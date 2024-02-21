Владимир Путин: «Россия была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов»

Теги Владимир Путин Игры Будущего Фигурное катание

Владимир Путин заявил, что Россия остается одной из ведущих спортивных держав.

Сегодня в Казани проходит церемония открытия фиджитал-турнира «Игры Будущего», который состоится с 21 февраля по 3 марта.

«Закономерно, что идея объединить классический и киберспорт была рождена в России. Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов», – сказал президент РФ.

«Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. «Игры Будущего» – наш дар мировой спортивной семье», – отметил Путин.

«Игры Будущего» – это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Уверен, на площадках Игр будет царить подлинный спорт. Виртуозное мастерство, упорство, волю к победе предстоит проявить двум тысячам спортсменов из более чем сотни стран мира.

И нет сомнения, что состязания лучших из лучших станут исключительно захватывающим событием и покорят сердца зрителей, откроют нам новые яркие звезды», – добавил глава государства.

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98 комментариев
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Смотришь чемпионаты мира 90ых годов с нашим участием и олимпиады, это видимо были Игры Прошлого нашего....
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Ответ Russ Ivan
Комментарий скрыт
Ох уж эти выпускники вышки. Другой разговор, Петровичи с завода, вроде тебя, они-то все в жизни понимают, и расскажут, как все на самом деле.
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Ну, офлайновый спорт в стране я уже почти уничтожил, с онлайновым разберусь быстрее, - добавил старец
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И поэтому мы проведём кубок мира по нардам среди курсантов ЧВК Вагнер - подытожил Владимир Владимирович.
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Уже почти "Голодные игры"
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Только с политиками не везёт
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Конечно, была и остается... Но только теперь сама с собой наедине остается. И, судя по всему, надолго. За это - спасибо тебе, дорогой товарищ.
+17
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+12
"из более чем сотни стран мира"
Тут на самом деле опечатка, видимо, в президентской речи. На самом деле "из более чем тысячи стран мира".
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
На 1 можно перемотать трансляцию и глянуть парад всех стран участниц, 107 если что
+22
-12
+10
Ответ александр красноярский
Комментарий удален модератором
Доллар по 100 - это поднял экономику ?
+9
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Одна такая допинговая звезда стояла на открытии рядом с вами, президент 👎 И после этой поддержки на госуровне мы ждём к себе хорошего отношения международных спортивных организвций?
Какая же стыдобища 🤦‍♀️ У нас нет олимпийских чемпионов без скандальной истории? Кринжатина высочайшего уровня 😱🤭
+10
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+8
Чтобы оставаться великой державой в спорте нужно чтобы спортсмены участвовали в международных стартах. А как раз этой возможности Путин их и лишил. Но конечно он может и дальше громкие речи толкать, ведь никто в РФ ему ничего сказать не может.
+8
0
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Ответ strelok16
И? Это уже история, первые игры подобного формата, много стран, классная организация, впрочем как всегда это бывает у нас, почему вы ищете во всем негатив? А про уровень говорить до игр, ну ясно короче)
Игры дружок уже идут и мексиканские хоккеистов показывали, так что выводы уже можно первоначальные делать. Потом сравнивать не с чем, это типа соревнований по прыжкам в мешках, можно судить только по способности нации прыгать.
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А потом выяснится, что русским киберспортсменам дедушка случайно в пирожные читы положил. И мы даже знаем, какой именно дедушка...
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А также родиной слонов. В ледниковую эпоху, понятно, теперь-то слона у нас редко встретишь.
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0
+6
Как он соскучился по международным понтам. Даже на какой то фююджинтель( даже русское название не могли придумать) турнир приехал.
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Ответ Александр Сачков
В чем выражается уничтожение? Чемпионаты идут, в международных соревнованиях, согласен, участвуем далеко не во всех, но называть это уничтожением я бы не стал. Да и уничтожить пытается не он, а те, кто нас дисквалифицирует.
А вы посмотрите спортивные результаты различных федераций спортивных в РФ в последние 10 лет и сравните их с десятилетием до этого. Обнаружите, что и без дисквалификаций страна из лидеров совокупно отвалилась в середняки. Как самый яркий пример, возьмите лёгкую атлетику - по ней и дисциплин много и траектория падения видна прекрасно.
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Элефант, рашен элефант
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Опять про прошлое.
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В Салехарде он не хочет турнир провести ... ((
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Ответ strelok16
На 1 можно перемотать трансляцию и глянуть парад всех стран участниц, 107 если что
107 лучших стран мира. А остальные 99 им завидуют.
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Ответ александр красноярский
Конституция меня не пугает , коррупция самая низкая в мире , рост экономики , уровня жизни , отсутствие безработици . Сейчас самое лучшее время у России , страна очищается от грязи и предателей .
Тут на днях девушку забрали в отделение, потому что у нее на футболке был изображён персонаж из телесериала "Офис". Кто ее принимал подумали что на ней изображен Навальный. Не страшно жить в такой стране?
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+3
Ответ Nuteruoli
Комментарий удален модератором
Total War или Тотал Вор, кому как больше нравится
+3
0
+3
Не поспоришь, у нас столько всяких видов спорта,на вполне серьезном уровне, мало где так...тут немного смотрел гандбол женский, был удивлён, скоростями, эмоциями и полным современным стадионом
+6
-3
+3
Ответ Lisic
Комментарий удален модератором
А из-за спины выглядывает Адольф и предлагает вступить в клуб по интересам.
+4
-1
+3
Спасибо дедушке Путину на нашу счастливую жизнь!
+8
-5
+3
Было бы странным, если бы страна перестала быть Родиной для рожденных в ней, а данный факт подаётся как достижение...
+2
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+2
Речи прям как из какого-то фильма про очень плохое будущее.
+3
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+2
Читаю я комменты местных завсегдатаев. Особенно залайканные и остро осознаю: не зря вам фан-айди внедрили:-)
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0
+2
Ответ Сергей
Элефант, рашен элефант
Из зе бест френд оф финниш элефант. Андерстэнд?
+2
0
+2
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