«Овьедо» уволил Пауновича, с которым вернулся в Ла Лигу. Клуб идет 17-м в чемпионате Испании

«Овьедо» уволил тренера, с которым вышел в Ла Лигу.

Испанский клуб объявил об увольнении Велько Пауновича и его штаба.

«Реал Овьедо » выражает благодарность Велько Пауновичу и его тренерскому штабу за профессионализм, преданность делу и самоотверженность. Под его руководством «Реал Овьедо» добился долгожданного выхода в Ла Лигу – исторического успеха, который навсегда останется в памяти болельщиков. Клуб желает ему всяческих успехов в будущих начинаниях», – говорится в сообщении клуба.

В восьми турах сезона Ла Лиги «Овьедо» набрал 6 очков и идет на 17-м месте в чемпионате Испании, опережая идущую в зоне вылета «Жирону» только по дополнительным показателям.

Этим летом «Овьедо» вернулся в Ла Лигу после 24 лет отсутствия.