легков и Вяльбе, оборачиваются банальными лизоблюдами.
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У меня собака меньше облизывается при виде моего ужина, чем тут Легков
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Лайфхак. Письмо под ёлку.
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Ответ Savarona25
"Для нас это будет счастье...". "Недаром я пою хвалу Творцу: такие сочинил он организмы, что в душу могут нужному лицу втереться через дырочку для клизмы". (И. Губерман, поэт).
Такие , через шприц залезут...
+4
-1
+3
Парня в горы тяни - рискни!
Не бросай одного его,
Пусть он в связке в одной с тобой -
Там поймешь, кто такой.
(с)
+3
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а если дадут лизнуть солнцеликого то от этого счастья можно даже умереть)
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Редкий судак
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Ответ Dorokhov Misha
Владимир Владимирович, вы по духу — победитель. Хочу пожелать вам крепкого здоровья. Чтобы господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удач
не опознали цитату, минусуют )
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Ну там ясно усё - Легков легко отстал бы на круг.
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"Если бы у меня была возможность, то не напрямую, а через кого-то, пригласил бы Путина с огромным удовольствием. Надеюсь, маленькая частичка того, что президент с нами, будет присутствовать."😨
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Легков всегда отличался топорностью своих высказываний, но тут особенно отличился((
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Что такое счастье? Ха, ну это когда Легков катается с Путиным, ясное дело)))
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И такое бывает. Сколько людей, столько и Счастий:)))
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🤦‍♂️
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Поиграть в одной команде с ним...
Чего захотел, тут очередь стоит чтобы почистить ему ботинки языком.
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До Фетисова Легкову далеко, но старается.
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