  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Овьедо» уволил Пауновича, с которым вернулся в Ла Лигу. Клуб идет 17-м в чемпионате Испании
1

«Овьедо» уволил Пауновича, с которым вернулся в Ла Лигу. Клуб идет 17-м в чемпионате Испании

«Овьедо» уволил тренера, с которым вышел в Ла Лигу.

Испанский клуб объявил об увольнении Велько Пауновича и его штаба.

«Реал Овьедо» выражает благодарность Велько Пауновичу и его тренерскому штабу за профессионализм, преданность делу и самоотверженность. Под его руководством «Реал Овьедо» добился долгожданного выхода в Ла Лигу – исторического успеха, который навсегда останется в памяти болельщиков. Клуб желает ему всяческих успехов в будущих начинаниях», – говорится в сообщении клуба.

В восьми турах сезона Ла Лиги «Овьедо» набрал 6 очков и идет на 17-м месте в чемпионате Испании, опережая идущую в зоне вылета «Жирону» только по дополнительным показателям.

Этим летом «Овьедо» вернулся в Ла Лигу после 24 лет отсутствия.

Как вам дерби?19993 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Овьедо»
logoРеал Овьедо
отставки
logoВелько Паунович
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мостовой хочет тренировать: «Хочется быть нужным нашему футболу. Предложений пока нет, никто не звонил. Позовут – пойду»
710 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды в гостях у Мальты, Беларусь принимает Данию, Чехия против Хорватии
230 минут назад
Челестини признан лучшим тренером сентября в РПЛ. Черчесов победил в голосовании комментаторов
2545 минут назад
Что вас бесит в футболе? Расскажите в опросе
54 минуты назад
Лапорта о «Барсе»: «Неудачные два матча, но у нас много травмированных – продолжаем верить в Флика. Мы выиграли три титула в прошлом сезоне – никто не хочет расслабляться»
13сегодня, 07:45
Черданцев о возможной отставке Станковича: «Не вижу кандидата, который возглавит «Спартак» по ходу сезона. Если это иностранец без опыта работы в России – странное решение»
24сегодня, 07:30
Мостовой о предложении запретить легионеров в Кубке: «Подумал, что шутка какая-то. У нас в командах по 10-15 иностранцев. Зачем их тогда покупать за 20-30 млн?»
27сегодня, 06:40
Футбол – самый популярный вид спорта у российских телезрителей, единоборства – на 2-м месте, хоккей, биатлон и фигурное катание – в топ-6 (Mediascope)
78сегодня, 06:15
Роналду стал миллиардером, пятое поражение СКА подряд, Медведев вышел в 1/4 финала в Шанхае, хет-трик Дорофеева в НХЛ, маскот Олимпиады-2026 и другие новости
11сегодня, 06:10
Ворвались в гонку за звание лучшего работодателя – сделайте выбор и вы, будем рады поддержке!
сегодня, 06:00Опрос
Ко всем новостям
Последние новости
Суд рассмотрит иск Аршавина к Барановской об изменении размера алиментов 14 ноября
11 минут назад
Садулаев об «Ахмате»: «Черчесов сразу сказал, что мы выиграем у «Зенита». Он умеет найти правильные слова, после которых хочешь побеждать. Может и голос повысить»
321 минуту назад
Апелляция «Вильярреала» на удаление Моуриньо в матче с «Реалом» отклонена. Защитник не сыграет с «Бетисом»
32 минуты назад
Тренер «Бока Хуниорс» Руссо умер в 69 лет. У него был рак простаты
142 минуты назад
Тедеско останется тренером «Фенербахче» до зимы. Руководство посчитало, что отставка принесет больше вреда, чем пользы (Fotomac)
7сегодня, 06:50
Гендиректор «Атлетико»: «В Европе проект Суперлиги считается неактуальным. Об этом говорят только в Испании – это связано с ролью «Реала» и его президента»
1сегодня, 03:40
Мерино об игре Ла Лиги в США: «НФЛ и НБА покидают свои страны, чтобы подарить зрелище другим. Для футбола неплохо иметь возможность демонстрировать качество игроков в других местах»
10сегодня, 03:30
Ибрагимович про ЧМ-2026: «Бразилия победит ради моего друга Анчелотти, надеюсь. Все, к чему он прикасается, превращается в золото»
1сегодня, 01:35
«Цена Глебова – 30-35 млн. В Европе никто сырых не ждет. Приезжаешь легионером и должен выдерживать конкуренцию». Масалитин о хавбеке ЦСКА
27сегодня, 00:35
«Станковичу нужно дать доработать до зимы, но если будет еще 2-3 поражения, терпения не хватит ни у кого». Сенников о «Спартаке»
6сегодня, 00:15