Де Дзерби об уходе Рабьо после драки с Роу: «Это пошло на пользу «Марселю». Клуб решил обойтись без Адриена, который не захотел сделать шаг назад»
Роберто Де Дзерби заявил, что «Марселю» не навредил уход Адриена Рабьо.
Напомним, французский клуб выставил на трансфер Рабьо и Джонатана Роу после потасовки в раздевалке команды на фоне поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре сезона Лиги 1. Впоследствии англичанин перешел в «Болонью», француз оказался в «Милане».
«Это пошло нам на пользу.
Клуб решил обойтись без Рабьо, который не захотел сделать шаг назад», – заявил главный тренер «Марселя».
Роберто Де Дзерби: «Окружение Рабьо допустило ошибку – посмотрите на их слова, так разрывают отношения. Было бы хорошо раскаяться, и все бы вернулось на круги своя»
Рабьо о трансфере из «Марселя» после драки с Роу: «Печальный конец: есть непонимание и своего рода предательство. Я не жестокий человек и не хочу, чтобы люди лгали обо мне»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
