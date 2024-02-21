Мария Захарова: «Происходит развал олимпийского движения. Опоры в виде принципов подорваны и подточены, а где-то их вообще уже нет»

Теги МОК Политика Мария Захарова Легкая атлетика

В МИД РФ высказались о развале олимпийского движения.

«Мне кажется, надо говорить не столько о персоналиях, сколько о том, что глобально происходит. А происходит буквально развал олимпийского движения – у этого есть очевидные признаки и доказательства.

Многие выдающиеся атлеты, тренеры, функционеры и политические деятели, конечно, понимают, что на протяжении истории мирового спорта политика так или иначе находилась рядом. Но существовали правила игры, которые нельзя нарушать.

Они касались неприкосновенности самого олимпийского движения. Неприкосновенности Олимпийской хартии, сохранения принципов, на которых выстраивались структуры олимпийского движения: федерации, судейство и так далее.

Еще раз: отдельные сюжеты существовали всегда. И многие о них знают, некоторые даже становились достоянием широкой общественности. Глобально олимпийское движение было всемирным достоянием.

Но, к сожалению, сейчас, на мой взгляд, мы видим не просто коррозию и не просто усталость металла – возможно, необратимый процесс, который ведет к полному обрушению олимпизма. Потому что опоры в виде принципов подорваны и подточены, а где-то их вообще уже нет», – сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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199 комментариев
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Может не надо было спортсменов допингом пичкать и нападать на соседнею страну?? И никакого развала бы не было!
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
да твое-то какое дело, кто где и что провел?
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в своей реальности, короче.
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Столько столетий разваливаются уже все эти Европы, Америки, МОКи, Олимпиады, да всё развалиться не могут. Вместо них сыпятся наши организации и наши страны(
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Ответ Любезный Коссутий
в своей реальности, короче.
Аргентинский дошел до адресата . И Легенда вошла в чат .
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С похмелья, как обычно?
+84
-15
+69
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
почему всегда ватных граждан России беспокоят Евромайданы, кризисы в США и загнивающий запад, а отсутствие газификации в 100км от Москвы нет? Патриот прежде всего должен любить свою страну, а наши патриоты любят жить в какахах и мечтать, чтобы какахи были везде
+77
-10
+67
Необратимый процесс развала личности имеет место быть у сильно выпивающей шмарии захаровой
+65
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+54
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
она твоей страны вообще никак не касается. это внутреннее дело каждой страны. сидит тут, жизни регулирует, кому что можно, а кому нельзя.
ты, иди, в Спартаке отрегулируй - у вас наркоторговец в составе играет.
+56
-9
+47
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Откуда у тебя такие подробные знания) Любимый телевизор?
+61
-17
+44
губит все-таки алкоголь, надо бросать
+54
-10
+44
Твой начальник луноликий объявил весь запад сатанистами и стоит камнем за идеи чистоты людской расы и выступает оплотом и последней надеждой человечества на спасение от поганых англосаксов и их ложных ценностей.
Чего же ты всё туда так рвёшься и комментируешь?
Создавай свои игры, весь мир точно подтянется, он же не хочет с сатанистами быть, а со спасителями.
+47
-10
+37
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Ты все таки говорящий телевизор, а не какой либо спец
+47
-12
+35
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
О целях майдана по телевизору рассказали, наверно. От первых лиц, так сказать.
Почему вы протестуете? Хотим с РФ воевать и на мясо пойти. Слово в слово
+42
-8
+34
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
На данный момент рейтинг-минус 6566.
Это какую дичь нужно нести?
+35
-3
+32
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Ты просто ватный дурачок с завышенной самооценкой
+35
-4
+31
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Ни Израиль, ни США, ни Британия, ни Франция не захватывали чужие территории и не вписывали их в свою конституцию
+34
-6
+28
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Ты просто мент на подсосе, получаешь грошики от таких же как и ты «компетентных» ментов, сказочник «компетентный» с Петровки 38))) Свою байду с лопаты будешь скармливать своим спиногрызам дома, «компетентный» ты наш!
+32
-8
+24
Ничего необычного, квасит вместе с Медведевым.
+29
-8
+21
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
на Россию всегда, что-то очень сильно влияет. но газа нет по прежнему. перед тем как указывать, кому и как жить, надо разобраться у себя под носом. я даже не говорю, о мосте через реку Лена. я говорю конкретно о Подмосковье.
+23
-3
+20
Ответ Crash_243
С похмелья, как обычно?
под аргентинской мукой похоже
+21
-2
+19
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Кто еще , кроме России и Беларуси видит крах олимпийского движения?
+24
-5
+19
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Не пались, мусор)))
+15
-2
+13
Ответ kenny_182
Твой начальник луноликий объявил весь запад сатанистами и стоит камнем за идеи чистоты людской расы и выступает оплотом и последней надеждой человечества на спасение от поганых англосаксов и их ложных ценностей. Чего же ты всё туда так рвёшься и комментируешь? Создавай свои игры, весь мир точно подтянется, он же не хочет с сатанистами быть, а со спасителями.
хоккеисты прям крик души написали, как хотят к сатанистам и геям. а через годик все подписавшиеся рванут искать счастье в НХЛ. Ибо там все разваливается, а вот у нас!!!!! Страна бравада
+14
-1
+13
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Чтобы понимать что хотят украинцы и белорусы, нужно поездить, а лучше пожить, в Финляндии, Прибалтике, Польше, Чехии. Финляндия и Прибалтика - бывшая Россия, Польша и Чехия - бывший соцлагерь. Вот они отстыковались от России, у них нет нефти и газа и других полезны ископамых и где они теперь..
+14
-2
+12
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Вау, а времена 17 века вспомнить не хотите? Техас был в 19 веке - это казус белли для 21 века?)
+15
-3
+12
Ответ Runaldos
Комментарий скрыт
И как вела себя агрессивно Украина???
+14
-2
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Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Никому нельзя
А если все с крыши будут прыгать, вы тоже прыгните?)
+13
-2
+11
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
"передать контроль над .... природными ресурсами под внешнее управление" А по Вашей версии они сейчас под чьим контролем? Или для Вас принципиально, что когда Вас "имеет" работодатель с паспортом РФ, то и потерпеть можно? И, скажите на милость, почему все контракты по добыче углеводородов в РФ идут по схеме добыл=твоё, а не по схеме добыча это услуга, а права собственности остаются за государством (госфондом), как в Норвегии?
+11
0
+11
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Если все начнут гадить в подъездах, вы тоже начнёте?) Если другим можно, почему Вам нельзя?)
+15
-4
+11
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