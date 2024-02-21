Алонсо – главный кандидат на замену Тухелю в «Баварии». Назначение Зидана в клубе тоже обсуждали

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия возможные трансферы Зинедин Зидан Томас Тухель Футбол

Хаби Алонсо и Зинедин Зидан – кандидаты на пост тренера «Баварии».

Сегодня мюнхенский клуб объявил, что летом Томас Тухель покинет пост главного тренера.

Как пишет Sky Sport Deutschland, тренер «Байера» Хаби Алонсо – главный кандидат на замену Тухелю. Также в «Баварии» обсуждали приглашение Зинедина Зидана, который нигде не работал после ухода из «Реала» в 2021 году. 

Тухель тренировал «Баварию» с марта 2023 года.

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57 комментариев
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Надеюсь в Ливерпуль перейдет.
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Логично. Хотя хотелось бы на Алонсо в Ливерпуле посмотреть
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Из Астон Мартина в Баварию - это конечно сильно
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Ответ Северный болельщик
Только лысые шарлатаны по списку!
Стас Черчесов уже собирает чемоданы.
+18
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+18
Впрочем ничего нового
+16
-5
+11
Ответ Zenith forever
Баварии нужно серьезно перетряхнуть состав. Поэтому Зидан не подходит, за ним никого нет. Вижу 2 варианта. Первый, пригласить Алонсо с несколькими игроками Байера. Второй, купить несколько бразильцев, то тогда нужно будет приглашать Семака :-)
начинается. кто-то выиграл чемпионат, кроме баварии? давайте его разрушим, заберем игроков и тренера. блин, так не хочется, чтобы Алонсо уходил, тем более-в Баварию
+12
-2
+10
Сезон Баварии может спасти только Юпп. Кстати недавно понял секрет успеха Хайнкеса, увидев дату его рождения.
+9
0
+9
Руководству Баварии походу стало скучно из-за стабильности десятых и в последние годы решили вернуть свои "голливудские" деньги )
+6
-1
+5
Только лысые шарлатаны по списку!
+5
-1
+4
3 бывшие будут летом драться за Алонсо.))
+4
0
+4
Ответ Жаргал Шадапов
Логичнее было Флика назначить
"Логичнее" - это для фанов Ливерпуля, потому что трудно будет конкурировать с Баварией за Алонсо.
Если бы Баварии не нужен был тренер, то Алонсо на 99% стал бы летом тренером Ливерпуля. А теперь шансы 50/50.
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Ответ Отец Абду
Ожидание: Хаби Алонсо, Зидан Реальность: Тухель выигрывает ЛЧ, и Бавария обратно продлевает контракт с ним
ты сам в это веришь?
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Ответ Дмитрий Рабко
Стас Черчесов уже собирает чемоданы.
Черчессов готов тогда Байер принять
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Ответ Рашпель793
Руководству Баварии походу стало скучно из-за стабильности десятых и в последние годы решили вернуть свои "голливудские" деньги )
не добавить, не отнять. старые добрые возвращаются
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Ответ Aleksey Yashin
Логично. Хотя хотелось бы на Алонсо в Ливерпуле посмотреть
Логичнее было Флика назначить
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Ответ Царь во дворца!
Сколько раз Бавария и Ливерпуль играли в финале ЛЧ за последние 7 лет? Вот и ответ на твой вопрос
Ты смотришь в прошлое, а надо смотреть в будущее.

Цикл Ливерпуля подходит к концу. Это очевидно. Лидеры постарели или ушли. Нынешняя кампания в АПЛ — последний танец. И то, потому что на Лигу Европы не надо отвлекаться особо.

Скорее всего, после Клоппа Ливерпуль ждет “жесткая посадка”. Не как МЮ после Фергюсона, но примерно, как Арсенал после Венгера. Смысл Алонсо туда идти? Денег в Ливерпуле никогда много не давали на трансферы. Любые трансферы в АПЛ — это всегда оверпрайс.

В Баварии Алонсо сможет:
а) без проблем зачесать 2-3 чемпионства подряд;
б) перестроить команду с меньшими усилиями;
в) больше шансов пошуметь в ЛЧ;
г) меньше шансов подорвать свою репутацию (“не справился в суперклубе”) и больше шансов после Баварии уйти уже в Мадрид или топ АПЛ.

Я не болельщик Баварии. Просто пытаюсь рассуждать логически.
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Бавария умеет убеждать , так что по моему мнению шансов заполучить Алонсо у них выше , чем у Ливерпуля . Но это блин так скучно ..... Там сразу ещё и пол Байера в Баварию перейдёт , Виртц , Фримпонг и т.д.
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Ответ vzi
С точки зрения борьбы за ЛЧ Бавария предпочтительней. Проще сделать перестройку состава. Проще чесать победы в национальном чемпионате. Больше сил на ЛЧ. В Ливерпуле нужно уходить в долгую перестройку (на 2-3 года), и не факт, что она будет успешной.
Сколько раз Бавария и Ливерпуль играли в финале ЛЧ за последние 7 лет? Вот и ответ на твой вопрос
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Ответ Zenith forever
Баварии нужно серьезно перетряхнуть состав. Поэтому Зидан не подходит, за ним никого нет. Вижу 2 варианта. Первый, пригласить Алонсо с несколькими игроками Байера. Второй, купить несколько бразильцев, то тогда нужно будет приглашать Семака :-)
А может сразу купить Байер, переименовать его в Баварию, а Баварию переименовать в БМВ ФК и продать арабам? /s
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Ответ Oleg Olegov
На трон села! На трон села! Царь во дворца! Царь во дворца! Ходи то, делай сюда! 😅
грац!
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Ответ Царь во дворца!
Алонсо предпочтет Ливерпуль, Бавария может не пыжится
С точки зрения борьбы за ЛЧ Бавария предпочтительней. Проще сделать перестройку состава. Проще чесать победы в национальном чемпионате. Больше сил на ЛЧ.
В Ливерпуле нужно уходить в долгую перестройку (на 2-3 года), и не факт, что она будет успешной.
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Ответ Zalupechkin
Бавария умеет убеждать , так что по моему мнению шансов заполучить Алонсо у них выше , чем у Ливерпуля . Но это блин так скучно ..... Там сразу ещё и пол Байера в Баварию перейдёт , Виртц , Фримпонг и т.д.
Бавария по другому и не умеет работать, тупо вычищает после каждого сезона все клубы бундеслиги
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Ответ добрый грек
Сезон Баварии может спасти только Юпп. Кстати недавно понял секрет успеха Хайнкеса, увидев дату его рождения.
Он обречён на победы
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Ответ добрый грек
Сезон Баварии может спасти только Юпп. Кстати недавно понял секрет успеха Хайнкеса, увидев дату его рождения.
Вы же добрый, дайте уже дедушке отдохнуть..
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Ответ сларк
Вот беда для Баварии. Клопп в отпуск на год, да и так вполне вероятно откажется возглавить Баварию из уважения к Дортмунду и из ожидания возглавить сборную Германии, в то время как Алонсо отдаёт предпочтение Ливерпулю, да и в случае победы с Байером в Бундеслиге и в кубке спортивного интереса у Хаби выигрывать немецкий чемпионат маловероятно что будет с заведомо сильным клубом во всех аспектах
На год даешь И.О тренера Сульшера (аля Финк ) а после уже Клоппа )
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Ответ & Co1366
Хорош про Зизу! Он ждёт приглашения в свой родной Марсель, тем более - Гаттузо выгнали- опять, блин!
Это был бы последний гвоздь в крышку его тренерской карьеры !
Любопытно бы было посмотреть , но Зидан уже разобрался что к чему и никогда и никого больше тренировать не будет )
Максимально попробует какую-то сборную
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Ответ v@mpir
3 бывшие будут летом драться за Алонсо.))
испанка пока с итальянцем, но позови она англичанка и немка вряд-ли составили бы ей конкуренцию)
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Ответ Бегис
испанка пока с итальянцем, но позови она англичанка и немка вряд-ли составили бы ей конкуренцию)
В данный момент наоборот, Бавария и Ливерпуль будут нуждаться в нём. Реал выиграет чемпионат и скорее всего дойдёт до полуфинала ЛЧ. Игра отличная. Купят на следующий сезон в каждую линию по игроку, отпустят Модрича и других кто не тянет – вот вам и монструозная команда. На месте Хаби, я бы выбрал Ливерпуль. В Баварии некомпетентное руководство и самые высокие требования. Чемпионат должен выигрываться по умолчанию и желательно ЛЧ. Ниже полуфинала – провал. Ливерпуль самое то. Можно творить. А Алонсо неплохой художник. Хотелось бы посмотреть.
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Ответ Yu123
ты сам в это веришь?
С никакущим Челси выиграл. И ПСЖ до финала дотащил - больше никто этого с парижанами повторить не смог.
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Ответ Aleksey Yashin
Логично. Хотя хотелось бы на Алонсо в Ливерпуле посмотреть
Не вижу логики. Бавария явно переживает кризис, проблемы с составом и качеством, клуб ждет глобальная перестройка. А фанаты и весь мир думает что Бавария должна брать все в Бундес лиге легко, и быть одним из претендентов на ЛЧ. То есть завышенные ожидания. Сравнить с Ливерпулем вообще большая разница. Будет глупостью идти в Баварию как по мне.
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