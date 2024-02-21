Муравьева и Гуменник выступят на Кубке Первого канала по итогам голосования болельщиков. За всех спортсменов было отдано более 530 тысяч голосов

Теги сборная России танцы на льду мужское катание женское катание Петр Гуменник Екатерина Миронова Евгений Устенко Софья Муравьева Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Болельщики выбрали участников Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Голосование, по итогам которого добирают участников турнира, проходило в телеграм-канале «Фигурное катание на Первом».

За спортсменов в трех видах было отдано более 530 000 голосов. 

Победу среди мужчин одержал Петр Гуменник (94 425 голосов, 47%), среди женщин – Софья Муравьева (41 188 голосов, 33%).

В танцах на льду победили Екатерина Миронова и Евгений Устенко (76 368 голосов, 37%). 

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 3 марта. 

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80 комментариев
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Ну хорошо, что хоть в последний момент Петя вырвал победу у ботов Игнатова.
А вообще голосование цирк. Столько накруток, а Первый будто не видит. Продолжают болельщиков за дураков держать.
+48
-6
+42
Странно. Горелкины шли первыми с большим отрывом.
+42
-1
+41
Фаны Трусовой внезапно резко полюбили Макара, накручивали-накручивали Игнатову голоса, старались-старались, но недостарались.
За такие накрутки надо наказывать, это еще с прошлого года было понятно, когда Маркуша победил в голосовании зрителей, не успев представить даже своего номера про Кермита.
+41
-10
+31
Глупо и странно что первыми выбирали болельщики, а не федра. Совершенно бессмысленным тогда становится всё голосование
+28
0
+28
Странно, что призерам ЧР пришлось отбираться через зрительское голосование, причем с ожидаемым отрывом. Зачем опять юниоров привлекать, у них же был свой юниорский турнир. Дали бы возможность второму эшелону взрослых фигуристов проявить себя, опять смотреть на это «избиение младенцев».
+29
-4
+25
Битва ботов получилась. Гуменник и Муравьёва в честном голосовании и так победили бы, но уверена, что и за них кто-то накрутил, чтобы обогнать это безумие. В итоге получается обидно за тех, за кого не накручивали, потому что цифры на общем фоне совсем незначительные
+25
-2
+23
Какой смысл в голосовании, если была везде накрутка
Первый же такой крутой канал, а голосование норм не могли сделать?
+20
0
+20
В танцах должны были ЛГ выиграть
+19
-2
+17
Голосование показало, что правила отбора изначально абсурдны. Надо было брать, как на прыжковом, обе тройки, а в случае пересечений - дальше уже по дополнительному правилу. На прыжковом был приоритет результатов прыжкового, тут - общий рейтинг за два старта.

Все проголосовали за медалистов ЧР потому что понимали, что те должны были пройти по умолчанию.
+14
0
+14
Ответ Мороженко
В танцах должны были ЛГ выиграть
Так и было в начале. Мура лидировала с 85 процентами, Петя с большим отрывом и ЛГ. Потом начались накрутки
+20
-6
+14
Споры, теории заговоров, накрутки, оскорбления, рассыпанный попкорн - вот такая картина в комментариях в телеграме под голосованием выбора одиночника
+13
0
+13
Ответ Дудабот Уно
Странно. Горелкины шли первыми с большим отрывом.
Накрутка(
+17
-4
+13
Жуткая процедура отбора. Позорное голосование в чате. Стало стыдно самим объявлять Игнатова победителем, за ночь Гуменнику добавили) А вот с танцами остался кринж с накрутками
+14
-3
+11
Ответ King_bez_ice
Какой смысл в голосовании, если была везде накрутка Первый же такой крутой канал, а голосование норм не могли сделать?
В «рисовании голосов» первый канал, по традиции, не видит ничего плохого)
+11
0
+11
Накрутки за Агаеву от азербайджанцев это была жесть) каждую ночь тысячи в час прибавлялись.
+17
-7
+10
Ответ Matilda17
Странно, что призерам ЧР пришлось отбираться через зрительское голосование, причем с ожидаемым отрывом. Зачем опять юниоров привлекать, у них же был свой юниорский турнир. Дали бы возможность второму эшелону взрослых фигуристов проявить себя, опять смотреть на это «избиение младенцев».
Наверное точнее - избиение младенцами)))
+9
0
+9
Накрутка в танцах это какой то цирк
+9
0
+9
Ответ Дудабот Уно
Странно. Горелкины шли первыми с большим отрывом.
Да, в моменте накрутили- как вырвались в лидеры МУ вообще не ясно, они далеко по голосам были. Лидерами шли ЛН, ШД, Ждановы. Остальные-с копейками.
ППЦ
+10
-3
+7
Сервисы накруток, наверно, за эти несколько дней выполнили свою месячную норму по заработку. Особенно комично выглядит голоса за Миронова с Устенко, надеюсь, увидим этот легион их болельщиков на трибунах в Питере.
+8
-1
+7
Ответ Прекрасная фурия
Победили сильнейшие. Полет нормальный.
Так то Леонтьева и Горелкин более впечатляющие результаты показывали в сезоне, но МУ самобытная пара, их интересно смотреть. Надеюсь Федерация все таки выберет ЛГ.
+7
0
+7
Я думал, они по решению федры будут.
А болельщиков решили первыми спросить
+8
-1
+7
Ответ Matilda17
Странно, что призерам ЧР пришлось отбираться через зрительское голосование, причем с ожидаемым отрывом. Зачем опять юниоров привлекать, у них же был свой юниорский турнир. Дали бы возможность второму эшелону взрослых фигуристов проявить себя, опять смотреть на это «избиение младенцев».
Так эти призеры еле ноги унесли от бешеных накруток
+12
-6
+6
Ну тут все заслуженно,но на мой взгляд их ФФКР должна была включить в состав !
+9
-3
+6
Ответ tanya_1111
Как бы вы вообще без Трусовой жили бы интересно.
Почему? С Трусовой прекрасно, она уникальный спортсмен, вопросы только к вам, ее фанатам.
+12
-6
+6
Ответ Дудабот Уно
Странно. Горелкины шли первыми с большим отрывом.
Горелкиных думаю федра и так возьмет, будет очень странно если нет.
+8
-2
+6
Ура, Мура и Гуменник!
+6
0
+6
Ответ Оз
Ну хорошо, что хоть в последний момент Петя вырвал победу у ботов Игнатова. А вообще голосование цирк. Столько накруток, а Первый будто не видит. Продолжают болельщиков за дураков держать.
Ну, Первому не впервой работать с накрутками🤓
+6
0
+6
Ответ Oleandra
Балласт.. особенно танц. пара..
У вас все хорошо?
+7
-2
+5
Мощно накрутили.
Тем более что в телеге это легче делать.
+5
0
+5
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
А я в глубокой печали, что не будет Ждановой-Бабаева-Смирнова, у них единственных ТАНЦЫ, а не вечные страдания с извиваниями
Классные у них танцы, зажигательные, необычные. Смотрю на них с удовольствием, тоже посмотрела бы еще.))
+4
0
+4
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