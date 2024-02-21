Дмитрий Песков: «Конечно, президент поддерживает Валиеву»

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поддерживает Камилу Валиеву.

Фигуристка посетила церемонию открытия фиджитал-турнира «Игры Будущего», которая прошла сегодня в Казани. Валиева заняла место на трибунах рядом с президентом России Владимиром Путиным.

«Она один из послов Игр фиджитал. И, конечно, президент ее поддерживает», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Валиева посетила церемонию открытия «Игр Будущего» в Казани. Фигуристка сидела рядом с Путиным