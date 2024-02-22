«Ливерпуль» разгромил «Лутон» (4:1), забив все 4 гола во 2-м тайме. Отличились ван Дейк, Гакпо, Диас и Эллиотт
«Ливерпуль» победил «Лутон» (4:1) в 26-м туре АПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Чидози Огбене открыл счет на 12-й минуте. «Ливерпуль» забил четыре гола во втором тайме: отличились Вирджил ван Дейк, Коди Гакпо, Луис Диас и Харви Эллиотт.
- Дата проведения
- 21 февраля, 22.30, «Энфилд»
-
Ливерпуль –
Келлехер, Брэдли (Робертсон, 68), ван Дейк, Куанса, Гомес, Эндо, Мак Аллистер (Макконнелл, 89), Гравенберх (Кларк, 78), Эллиотт, Диас (Danns, 89), Гакпо.
-
Лутон –
Камински, Белл, Ошо, Менджи, Даути (Каборе, 74), Баркли, Чонг (Кларк, 63), Локонга (Раддок-Мпанзу, 46), Огбене, Вудроу (Таунсенд, 58), Моррис.
Продолжайте)
YNWA
P.S. Валидола на весь сезон не хватит)
Болельщики Ливерпуля: удивляются камбеку
Гигантский респект команде, просто гигантский.
Только стал это писать - и 3:1!!
YNWA!!!
Если колотить в его зону - он точно не увернется от мяча )
А Лутон очень бодро смотрелся дома с МЮ .
Если не сказать здорово !
Если Ливерпуль сегодня победит по такой игре ( чего бы мне хотелось ) , то это будет маленькое чудо !