НХЛ. «Монреаль» принимает «Баффало», «Бостон» в гостях у «Эдмонтона», «Торонто» против «Аризоны», «Филадельфия» сыграет с «Чикаго»
«Эдмонтон» примет «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Торонто» проведет гостевой матч с «Аризоной», «Филадельфия» – с «Чикаго», «Монреаль» сыграет с «Баффало», а «Анахайм» проведет матч против «Коламбуса».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 февраля, 03.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 22 февраля, 03.30, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 22 февраля, 06.00, «Honda Center»
- Дата проведения
- 22 февраля, 06.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
- Дата проведения
- 22 февраля, 06.00, «Rogers Place»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.