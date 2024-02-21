Алонсо – главный кандидат на замену Тухелю в «Баварии». Назначение Зидана в клубе тоже обсуждали

Хаби Алонсо и Зинедин Зидан – кандидаты на пост тренера «Баварии».

Сегодня мюнхенский клуб объявил, что летом покинет пост главного тренера.

Как пишет Sky Sport Deutschland, тренер « » – главный кандидат на замену Тухелю. Также в «Баварии» обсуждали приглашение , который нигде не работал после ухода из «Реала» в 2021 году.

Тухель тренировал «Баварию» с марта 2023 года.