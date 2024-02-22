«Ливерпуль» разгромил «Лутон» (4:1), забив все 4 гола во 2-м тайме. Отличились ван Дейк, Гакпо, Диас и Эллиотт

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Лутон Вирджил ван Дейк Чидози Огбене Коди Гакпо Луис Диас Харви Эллиотт онлайны Футбол

«Ливерпуль» победил «Лутон» (4:1) в 26-м туре АПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Чидози Огбене открыл счет на 12-й минуте. «Ливерпуль» забил четыре гола во втором тайме: отличились Вирджил ван Дейк, Коди Гакпо, Луис Диас и Харви Эллиотт.

Ливерпуль – Лутон 4:1 (0:1, 4:0)
Дата проведения
21 февраля, 22.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 12 Огбене, 1:1 – 56 ван Дейк, 2:1 – 58 Гакпо, 3:1 – 71 Диас, 4:1 – 90 Эллиотт.
ЛиверпульКеллехер, Брэдли (Робертсон, 68), ван Дейк, Куанса, Гомес, Эндо, Мак Аллистер (Макконнелл, 89), Гравенберх (Кларк, 78), Эллиотт, Диас (Danns, 89), Гакпо.
ЛутонКамински, Белл, Ошо, Менджи, Даути (Каборе, 74), Баркли, Чонг (Кларк, 63), Локонга (Раддок-Мпанзу, 46), Огбене, Вудроу (Таунсенд, 58), Моррис.
Предупреждения:
Даути (18), Вудроу (42), Баркли (77), Гомес (82), Каборе (89).

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61 комментарий
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Кто бы мог подумать, что бодание Ливерпуля с Лутаном окажется в разы интереснее 1/8 ЛЧ... )
+31
-1
+30
Хаим Диаса -получите. Гакпо деревянный - вынимай. Элиот мертвый , только под левую - ннааа. Собаки лают - караван идет.
Продолжайте)
YNWA
P.S. Валидола на весь сезон не хватит)
+32
-3
+29
Ответ БССР
Клопп чё решил основу поберечь для кускового матча с Челси ?😡🤦 А чё , кубок английской лиги уже стал главнее АПЛ ?😡🤦 Жесть какая-то ....
Какую основу? Там все в лазарете буквально
+18
0
+18
Ответ AndrewBegoun
Должно очень повезти, чтобы Ливерпуль не потерял сегодня очки. Я в принципе не понимаю кто у нас может забить. Диас и Эллиотт взяли поносить кроссовки Нуньеса. К Гакпо нет вопросов - стабильное дерево. Усиливать не кем
Тем временем Ливерпуль уже третью банку заколотил. Эксперт блин)))
+17
-1
+16
На скамейке ни одного атакующего игрока который мог бы игру усилить, печальная картина
+15
0
+15
🍌 По 👄 от Ливерпуля для всех хейтеров 😆
+17
-3
+14
Ну вот могут ж когда хотят? Обязательно надо было в первом тайме рекомендовать валидол? Клопп наверное в перерыве распиздон устроил им всем!!!
+11
0
+11
Клопп молодых пацанов выпускает. Скамейки совсем нет
+8
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+8
Голландцы тащат Ливерпуль
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Браво, капитан. Кроме тебя забивать некому. Давай еще!!!
+8
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+8
ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕМПИОН!
+7
0
+7
Дядя Юрген, не уходи 💔
+5
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+5
Ответ AndrewBegoun
Должно очень повезти, чтобы Ливерпуль не потерял сегодня очки. Я в принципе не понимаю кто у нас может забить. Диас и Эллиотт взяли поносить кроссовки Нуньеса. К Гакпо нет вопросов - стабильное дерево. Усиливать не кем
Люблю экспертов, которые судят по первому тайму, забывая, что есть второй
+5
0
+5
С уверенной победой ЛИВЕРПУЛЬ.
+4
0
+4
Ответ БССР
Клопп чё решил основу поберечь для кускового матча с Челси ?😡🤦 А чё , кубок английской лиги уже стал главнее АПЛ ?😡🤦 Жесть какая-то ....
Ты бы прежде чем писать свои выпады, поинтересовался бы что да как. Там половина основы на травмах.
+4
0
+4
Ответ AndrewBegoun
Запахло победой - кто бы мог подумать после первого тайма
Весь сезон спорц рассказывает про камбеки Ливерпуля.
Болельщики Ливерпуля: удивляются камбеку
+3
0
+3
Ответ Mihail0910
Люблю экспертов, которые судят по первому тайму, забывая, что есть второй
особенно классно, что забили все трое перечисленных )
+3
0
+3
Запахло победой - кто бы мог подумать после первого тайма
+3
0
+3
ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕМПИОН !!
+5
-2
+3
Ответ AndrewBegoun
Должно очень повезти, чтобы Ливерпуль не потерял сегодня очки. Я в принципе не понимаю кто у нас может забить. Диас и Эллиотт взяли поносить кроссовки Нуньеса. К Гакпо нет вопросов - стабильное дерево. Усиливать не кем
Не подскажете, когда вы будете следующие прогнозы давать? Как на Вас подписаться?
+2
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+2
Хотел написать кто эти люди которые вышли на замену, но вообще то кто все эти люди.....
Гигантский респект команде, просто гигантский.
+2
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Кто если не кеп?
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Но с пенальти я опять не понял .. что не так? Если арсенал и ЛФК так и продолжат набирать очки, судейский корпус озолотится от арабских заносов..😈🤨
+1
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Какая же офигенная игра!..
Только стал это писать - и 3:1!!
YNWA!!!
+1
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Вратарь у Лутона очень толковый !
Если колотить в его зону - он точно не увернется от мяча )
А Лутон очень бодро смотрелся дома с МЮ .
Если не сказать здорово !
Если Ливерпуль сегодня победит по такой игре ( чего бы мне хотелось ) , то это будет маленькое чудо !
+1
0
+1
Элеот и диас два осла , ну и гакпо тоже баран
+6
-5
+1
когда выходят Кларк и Макрона это уже как приговор, будто Хаби Алонсо и Стивен Джеррард, типо пацаны, всем спокойной ночи
+1
0
+1
Ответ starikhotabich
Почитал внизу посты якобы болельщиков Ливерпуля. Вы наверное игры любимой команды вообще не смотрите. Нормальных игроков парафинете. Диаз вам плох, который забивает регулярно, да и в прошлой игре с Лутоном помог уйти от поражения. Да и Гравенберх хорошо играет. Может есть смысл сменить команду для беления??
Как понять что саппорт Ливерпуля вновь прибывший. Они удивляются количеству запоротых моментов. Ливерпуль и аномальное количество транжирства перед чужими воротами - это как визитная карточка клуба. Слежу за клубом с 1998 года, с тех пор конкретно в этом компоненте ничего не изменилось
+1
0
+1
Ответ AndrewBegoun
Запахло победой - кто бы мог подумать после первого тайма
Ты видел сколько ошибок сделал Лутон?
+1
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Даже такой Ливерпуль играя полуосновным составом наведёт страх
+2
-1
+1
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