Дмитрий Песков: «Конечно, президент поддерживает Валиеву»

Теги сборная России Владимир Путин женское катание Дмитрий Песков Камила Валиева Игры Будущего Фигурное катание

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поддерживает Камилу Валиеву.

Фигуристка посетила церемонию открытия фиджитал-турнира «Игры Будущего», которая прошла сегодня в Казани. Валиева заняла место на трибунах рядом с президентом России Владимиром Путиным.

«Она один из послов Игр фиджитал. И, конечно, президент ее поддерживает», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Валиева посетила церемонию открытия «Игр Будущего» в Казани. Фигуристка сидела рядом с Путиным

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97 комментариев
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А кто не поддерживает и считает ее допингисткой, тот иноагент и экстремист.
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Посол игр без допинговых ограничений
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Бедная Кабаева, никаких нервов не хватит!
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Единственный вопрос на который Песков может ответить что-то кроме: «Не знаю», «Не в моей компетенции», или «В Кремле об этом не думают». Зато самый важный.
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Теперь ффкр выскажется?
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Сначала он её поддержит, потом она его. Понимаем
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ну мы заметили по судам, по адвокатским командам, как наше начальство поддержало Валиеву. с такими поддерживающими врагов не нужно
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За что поддерживает?
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Прямо бы уже говорил, что после Сочи поддерживает допинг.
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Вместе будут таблетки есть.
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Ответ Назар Игорь
Почему президент не воспользовался своим неограниченным влиянием на все мировые события и не защитил Валиеву от мракобесов западного гнилого мира?
Вероятно, это не входило в планы.
Более того, прямо противоречило им.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Этой патологии уже хрен знает сколько лет.
Камила лишь очередная глава.
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"Игр фиджитал"
Какое скрепное православное название). Геймс фиджитал было бы ещё скрепнее.
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Ну хоть насчет этого Песков в курсе. А то обычно, будто с луны свалился.
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Последний гвоздь в крышку гроба отечественного спорта. Что.вы.делаете.
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И сразу стало понятно, что никакого продолжения спортивной карьеры у Камилы не будет. Жаль.
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Я полагаю, как приличный мужчина, он принёс ребёнку коробочку пирожных.
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Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий скрыт
Там может выступить Валиева
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Ответ marlensky
Много пустых слов. Лучше найдите Ками каток, построенный не из госсредств и владелец которого коммерческая организация без участия госструктур. Было бы больше пользы для человека от вас, чинуш.
Зачем ей каток, скорее ей самой это уже не нужно. После таких мероприятий не видать ей международки, и сама не спешит тренироваться. Она может и на гос.льду, только платно
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Т.Е. употребление допинга? 😏
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Почему президент не воспользовался своим неограниченным влиянием на все мировые события и не защитил Валиеву от мракобесов западного гнилого мира?
+14
-6
+8
И Промеса.
+10
-2
+8
Ответ marlensky
Много пустых слов. Лучше найдите Ками каток, построенный не из госсредств и владелец которого коммерческая организация без участия госструктур. Было бы больше пользы для человека от вас, чинуш.
Зачем? Кому она нужна?
+16
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+8
Ответ marlensky
Много пустых слов. Лучше найдите Ками каток, построенный не из госсредств и владелец которого коммерческая организация без участия госструктур. Было бы больше пользы для человека от вас, чинуш.
Еще что сделать? Какая наглость. Может лучше Марка, Вику, Никиту, Настю и Сашу поддержать? Они вообще ни при делах, а остались без золота, так и бронза еще под вопросом.
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Ну вот ради таких важнейших политических комментариев и нужна должность пресс-секретаря президента.
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С ума сойти.
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Разумеется.
Спортивной карьерой пожертвовали - надо компенсировать другой поддержкой.
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Какой же нескрываемый тактический ход. Тема жертвы Запада, поддержка этой жертвы и борьба со всеми «унижающими нас странами». Можно и в предвыборную кампанию включить пример с Валиевой. Вон сколько ее поддерживающих бросятся голосовать.
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Переход с гимнастики на фигурное катание?
+8
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Как известно во всем виноват дед.
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