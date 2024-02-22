«Ливерпуль» разгромил «Лутон» (4:1), забив все 4 гола во 2-м тайме. Отличились ван Дейк, Гакпо, Диас и Эллиотт

«Ливерпуль» победил «Лутон» (4:1) в 26-м туре АПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Чидози Огбене открыл счет на 12-й минуте. «Ливерпуль» забил четыре гола во втором тайме: отличились Вирджил ван Дейк, Коди Гакпо, Луис Диас и Харви Эллиотт.

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