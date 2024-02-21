Мария Захарова: «Происходит развал олимпийского движения. Опоры в виде принципов подорваны и подточены, а где-то их вообще уже нет»

В МИД РФ высказались о развале олимпийского движения.

«Мне кажется, надо говорить не столько о персоналиях, сколько о том, что глобально происходит. А происходит буквально развал олимпийского движения – у этого есть очевидные признаки и доказательства.

Многие выдающиеся атлеты, тренеры, функционеры и политические деятели, конечно, понимают, что на протяжении истории мирового спорта политика так или иначе находилась рядом. Но существовали правила игры, которые нельзя нарушать.

Они касались неприкосновенности самого олимпийского движения. Неприкосновенности Олимпийской хартии, сохранения принципов, на которых выстраивались структуры олимпийского движения: федерации, судейство и так далее.

Еще раз: отдельные сюжеты существовали всегда. И многие о них знают, некоторые даже становились достоянием широкой общественности. Глобально олимпийское движение было всемирным достоянием.

Но, к сожалению, сейчас, на мой взгляд, мы видим не просто коррозию и не просто усталость металла – возможно, необратимый процесс, который ведет к полному обрушению олимпизма. Потому что опоры в виде принципов подорваны и подточены, а где-то их вообще уже нет», – сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.