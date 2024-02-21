Алонсо – главный кандидат на замену Тухелю в «Баварии». Назначение Зидана в клубе тоже обсуждали
Хаби Алонсо и Зинедин Зидан – кандидаты на пост тренера «Баварии».
Сегодня мюнхенский клуб объявил, что летом Томас Тухель покинет пост главного тренера.
Как пишет Sky Sport Deutschland, тренер «Байера» Хаби Алонсо – главный кандидат на замену Тухелю. Также в «Баварии» обсуждали приглашение Зинедина Зидана, который нигде не работал после ухода из «Реала» в 2021 году.
Тухель тренировал «Баварию» с марта 2023 года.
Если бы Баварии не нужен был тренер, то Алонсо на 99% стал бы летом тренером Ливерпуля. А теперь шансы 50/50.
Цикл Ливерпуля подходит к концу. Это очевидно. Лидеры постарели или ушли. Нынешняя кампания в АПЛ — последний танец. И то, потому что на Лигу Европы не надо отвлекаться особо.
Скорее всего, после Клоппа Ливерпуль ждет “жесткая посадка”. Не как МЮ после Фергюсона, но примерно, как Арсенал после Венгера. Смысл Алонсо туда идти? Денег в Ливерпуле никогда много не давали на трансферы. Любые трансферы в АПЛ — это всегда оверпрайс.
В Баварии Алонсо сможет:
а) без проблем зачесать 2-3 чемпионства подряд;
б) перестроить команду с меньшими усилиями;
в) больше шансов пошуметь в ЛЧ;
г) меньше шансов подорвать свою репутацию (“не справился в суперклубе”) и больше шансов после Баварии уйти уже в Мадрид или топ АПЛ.
Я не болельщик Баварии. Просто пытаюсь рассуждать логически.
В Ливерпуле нужно уходить в долгую перестройку (на 2-3 года), и не факт, что она будет успешной.
Любопытно бы было посмотреть , но Зидан уже разобрался что к чему и никогда и никого больше тренировать не будет )
Максимально попробует какую-то сборную