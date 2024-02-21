Муравьева и Гуменник выступят на Кубке Первого канала по итогам голосования болельщиков. За всех спортсменов было отдано более 530 тысяч голосов
Болельщики выбрали участников Кубка Первого канала по фигурному катанию.
Голосование, по итогам которого добирают участников турнира, проходило в телеграм-канале «Фигурное катание на Первом».
За спортсменов в трех видах было отдано более 530 000 голосов.
Победу среди мужчин одержал Петр Гуменник (94 425 голосов, 47%), среди женщин – Софья Муравьева (41 188 голосов, 33%).
В танцах на льду победили Екатерина Миронова и Евгений Устенко (76 368 голосов, 37%).
Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 3 марта.
А вообще голосование цирк. Столько накруток, а Первый будто не видит. Продолжают болельщиков за дураков держать.
За такие накрутки надо наказывать, это еще с прошлого года было понятно, когда Маркуша победил в голосовании зрителей, не успев представить даже своего номера про Кермита.
Первый же такой крутой канал, а голосование норм не могли сделать?
Все проголосовали за медалистов ЧР потому что понимали, что те должны были пройти по умолчанию.
ППЦ
А болельщиков решили первыми спросить
Тем более что в телеге это легче делать.