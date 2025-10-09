Суд рассмотрит иск Аршавина к Барановской об изменении размера алиментов 14 ноября

Исковое заявление Андрея Аршавина к Юлии Барановской будет рассмотрено в ноябре.

Ранее стало известно, что бывший игрок сборной России подал иск к телеведущей Юлии Барановской об изменении размера алиментов.

У пары трое детей, при этом официально Аршавин и Барановская не состояли в браке.

Савеловский суд Москвы назначил рассмотрение иска экс-футболиста к бывшей жене на 14 ноября. Об этом ТАСС сообщил представитель Барановской Владислав Подшибякин.

Глава ФПБК Бородин об иске Аршавина о сокращении алиментов: «Зарплата замгендиректора «Зенита» – до 90 млн рублей в год! Человек пытается сэкономить на собственных детях»