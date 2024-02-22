НХЛ. «Монреаль» принимает «Баффало», «Бостон» в гостях у «Эдмонтона», «Торонто» против «Аризоны», «Филадельфия» сыграет с «Чикаго»

«Эдмонтон» примет «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » проведет гостевой матч с «Аризоной», « » – с « », « » сыграет с «Баффало», а «Анахайм» проведет матч против « ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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