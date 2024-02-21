Владимир Путин: «Россия была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов»
Владимир Путин заявил, что Россия остается одной из ведущих спортивных держав.
Сегодня в Казани проходит церемония открытия фиджитал-турнира «Игры Будущего», который состоится с 21 февраля по 3 марта.
«Закономерно, что идея объединить классический и киберспорт была рождена в России. Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов», – сказал президент РФ.
«Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. «Игры Будущего» – наш дар мировой спортивной семье», – отметил Путин.
«Игры Будущего» – это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Уверен, на площадках Игр будет царить подлинный спорт. Виртуозное мастерство, упорство, волю к победе предстоит проявить двум тысячам спортсменов из более чем сотни стран мира.
И нет сомнения, что состязания лучших из лучших станут исключительно захватывающим событием и покорят сердца зрителей, откроют нам новые яркие звезды», – добавил глава государства.
Тут на самом деле опечатка, видимо, в президентской речи. На самом деле "из более чем тысячи стран мира".
Какая же стыдобища 🤦♀️ У нас нет олимпийских чемпионов без скандальной истории? Кринжатина высочайшего уровня 😱🤭