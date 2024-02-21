Апелляции «Реала» по карточкам Камавинга и Карвахаля отклонены. Они не сыграют с «Севильей»

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига дисквалификации Райо Вальекано Даниэль Карвахаль Эдуардо Камавинга Футбол

Апелляции «Реала» по карточкам Эдуардо Камавинга и Даниэля Карвахаля отклонены.

Напомним, в матче с «Райо Вальекано» (1:1) в минувшее воскресенье Карвахаль получил 2 предупреждения за 2 минуты и был удален с поля, в связи с чем должен пропустить следующий матч Ла Лиги. Камавинга получил 5-ю желтую карточку в нынешнем сезоне чемпионата и также не сможет сыграть в следующем матче.

Как сообщает Diario Sport, Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил апелляцию «Реала» на желтые карточки обоих игроков, оставив дисквалификацию в силе.

Таким образом, Камавинга и Карвахаль пропустят матч с «Севильей» 25 февраля.

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48 комментариев
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Все клубы подают аппеляции на карточки, это нормальная практика. Не один бизнесмен не захочет чтобы его актив простаивал, если есть шанс, что он будет работать.
А за спрос денег не берут как говорится, рассмотрели отказали, ничего не теряешь. А если аппеляция сработала, ну круто)))
+19
-4
+15
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
днк бчк
+22
-9
+13
Перес выдал денег что бы не аннулировать карточки, что бы не думали что он все подкупил рофл
+13
-4
+9
Какая методичка у фанатов «Барсы» есть на этот случай?
+34
-28
+6
Камавинга не большая потеря,есть кем в центре играть.Карвахаля заменить не кем,Васкес не так убедителен в этом сезоне.
Надеюсь и без них смогут справиться с Севильей.
+9
-5
+4
Ответ JENNINGS
Какая методичка у фанатов «Барсы» есть на этот случай?
Сколько наглости надо иметь, чтобы просить отменить вторую желтую карвахалю!!! Мадрид конечно удивляет.
+16
-12
+4
Результат неудивительный. Разве когда-нибудь RFEF удовлетворил хоть одну апелляцию? Из-за такой политики, все арбитры в Примере как клоуны в цирке.
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Ответ Он Самый
Мбаппе будет зарабатывать на уровне Левы в барсе!) Хоть плачь от смеха!)
Меньше
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+1
Ответ vcaireac
Камавинга не большая потеря,есть кем в центре играть.Карвахаля заменить не кем,Васкес не так убедителен в этом сезоне. Надеюсь и без них смогут справиться с Севильей.
Кажется Камавинга прям большая потеря. Именно сейчас его заменить вообще некем. Если Рюдигер не оправится, а Начо не поборет перенапряжение мышц, то защиту будут собирать Тчуамени и Кроос ситуативно, а они профильные полузащитники. Из таковых тогда останутся только Вальверде, Модрич, Себальос и Арда. Наверное выйдет Себальос. Беллингем кстати тоже травмирован. А позицию Карвахаля всегда прикрывали Менди или Васкес, и они оба здоровы.
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Ответ Tristan...
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Тут две версии:
1 - В комитете, наверное, уже скучают по временам Негрейры и по его щедрым подаркам, ведь им все мало.
2 - Адрес: ул. 8 Марта, 1, стр. 13, Северный административный округ, Москва
+6
-5
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Ответ Он Самый
Мбаппе будет зарабатывать на уровне Левы в барсе!) Хоть плачь от смеха!)
ну да, подписной бонус же это не зарплата, а чисто на чай
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Опять Перес всё не купил!
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Ответ hompos
реал мадрид главный позор европейского футбола
конечно же если не считать тебя)
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Ответ adenaden
Кажется Камавинга прям большая потеря. Именно сейчас его заменить вообще некем. Если Рюдигер не оправится, а Начо не поборет перенапряжение мышц, то защиту будут собирать Тчуамени и Кроос ситуативно, а они профильные полузащитники. Из таковых тогда останутся только Вальверде, Модрич, Себальос и Арда. Наверное выйдет Себальос. Беллингем кстати тоже травмирован. А позицию Карвахаля всегда прикрывали Менди или Васкес, и они оба здоровы.
С Начо всё хорошо о чем ты?)Он в ЛЧ против Лейпцига уже играл,Рюдигер тоже тренеруется в общей группе.Менди прикрывал фланг Дани?)Ты серьезно?)
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Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Почему мой безобидный коммент,удалил модератор?Я ж просто спросил
Кулесы жалуются модераторам видать 😁
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Отчим)
Почему мой безобидный коммент,удалил модератор?Я ж просто спросил
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Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Много примеров приведешь отмены карточек Реалу? а ну давай, раньше деньги ведь были
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Ответ Tristan...
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Комментарий удален модератором
Ответ Tristan...
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Обе версии рабочие
+3
-3
0
Мбаппе будет зарабатывать на уровне Левы в барсе!)
Хоть плачь от смеха!)
+1
-1
0
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Футбол_это_жизнь
Сколько наглости надо иметь, чтобы просить отменить вторую желтую карвахалю!!! Мадрид конечно удивляет.
Все ещё ждём карточку Педри и Кубарси:

i.gyazo.com/5a8aa2877278b6da14999af32b2acc44.gif
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Ответ Футбол_это_жизнь
Сколько наглости надо иметь, чтобы просить отменить вторую желтую карвахалю!!! Мадрид конечно удивляет.
Но самое удивительное, что это оказалась не прямая красная.
+2
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Ответ JENNINGS
Какая методичка у фанатов «Барсы» есть на этот случай?
блин, ты везде где реал и барса, у тебя уведомления стоят?
+2
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