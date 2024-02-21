Апелляции «Реала» по карточкам Камавинга и Карвахаля отклонены. Они не сыграют с «Севильей»

Апелляции «Реала» по карточкам Эдуардо Камавинга и Даниэля Карвахаля отклонены.

Напомним, в матче с « » (1:1) в минувшее воскресенье Карвахаль получил 2 предупреждения за 2 минуты и был удален с поля, в связи с чем должен пропустить следующий матч . Камавинга получил 5-ю желтую карточку в нынешнем сезоне чемпионата и также не сможет сыграть в следующем матче.

Как сообщает Diario Sport, Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил апелляцию « » на желтые карточки обоих игроков, оставив дисквалификацию в силе.

Таким образом, и пропустят матч с «Севильей» 25 февраля.