Суд рассмотрит иск Аршавина к Барановской об изменении размера алиментов 14 ноября
Исковое заявление Андрея Аршавина к Юлии Барановской будет рассмотрено в ноябре.
Ранее стало известно, что бывший игрок сборной России подал иск к телеведущей Юлии Барановской об изменении размера алиментов.
У пары трое детей, при этом официально Аршавин и Барановская не состояли в браке.
Савеловский суд Москвы назначил рассмотрение иска экс-футболиста к бывшей жене на 14 ноября. Об этом ТАСС сообщил представитель Барановской Владислав Подшибякин.
Глава ФПБК Бородин об иске Аршавина о сокращении алиментов: «Зарплата замгендиректора «Зенита» – до 90 млн рублей в год! Человек пытается сэкономить на собственных детях»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
