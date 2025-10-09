Бабаев о лимите: «Хочется найти компромиссный вариант. Нужен комплекс мер для защиты интересов российских игроков, а не только количественное ограничение»

Роман Бабаев считает, что по вопросу лимита на легионеров необходим компромисс.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на иностранных игроков в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле». Сообщалось, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече представителей министерства и клубов Премьер-лиги.

«Слышал, что встреча представителей РПЛ с министром спорта должна состояться в октябре. Надеюсь, она будет, диалог очень важен.

Хочется найти компромиссный вариант. Нужно услышать все точки зрения и найти баланс. Мы знаем, что уже неоднократно использовались различные формулы лимита и не всегда это приводило к искомому результату.

Идеальный лимит? Должен быть комплекс мер, в том числе экономических, направленных на защиту интересов российских футболистов, а не только количественное ограничение», – сказал генеральный директор ЦСКА .

Бабаев об ужесточении лимита: «10+5 – чрезмерно. Я за эволюционный подход. Легионеры делают РПЛ и Кубок ярче, благотворно влияют на молодых россиян»