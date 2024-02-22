НХЛ. «Монреаль» принимает «Баффало», «Бостон» в гостях у «Эдмонтона», «Торонто» против «Аризоны», «Филадельфия» сыграет с «Чикаго»

Теги результаты матчей Филадельфия Баффало Монреаль Торонто Бостон Коламбус Чикаго Эдмонтон Анахайм Аризона НХЛ Хоккей

«Эдмонтон» примет «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Торонто» проведет гостевой матч с «Аризоной», «Филадельфия» – с «Чикаго», «Монреаль» сыграет с «Баффало», а «Анахайм» проведет матч против «Коламбуса».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Монреаль – Баффало 2:1 (2 период)
Дата проведения
22 февраля, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
1:0 – 12 Зекай (Савар, Руа)
1:1 – 24 Гиргенсонс (Далин, Йокихарью)
2:1 – 26 Страбл (Ньюхук, Руа)

 

Чикаго – Филадельфия 1:1 (перерыв)
Дата проведения
22 февраля, 03.30, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Сэнхайм (Фараби, Лоутон)
1:1 – 7 Блэкуэлл (Андерсон)

 

Анахайм – Коламбус
Дата проведения
22 февраля, 06.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Торонто
Дата проведения
22 февраля, 06.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Бостон
Дата проведения
22 февраля, 06.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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6 комментариев
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Пора бы Аризоне и выиграть для разнообразия.
+2
-1
+1
Бедарду 2+1, Конорку честные 0+0
+7
-7
0
Сегодня Мэттьюс у себя на Родине 50 оформит, это как пить дать
+5
-5
0
Ответ HCBV
Сегодня Мэттьюс у себя на Родине 50 оформит, это как пить дать
Хет-трик будет. Это же Аризона.
+1
-1
0
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