Муравьева и Гуменник выступят на Кубке Первого канала по итогам голосования болельщиков. За всех спортсменов было отдано более 530 тысяч голосов

Болельщики выбрали участников Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Голосование, по итогам которого добирают участников турнира, проходило в телеграм-канале «Фигурное катание на Первом».

За спортсменов в трех видах было отдано более 530 000 голосов.

Победу среди мужчин одержал Петр Гуменник (94 425 голосов, 47%), среди женщин – Софья Муравьева (41 188 голосов, 33%).

В танцах на льду победили Екатерина Миронова и Евгений Устенко (76 368 голосов, 37%).

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 3 марта.