  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Де Дзерби об уходе Рабьо после драки с Роу: «Это пошло на пользу «Марселю». Клуб решил обойтись без Адриена, который не захотел сделать шаг назад»
0

Де Дзерби об уходе Рабьо после драки с Роу: «Это пошло на пользу «Марселю». Клуб решил обойтись без Адриена, который не захотел сделать шаг назад»

Роберто Де Дзерби заявил, что «Марселю» не навредил уход Адриена Рабьо.

Напомним, французский клуб выставил на трансфер Рабьо и Джонатана Роу после потасовки в раздевалке команды на фоне поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре сезона Лиги 1. Впоследствии англичанин перешел в «Болонью», француз оказался в «Милане». 

«Это пошло нам на пользу.

Клуб решил обойтись без Рабьо, который не захотел сделать шаг назад», – заявил главный тренер «Марселя».

Роберто Де Дзерби: «Окружение Рабьо допустило ошибку – посмотрите на их слова, так разрывают отношения. Было бы хорошо раскаяться, и все бы вернулось на круги своя»

Рабьо о трансфере из «Марселя» после драки с Роу: «Печальный конец: есть непонимание и своего рода предательство. Я не жестокий человек и не хочу, чтобы люди лгали обо мне»

Как вам дерби?20115 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoМарсель
logoлига 1 Франция
logoАдриен Рабьо
logoсерия А Италия
logoРоберто Де Дзерби
logoМилан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рабьо попрощался с фанатами «Марселя»: «С первого дня вы приняли меня, несмотря на мое прошлое в «ПСЖ». Было удовольствием защищать цвета «Олимпика»
210 сентября, 20:38
Де Дзерби о Рабьо: «Есть шанс, что все вернется на круги своя. Адриен – хороший человек, говорящие об экономической составляющей лгут, я готов на все, чтобы решить проблему»
1224 августа, 08:16
Де Дзерби о конфликте в «Марселе»: «Все пошло наперекосяк из-за окружения Рабьо. Мама Адриена сказала о втором шансе Гринвуду – безумие. Есть личная жизнь, а есть драка на работе»
2922 августа, 13:07
Де Дзерби о драке в «Марселе»: «Я сам вырос на улице, но впервые вижу такое. Что должен сделать работодатель, если сотрудники бьют друг друга как в пабе? Нападки мамы Рабьо раздражают»
8222 августа, 12:04
Мама Рабьо о боссах «Марселя»: «Они не на своем месте, их поглотила собственная гордыня. Решения из ниоткуда дестабилизируют команду»
2421 августа, 21:18
Главные новости
«35 тысяч рублей без жилья – максимум у знакомых во Второй лиге. Продавец «Пятерочки» получает больше, для Москвы смешно! Игроки неплохие, условия – ужас». Хавбек «Санкт-Паули III» о зарплатах
1113 минут назад
Садулаев на вопрос о том, реально ли России выиграть Евро: «Все возможно в этом мире. У нас очень сильная команда, есть ребята, играющие в Европе»
417 минут назад
Жерсон несчастлив в «Зените» и хочет уйти. «Палмейрас» общается с ним, петербуржцы хотят 25 млн евро за хавбека (Gazeta Esportiva)
3427 минут назад
Мастантуоно о тату с датой финала ЧМ-2022: «Это память о тернистом пути Месси до титула. Это лучшее, что могло случиться с нами. Всегда им восхищался»
4144 минуты назадФото
Тухель о 13-м месте Кейна на «Золотом мяче»: «Мне не особо нравятся индивидуальные награды в командных видах спорта. Но Харри точно должен был занять место выше»
1057 минут назад
«В Москве выходишь за МКАД, и наступает мрак. А в Германии везде красиво, все чисто, но немецкая точность – миф». Хавбек «Санкт-Паули III» Кагерманов о странах
92сегодня, 09:15
Инфлюенсер Фонсека рассталась с Винисиусом – он переписывался с другой. Вингер «Реала» извинился перед Вирджинией: «Я разочаровал невероятную женщину. Хочу начать все заново»
29сегодня, 09:08Фото
Главные герои топовых сборных в 21 веке – кто они? Месси, Криштиану и другие
сегодня, 09:00Видео
Мостовой хочет тренировать: «Хочется быть нужным нашему футболу. Предложений пока нет, никто не звонил. Позовут – пойду»
47сегодня, 08:44
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды в гостях у Мальты, Беларусь принимает Данию, Чехия против Хорватии
4сегодня, 08:24
Ко всем новостям
Последние новости
Бабаев о лимите: «Хочется найти компромиссный вариант. Нужен комплекс мер для защиты интересов российских игроков, а не только количественное ограничение»
429 минут назад
Сборная России посетила музей-панораму «Сталинградская битва» перед матчем с Ираном в Волгограде
147 минут назад
Генсек РФС Митрофанов о сборной: «У нас отличное поколение новых игроков. Инфраструктура, условия, турниры, качество подготовки тренеров сейчас очень важны»
11сегодня, 09:19
Педро о Дугласе в сборной Бразилии: «Повторный вызов – самый искренний ответ на вопрос, понравился ли он тренерскому штабу. Теперь люди говорят, что он потрясающий защитник»
2сегодня, 09:09
«Орландо» хочет подписать Ришарлисона летом. «Тоттенхэм» считает форварда ключевым игроком
2сегодня, 08:59
Суд рассмотрит иск Аршавина к Барановской об изменении размера алиментов 14 ноября
1сегодня, 08:43
«Овьедо» уволил Пауновича, с которым вернулся в Ла Лигу. Клуб идет 17-м в чемпионате Испании
1сегодня, 08:34
Садулаев об «Ахмате»: «Черчесов сразу сказал, что мы выиграем у «Зенита». Он умеет найти правильные слова, после которых хочешь побеждать. Может и голос повысить»
4сегодня, 08:33
Апелляция «Вильярреала» на удаление Моуриньо в матче с «Реалом» отклонена. Защитник не сыграет с «Бетисом»
1сегодня, 08:22
Тренер «Бока Хуниорс» Руссо умер в 69 лет. У него был рак простаты
2сегодня, 08:12