Апелляции «Реала» по карточкам Камавинга и Карвахаля отклонены. Они не сыграют с «Севильей»
Апелляции «Реала» по карточкам Эдуардо Камавинга и Даниэля Карвахаля отклонены.
Напомним, в матче с «Райо Вальекано» (1:1) в минувшее воскресенье Карвахаль получил 2 предупреждения за 2 минуты и был удален с поля, в связи с чем должен пропустить следующий матч Ла Лиги. Камавинга получил 5-ю желтую карточку в нынешнем сезоне чемпионата и также не сможет сыграть в следующем матче.
Как сообщает Diario Sport, Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил апелляцию «Реала» на желтые карточки обоих игроков, оставив дисквалификацию в силе.
Таким образом, Камавинга и Карвахаль пропустят матч с «Севильей» 25 февраля.
А за спрос денег не берут как говорится, рассмотрели отказали, ничего не теряешь. А если аппеляция сработала, ну круто)))
Надеюсь и без них смогут справиться с Севильей.
1 - В комитете, наверное, уже скучают по временам Негрейры и по его щедрым подаркам, ведь им все мало.
2 - Адрес: ул. 8 Марта, 1, стр. 13, Северный административный округ, Москва
Хоть плачь от смеха!)
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